高知県内の人気おむすび店「仁淀川の結び」など４事業者があとつぎ募集中！

株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、高知県内のおむすび店「仁淀川の結び」など4つの事業者があとつぎ公募を開始することをお知らせします。

詳細を見る :https://batonz.jp/lp/kochi_mirai_matching/

※記事の内容は各記事の公開時点のものです。最新情報や詳細情報は交渉内で確認してください。

【高知県いの町「仁淀川の結び」のストーリー】

人生最後のご飯に何を食べますか？この問いへの答えは、千差万別だろうが、いつの時代でも上位に入る食事がある。それは、「おむすび」。お米を愛する日本人が、世代や性別を超えて好きな食べ物は、やはりシンプルにお米の味が楽しめる「おむすび」なのだろう。

そのおむすびの美味しさを、とことん追求した専門店が高知県吾川郡いの町の仁淀川沿いにある。店名は「仁淀川の結び」。40年近く飲食業に携わってきた明坂佳代さん（62）が一昨年８月にオープンさせた。

「家の造りをみた瞬間に、ここで店をやりたいと閃きました。そこで、おむすび主体にした店のコンセプトを考えたんです」

提供されるおむすび料理は、極めて質が高い。見た目の彩りも美しく、ボリュームも十分なのだが、何と言っても、その味が信じられないぐらいに美味しいのだ。おむすび一つ一つに、具材の味以外の何かが付け足されているような感覚。遠い昔のあの頃を思い出させるような不思議な感情が込み上げてきそうだ。

おむすびに付け合わせている小鉢類や卵焼きも、文章では表すことは不可能なほど舌に心地よい。「一度食べてみて」としか言いようがない。そうした副菜の美味しさも、主食のおむすびの味をいっそう惹きたててくれる。

「お米にはこだわっています。県内で有名な産地の窪川から２種類の仁井田米を農家さんから直接仕入れています」

そのほかの原材料も明坂さんが厳選して選んだものばかり。おむすびの種類は25種もあり、お客さんが選べるスタイルも好評だという。

店舗は明坂さんが一人で切り回しているため、満席の際には１時間以上待たせてしまうこともあるそう。「それでもクレームを言う方は一人もいなかった。本当に有難いことだと感謝しています」

これといった宣伝はほとんどせず、PRはインスタグラムでの発信のみだったが、SNSで評判が広がり、県内外から客がやって来るまでに。開店前から行列ができる日々もあったそうだ。

ところが、家族関係の用事が重なり、６月からいったん休業を余儀なくされる事態になった。さらに、知人からの依頼などで、飲食店をもう２軒切り回すことに。「さすがに３軒は身体がもたない」として、「仁淀川の結び」の閉店を決意。「せっかくお客さんがいるのでもったいない。誰かに引き継いでもらいたい」と、全国に後継者を呼び掛けることにした。

続きはこちら＞https://batonz.jp/learn/19257/

・事業内容：飲食店の経営

・引継場所：高知県吾川郡いの町3033-3

・引継条件：相談の上決定いたします

・引継詳細：建物（約120平方メートル ）、冷蔵庫、エアコン機器、家具、什器他調理機材一式、取引先、知名度、など

【あとつぎ募集として求める人物像】

・いの町へUターン・Iターンを検討している方

・自然豊かな土地で飲食店の開業を目指す方

・飲食店の経営を通して、地域経済の活性化にチャレンジしたい方

・地域のコミュニティを大切にし、自然や人との繋がりを楽しめる方

・事業主の理念を理解し、事業を承継できる方

【高知県内であとつぎ募集をしている事業者】

■【宿毛市】カフェレストラン「花時茶」

＜ひとこと紹介＞

・開業約20年、地元民にも観光客にも人気の『花時茶』が後継者を募集！

・飲食店の設備機材完備/居抜物件

・土佐くろしお鉄道 中村・宿毛線 宿毛駅からすぐ。大通りに面した絶好のロケーション！

・ボリューム満点のモーニングメニューが大人気！地域の食を支える挑戦者募集！

・夜営業も可。ジャンルにとらわれず、持続可能な飲食店経営を！

＜あとつぎ募集として求める人物像＞

・高知県幡多地域へのUターン・Iターンを検討している方

・自然豊かな土地で飲食店の開業を目指す方

・事業主の理念を理解し、活用のアイデアをお持ちの方

・飲食業を通して、地域経済の活性化にチャレンジしたい方

詳細はこちら＞https://batonz.jp/learn/19240/

■【大月町】自動車整備工場「二神モータース」

＜ひとこと紹介＞

・地域と共に歩む自動車整備工場！

・車検整備に必要な機材はすべて揃い、すぐに開業可能！

・競合店舗が減少しており、整備の需要は高い！

・地域からの信用、信頼も一緒に引き継げる！

＜あとつぎ募集として求める人物像＞

・幡多郡大月町へUターン・Iターンを検討している方

・自然豊かな土地で自動車整備工場の開業を目指す方

・事業を通して、地域経済の活性化にチャレンジしたい方

・地域のコミュニティを大切にし、自然や人との繋がりを楽しめる方

・事業主の理念を理解し、事業を承継できる方

詳細はこちら＞https://batonz.jp/learn/19180/

■【高知市】ラーメン店「天晶」

＜ひとこと紹介＞

・味で顧客を惹きつける人気ラーメン店！

・みそカツラーメンは群を抜く味とボリューム！

・移転オープンして２年足らずなので、店舗はとても綺麗！

・ベテラン従業員の存在で味の引継ぎはスムーズ！

＜あとつぎ募集として求める人物像＞

・高知市へUターン・Iターンを検討している方

・高知市郊外で飲食店の開業を目指す方

・飲食店経営を通して、地域経済の活性化にチャレンジしたい方

・事業主の理念を理解し、事業を承継できる方

詳細はこちら＞https://batonz.jp/learn/19266/

【バトンズの自治体との取り組み】

バトンズは、全国各地の自治体とともに事業承継に関する取り組みを積極的に進めています。経営者が事業に込めた想いを記事にまとめて後継者を募るオープンネームサイトの運営や、各種事業承継イベントなど、全国各地で行われている事業承継支援策にご関心のある自治体の皆様は、バトンズの公共政策支援室までお問合せください。

・公共政策支援室メールアドレス：gr@batonz.co.jp

【M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」について】

「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会を実現する」ことをビジョンに掲げ、あらゆる会社／事業のバトンタッチを実現しています。M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」は、専門家サポートとDXを組み合わせた最先端のM&A支援サービスの提供により、ユーザー数・案件数・成約件数において業界シェアNo.1※のM&A・事業承継支援プラットフォームです。

※M&Aプラットフォーム市場におけるユーザー数・案件数・成約件数2021～2025年度（見込値を含む）No.1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 （2025年11月発刊）「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】」 (mic-r.co.jp)

【会社概要】

会社名：株式会社バトンズ （https://batonz.jp/company/）

所在地：東京都港区港南1-8-23 Shinagawa HEART 10階

代表者：代表取締役CEO 神瀬悠一

事業内容：M&A総合プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」の企画・開発・運用

（https://batonz.jp/）

人材紹介サービス「LANNERZ（ランナーズ）」の企画・開発・運営

（https://batonz.jp/lp/lannerz/：職業紹介許可番号(https://batonz.jp/lp/lannerz/%EF%BC%9A%E8%81%B7%E6%A5%AD%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%95%AA%E5%8F%B7) 13-ユ-318789）

上場市場：東京証券取引所 グロース市場 証券コード 554A

設立：2018年4月