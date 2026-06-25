『Tangentes（タンジェント）』監修の華やかなスイーツと、DEAN & DELUCAの定番ベーカリー・デリをたのしむ贅沢なアフタヌーンティーが大阪限定で登場

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区、代表取締役：横川正紀）は、2026年6月28日（日）より、DEAN ＆ DELUCA 大阪マーケットテーブルにて、「アフタヌーンティーセット」の提供をスタートします。これに先立ち、本日よりご予約の受付を開始します。

DEAN & DELUCA 大阪マーケットテーブルでは、パティシエ監修のスイーツから定番のベーカリー・デリまでを盛り合わせた、特別なアフタヌーンティーセットの提供をスタートします。

パティシエユニット『Tangentes（タンジェント）』が監修したスイーツには、英国で親しまれる伝統菓子「ストロベリーイートンメス」をはじめ、爽やかな酸味が広がる「タルトシトロン」や、ピスタチオクリームに甘酸っぱいベリーをアクセントにした「ベリープチシュー」などをご用意。なかでも「ストロベリーイートンメス」は、本アフタヌーンティーの主役となる一品。苺の甘酸っぱさ、軽やかなメレンゲ、生クリームのコクに、ひんやりとしたバニラアイスを添えた、英国らしい味わいをたのしめるグラスデザートです。

さらに、DEAN & DELUCAの定番メニューであるキッシュロレーヌやクロワッサンサンドなどのセイボリーに加え、パン職人が焼き上げるアメリカンペイストリーやスコーンもご用意。『Tangentes』監修による華やかなスイーツと、ベーカリーやデリなどDEAN & DELUCAならではの多彩な味わいを贅沢に盛り込んだ、満足感あふれるアフタヌーンティーに仕上げました。

■アフタヌーンティー AFTERNOON TEA \4,400（税込）/1名様

＜スイーツ＞

・ストロベリーイートンメス

・タルトシトロン

・タルトショコラ

・ベリープチシュー

＜ペイストリー＞

・クラッシュチョコレートマフィン

・ラズベリーのラミントン

・フィナンシェ

・パートドフリュイ

・カヌレ

＜セイボリー＞

・キッシュロレーヌ

・シュリンプクロワッサンサンド

・本日のデリ

＜スコーン＞

・プレーンスコーン ピスタチオクリーム/ストロベリージャム/クロテッドクリーム

＜DRINK MENU＞フリードリンク

・ティー（DEAN & DELUCAブレンド/アールグレイ）・アイスティー（ストレート/ミルク/レモン）

・ハーブティー（エルダーフラワー＆カモミール/ルイボス＆ローズ）・ハウスブレンド

・本日のアイスコーヒー・カフェラテ（ホット/アイス）

※スパークリングワイン（1杯）は別料金（770円・税込）でご注文いただけます。

■ご予約は、店頭またはお電話 ＜06-6359-1661＞ にて承っております。

■提供時間：13：00～17：00

※食材の都合により内容が変更となる場合がございます。

※写真はお二人様分です。

※各日数量限定で提供します。

※ご予約は3日前まで受け付けています。

※お席の利用は2時間制とさせていただきます。

Tangentes（タンジェント）

幡ヶ谷『Equal』のオーナーパティシエである後藤裕一シェフと、上野『Think』のオーナーパティシエを務める仲村和浩シェフによるパティシエユニット。職人的な感性と技術、経験を掛け合わせ、チームだからこそ生まれる新たな表現を追求している。

■パンとワインが彩る、夜のパン飲み

本日6月25日よりディナータイムには、パンを主役にしたメニューが登場。DEAN ＆ DELUCAのカントリーブレッドを使った「育風堂はもんみなかみ 生ハム＆トマトブレッド」、「フレンチトースト＆スモークサーモン」をはじめ、とろりとした半熟卵とヨーグルトの爽やかな酸味、スパイスバターの香りが広がる「フラットブレッド ターキッシュエッグ」など、ワインとともにたのしむラインナップをご用意しました。

「育風堂はもんみなかみ 生ハム＆トマトブレッド」「フレンチトースト＆スモークサーモン」「フラットブレッド ターキッシュエッグ」

また、ランチタイムで好評の、パン職人がつくる自家製パンをお代わり自由でたのしめるサービスが、夜の時間帯にも登場します。季節の食材を取り入れた「前菜盛り合わせ」や、地元食材の魅力を活かした「大阪しらすと九条ネギ、ブロッコリーのアヒージョ」などの小皿料理とともに、パンとワインのペアリングをご堪能いただけます。

※自家製パンのお代わり自由は対象メニューをご注文のお客様に限ります。

【店舗情報】

□店舗所在地

〒530-0011

大阪府大阪市北区 大深町 ４－１ グランフロント大阪 ショップ&レストラン うめきた広場 B1

□電話番号：06-6359-1661

□営業時間

【マーケットテーブル（レストラン）】

LUNCH 10:00-15:00

AFTERNOON TEA 13:00-17:00

CAFE 15:00-17:00

DINNER 17:00-22:00

(L.O FOOD 21:00/DRINK 21:30)

※営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

□店舗ページ：https://www.deandeluca.co.jp/shop/pages/stores.aspx?id=616

□Instagram：https://www.instagram.com/deandeluca_osaka/

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

DEAN & DELUCAは、世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。1977年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカにより、アメリカ・ニューヨークのソーホーで誕生しました。以来“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーとして世界各国の食文化とつくり手を紹介しながら、食べることのよろこびをつないでいます。

日本では2003年に東京・丸の内に1号店をオープン。現在はマーケットストア20店舗、カフェ27店舗、オンラインストアを通じて、“みるたのしみ、つくるたのしみ、食するよろこび”をお届けし、日常の中にある食の豊かさを伝えています。

2027年のブランド創設50周年に向けて「日本のDEAN & DELUCA」として、つくり手とともに「食の文化」を支え、未来へつなぐ“文化の担い手”へと深化します。