『Tangentes（タンジェント）』監修の華やかなスイーツと、DEAN & DELUCAの定番ベーカリー・デリをたのしむ贅沢なアフタヌーンティーが大阪限定で登場

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株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区、代表取締役：横川正紀）は、2026年6月28日（日）より、DEAN ＆ DELUCA 大阪マーケットテーブルにて、「アフタヌーンティーセット」の提供をスタートします。これに先立ち、本日よりご予約の受付を開始します。




DEAN & DELUCA 大阪マーケットテーブルでは、パティシエ監修のスイーツから定番のベーカリー・デリまでを盛り合わせた、特別なアフタヌーンティーセットの提供をスタートします。


パティシエユニット『Tangentes（タンジェント）』が監修したスイーツには、英国で親しまれる伝統菓子「ストロベリーイートンメス」をはじめ、爽やかな酸味が広がる「タルトシトロン」や、ピスタチオクリームに甘酸っぱいベリーをアクセントにした「ベリープチシュー」などをご用意。なかでも「ストロベリーイートンメス」は、本アフタヌーンティーの主役となる一品。苺の甘酸っぱさ、軽やかなメレンゲ、生クリームのコクに、ひんやりとしたバニラアイスを添えた、英国らしい味わいをたのしめるグラスデザートです。


さらに、DEAN & DELUCAの定番メニューであるキッシュロレーヌやクロワッサンサンドなどのセイボリーに加え、パン職人が焼き上げるアメリカンペイストリーやスコーンもご用意。『Tangentes』監修による華やかなスイーツと、ベーカリーやデリなどDEAN & DELUCAならではの多彩な味わいを贅沢に盛り込んだ、満足感あふれるアフタヌーンティーに仕上げました。



■アフタヌーンティー　AFTERNOON TEA　\4,400（税込）/1名様



＜スイーツ＞


・ストロベリーイートンメス　


・タルトシトロン


・タルトショコラ　


・ベリープチシュー　



＜ペイストリー＞


・クラッシュチョコレートマフィン　


・ラズベリーのラミントン　


・フィナンシェ　


・パートドフリュイ


・カヌレ



＜セイボリー＞


・キッシュロレーヌ　


・シュリンプクロワッサンサンド


・本日のデリ



＜スコーン＞


・プレーンスコーン　ピスタチオクリーム/ストロベリージャム/クロテッドクリーム



＜DRINK MENU＞フリードリンク


・ティー（DEAN & DELUCAブレンド/アールグレイ）・アイスティー（ストレート/ミルク/レモン）


・ハーブティー（エルダーフラワー＆カモミール/ルイボス＆ローズ）・ハウスブレンド


・本日のアイスコーヒー・カフェラテ（ホット/アイス）


※スパークリングワイン（1杯）は別料金（770円・税込）でご注文いただけます。



■ご予約は、店頭またはお電話 ＜06-6359-1661＞ にて承っております。


■提供時間：13：00～17：00



※食材の都合により内容が変更となる場合がございます。


※写真はお二人様分です。


※各日数量限定で提供します。


※ご予約は3日前まで受け付けています。


※お席の利用は2時間制とさせていただきます。



Tangentes（タンジェント）



幡ヶ谷『Equal』のオーナーパティシエである後藤裕一シェフと、上野『Think』のオーナーパティシエを務める仲村和浩シェフによるパティシエユニット。職人的な感性と技術、経験を掛け合わせ、チームだからこそ生まれる新たな表現を追求している。





■パンとワインが彩る、夜のパン飲み

本日6月25日よりディナータイムには、パンを主役にしたメニューが登場。DEAN ＆ DELUCAのカントリーブレッドを使った「育風堂はもんみなかみ 生ハム＆トマトブレッド」、「フレンチトースト＆スモークサーモン」をはじめ、とろりとした半熟卵とヨーグルトの爽やかな酸味、スパイスバターの香りが広がる「フラットブレッド ターキッシュエッグ」など、ワインとともにたのしむラインナップをご用意しました。



「育風堂はもんみなかみ 生ハム＆トマトブレッド」

「フレンチトースト＆スモークサーモン」

「フラットブレッド ターキッシュエッグ」

また、ランチタイムで好評の、パン職人がつくる自家製パンをお代わり自由でたのしめるサービスが、夜の時間帯にも登場します。季節の食材を取り入れた「前菜盛り合わせ」や、地元食材の魅力を活かした「大阪しらすと九条ネギ、ブロッコリーのアヒージョ」などの小皿料理とともに、パンとワインのペアリングをご堪能いただけます。





※自家製パンのお代わり自由は対象メニューをご注文のお客様に限ります。



【店舗情報】


□店舗所在地


〒530-0011


大阪府大阪市北区 大深町 ４－１ グランフロント大阪 ショップ&レストラン うめきた広場 B1



□電話番号：06-6359-1661



□営業時間


【マーケットテーブル（レストラン）】


LUNCH 10:00-15:00


AFTERNOON TEA 13:00-17:00


CAFE 15:00-17:00


DINNER 17:00-22:00


(L.O FOOD 21:00/DRINK 21:30)


※営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。



□店舗ページ：https://www.deandeluca.co.jp/shop/pages/stores.aspx?id=616


□Instagram：https://www.instagram.com/deandeluca_osaka/





ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）




DEAN & DELUCAは、世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。1977年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカにより、アメリカ・ニューヨークのソーホーで誕生しました。以来“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーとして世界各国の食文化とつくり手を紹介しながら、食べることのよろこびをつないでいます。


日本では2003年に東京・丸の内に1号店をオープン。現在はマーケットストア20店舗、カフェ27店舗、オンラインストアを通じて、“みるたのしみ、つくるたのしみ、食するよろこび”をお届けし、日常の中にある食の豊かさを伝えています。


2027年のブランド創設50周年に向けて「日本のDEAN & DELUCA」として、つくり手とともに「食の文化」を支え、未来へつなぐ“文化の担い手”へと深化します。