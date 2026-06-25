「ホロライブEnglish」4回目の全体ライブ『hololive English 4th Concert -Serendipity-』に「あみあみ」が協賛参加決定！
日本最大級のホビー商品通販サイト「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：金坂瑞樹）は、2026年7月に米国・ロサンゼルスで開催される「hololive English 4th Concert -Serendipity-」へ協賛参加することをお知らせいたします。
また、同時期に開催される北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo 2026」に出展し、「hololive English」関連施策を実施いたします。
「あみあみ」は、これまでも「hololive English」所属タレントの皆様との取り組みを通じて、世界中のファンとホビー・エンターテインメント文化をつなぐ活動を行ってまいりました。
今回の協賛および関連施策を通じて、「hololive English」の活動を応援するとともに、ファンの皆さまに特別な体験をお届けしてまいります。
■注目ポイント
１.「あみあみ」が「ホロライブEnglish」4回目の全体ライブ『hololive English 4th Concert -Serendipity-』へ協賛参加。
２.また、北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo 2026」の、あみあみブース（SH-314）にて、『hololive English 4th Concert -Serendipity-』公式グッズを販売予定。
３. 「Anime Expo 2026」会場では、『hololive English』タレントやファンの願いを集める参加型企画「Wishing Wall」を実施予定。
『hololive English 4th Concert -Serendipity-』について
■イベント名
hololive English 4th Concert -Serendipity-
■開催日時
2026年7月3日(金)・4日(土)
開場 18:30 / 開演 20:00
※現地時間
■会場
Shrine Auditorium（アメリカ・ロサンゼルス）
■出演
hololive English -Myth-
森カリオペ / 小鳥遊キアラ / 一伊那尓栖
hololive English -Promise-
IRyS / オーロ・クロニー / ハコス・ベールズ
hololive English -Advent-
シオリ・ノヴェラ / 古石ビジュー / ネリッサ・レイヴンクロフト / フワワ・アビスガード / モココ・アビスガード
hololive English -Justice-
エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム / ジジ・ムリン / セシリア・イマーグリーン / ラオーラ・パンテーラ
ゲスト
ベスティア・ゼータ / こぼ・かなえる / 角巻わため / 大神ミオ
■主催
カバー株式会社
詳細は公演の公式サイトでご確認ください。
https://serendipity.hololivepro.com/(https://serendipity.hololivepro.com/)
■Anime Expo 2026 あみあみブース「ホロライブ」関連施策情報
■イベント名
Anime Expo 2026
■開催日時
2026年7月2日(木）～7月5日(日)
※現地時間
■開催会場
Los Angeles Convention Center
（アメリカ・ロサンゼルス）
■「あみあみ」ブース
SH-314
■実施予定内容 ※「ホロライブ」関連施策
・「hololive English 4th Concert -Serendipity-」公式グッズ販売
・「Wishing Wall」施策
「hololive English」タレントの皆様からのメッセージを展示するとともに、来場者の方々にも自由に願いや応援メッセージをご記入いただける参加型展示企画です。
※「ホロライブ」関連以外の施策は別途発信されるものをご確認ください。
■「あみあみ」とは
大網株式会社（東京都文京区）が運営する、日本最大級のキャラ＆ホビー通販店。商品開発・越境販売・実店舗出店（秋葉原ラジオ会館店、秋葉原フィギュアタワー店、池袋miniフェアグッズ店）など商品を主役に沿えて事業展開。キャラ＆ホビーに特化した数万点を超える取り扱い商品の中から、当店独自の視点で皆さまに“楽しい！”を共有します。
(C) Oh-ami Inc.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)