メタバース空間で新たな出会いの創出　青山商事が世界最大級VRイベント「バーチャルマーケット」初出展

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、若い世代との接点拡大と次世代の購買体験の検証を目的として、株式会社HIKKYが主催する世界最大級のメタバースイベント『バーチャルマーケット2026 Summer』（2026年7月11日～26日開催）に「洋服の青山」、「SUIT SQUARE（スーツスクエア）」の合同ショップで初出展いたします。

■メタバースで若い世代との新たな接点を創出

人口減少や働き方の多様化など、ビジネスウエアを取り巻く環境が変化する中、当社は従来のテレビCMなどの広告だけではアプローチが難しかった20～30代の若い世代との「双方向のコミュニケーション」を模索してきました。進化を続けるメタバース空間は、今や単なるエンタメの枠を超え、新しいライフスタイルの場へと変化しています。そこで今回は、メインユーザー層が合致するバーチャルマーケットへの初出展を決定いたしました。今回は単なる広告出稿ではなく、メタバースの住人の皆さまと直接つながるための第一歩として参入します。

■未来へ向けたオープンな挑戦

今回の出展は、これからの時代を担う若い世代との「新たな顧客接点の獲得」と「ブランドイメージの刷新」に向けた最初のステップです。具体的には、圧倒的な没入感を楽しめる空間コンテンツや、社員によるアバター接客などを展開。ビジネスウエアの老舗としての信頼感はそのままに、バーチャルならではの演出で「洋服の青山」や「SUIT SQUARE」の新しい一面をお見せし、親近感を醸成します。

ブース内では、当社の主力である「洋服の青山」の機能性スーツを中心に展開。さらに、「SUIT SQUARE」のオフィスカジュアルコーディネートも厳選して展示し、従来のイメージにとらわれない新しいビジネスウエアのスタイルをご提案します。今回はあえて「空間内での直接販売」は行わず、これらの展示に対してユーザーの皆さまがどのような反応（手ごたえ）を示されるかという「リアルな声の収集・検証」に特化。ここで得られた知見を、今後の新しいお買い物体験の提供へと生かしてまいります。

【参考資料】

【出展内容の詳細】

■スーツ姿のヒーローたちが迫力のアクションで大暴れする「VRスーツヒーローショー」

ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで着用できる全世代向けの新シリーズ「みんなのスーツ」を着用した “光のヒーロー” と「ドレススーツ」を着用した “闇のヒーロー” による、VRならではの没入型アクションショーを観劇できます。ヒーローは光・闇共に男女から選択でき、全4パターンの中から戦う組み合わせを選ぶことが可能です。

「ストレッチ性」や「ウォッシャブル」など、2つのスーツの良いところを競い合うヒーローたちのド派手な演出の必殺技は必見です。ユーザーは指定の位置に立ってスタートボタンを押すだけで、ご自身が参加者としてショーの中に入り込む没入体験も提供します。なお、本ショーのモーションアクターには元仮面ライダー主演俳優の井上正大氏を起用し、本格的なアクションエンターテインメントをお届けします。

■人気アバターで「みんなのスーツ」を試着！3Dモデルの無料プレゼントも

ブースの一角には、全世代向け新シリーズ「みんなのスーツ」の3Dモデルを着た人気アバター「しなの」と「楽」を展示します。来場者は各アバターに着替えて、バーチャル空間でのスーツの着こなしを疑似体験することができます。さらに、アンケートにご回答いただいた方全員に、「みんなのスーツ3Dモデル（メンズ・レディース）」を無料でプレゼントいたします。

■遊びながらスーツやビジネスマナーの知識が身につく「ミニ青山クイズ」

公式キャラクター「大人Vketさん」が限定の “バーチャル店員” 姿でお出迎えするクイズコーナーを設置します。「ジャケットの正しい着用方法は？」といった就活生や新社会人に役立つマナーから、ビジネスマナーの知識まで、幅広い難易度の問題を用意。クイズ結果や思い出を「＃Vket_洋服の青山」を付けてSNSでシェアすると、３Dモデル（抽選で50名）や井上正大氏サイン色紙（抽選で５名）が当たるプレゼントキャンペーンにご参加いただけます。

■バーチャル体験をリアルな購買へ。シームレスな送客導線を設計

ブース内各所には、オンラインストアへ直接遷移できるポスターを設置。VRでの没入体験やアバター試着を通して実際の製品やブランドに興味を持ったユーザーを、スムーズに現実のサービスやリアルな購買体験へとつなげるOMO施策を検証します。

■青山商事社員によるバーチャル接客＆座談会を開催！

当社のリアル社員によるバーチャル接客＆座談会イベントを開催します。社員アバターが来場者と一緒にブースを回りながら商品説明を行い、社員に直接質問できるイベントを実施します。

開催日：7月24日（金）

参加方法の詳細については、後日バーチャルマーケット公式X（https://x.com/Virtual_Market_）などでお知らせいたします。

■当社担当者コメント

メタバース領域への参入は、お客さまとの新しい関係を構築する第一歩であり、当社にとって大きなチャレンジです。世界最大級の本イベントを通じ、「洋服の青山」や「SUIT SQUARE」をより身近に感じていただき、新たな価値を提示したいと考えています。さらに、我々自身がメタバース住人の皆さまと一緒に楽しみながら、その熱量やデジタル文化を深く学び、ここで得た新たな共創関係を、リアルとデジタルが融合する次世代コマース体験の実現へとつなげてまいります。

■株式会社HIKKY担当者コメント

青山商事様にとって大きな挑戦であるメタバース領域への第一歩に、HIKKYのバーチャルマーケットを選んでいただけましたこと、大変うれしく光栄に思います。「スーツをもっと自由に、もっとカッコよく。」という青山商事様の想いを、VR空間ならではの方法でどう表現できるのか。どうユーザーに届けるのか。といった部分に、徹底的にこだわりました。楽しいコンテンツを通じて、若い世代がスーツに興味を持ち、様々なシーンで着用する未来を共に創造します。

■バーチャルマーケット2026 Summer開催概要

名称：バーチャルマーケット2026 Summer

主催：株式会社HIKKY

会期：2026年7月11日(土)～26日(日)（計16日間）

参加費：無料

企業出展VRChat会場：パラリアル秋葉原／パラリアルブロードウェイ

VketReal会場：ベルサール秋葉原

公式サイト：https://vket.com/

＜公式SNS＞

・X→https://x.com/Virtual_Market_

・YouTube→https://www.youtube.com/c/vketchannel

・Instagram→https://www.instagram.com/vket_official/

来場方法：https://vket.com/access

VR機器およびWindowsPCから、VRChat内特設ワールドにご来場いただけます。

開催期間中は24時間いつでも無料で来場できます。

※青山商事はパラリアルブロードウェイに出展

■株式会社HIKKY、会社概要

株式会社HIKKYは『遊ぼう！次元を超えて』をミッションに、バーチャルで生まれる文化や創作と最新テクノロジーをかけ合わせて、 誰もがワクワクするような体験の場とコンテンツを提供するXRカンパニーです。2018年から主催する世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット（Vket）」と、XR体験型リアルイベント「VketReal」の企画運営を主軸に、『バーチャル↔リアル』の新しい価値を創出しています。

代表取締役CEO：舟越靖

本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 三富ビル４F

設立：2018年5月1日

コーポレートサイト：https://www.hikky.co.jp/

法人様向けページ：https://hikky.co.jp/biz

■井上正大（いのうえまさひろ）

1989年生まれ、神奈川県出身。’08年、ミュージカル『テニスの王子様』で俳優デビュー。’09年に平成仮面ライダー10作記念作品『仮面ライダーディケイド』にて門矢士／仮面ライダーディケイド役で連続テレビドラマ初出演・初主演を飾り、以降、数々のドラマ、映画、舞台に出演。’23年にはアニメ制作会社AICライツの代表取締役に就任。同年、同社制作のYouTube特撮ドラマ『華衛士F8ABA6ジサリス』でプロデューサーと主演を務めた。 現在は、VRChatの複数インスタンスでの同時ライブに挑戦するなど、VRChatを中心に新規企画の立ち上げやイベント出演などにも活動の幅を広げており、今後の更なる展開が期待される。

■井上さんコメント

今回、青山商事さんとご一緒させていただき、ただ商品やサービスを紹介するだけではない、一つの物語として楽しめるヒーローショーを制作しました。ヒーローとヴィラン（悪役）の戦いは、昔から多くの人を惹きつけてきたテーマです。しかし本当に世界を動かすのは、ヒーローでも悪でもなく、それを見ている一人ひとりの選択なのかもしれません。正義が勝つのか、悪が勝つのか。その結末は、ぜひ会場で見届けてください。 リアルとバーチャルが交差するこの舞台で、皆さんが物語の目撃者となり、そして未来を選ぶ存在になっていただけたら嬉しいです。