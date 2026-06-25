「ホロライブEnglish」4回目の全体ライブ『hololive English 4th Concert -Serendipity-』に「あみあみ」が協賛参加決定！

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大網株式会社


日本最大級のホビー商品通販サイト「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：金坂瑞樹）は、2026年7月に米国・ロサンゼルスで開催される「hololive English 4th Concert -Serendipity-」へ協賛参加することをお知らせいたします。


また、同時期に開催される北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo 2026」に出展し、「hololive English」関連施策を実施いたします。



「あみあみ」は、これまでも「hololive English」所属タレントの皆様との取り組みを通じて、世界中のファンとホビー・エンターテインメント文化をつなぐ活動を行ってまいりました。


今回の協賛および関連施策を通じて、「hololive English」の活動を応援するとともに、ファンの皆さまに特別な体験をお届けしてまいります。



■注目ポイント


１.「あみあみ」が「ホロライブEnglish」4回目の全体ライブ『hololive English 4th Concert -Serendipity-』へ協賛参加。


２.また、北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo 2026」の、あみあみブース（SH-314）にて、『hololive English 4th Concert -Serendipity-』公式グッズを販売予定。


３. 「Anime Expo 2026」会場では、『hololive English』タレントやファンの願いを集める参加型企画「Wishing Wall」を実施予定。



『hololive English 4th Concert -Serendipity-』について



■イベント名


hololive English 4th Concert -Serendipity-



■開催日時


2026年7月3日(金)・4日(土)


開場 18:30 / 開演 20:00


※現地時間



■会場


Shrine Auditorium（アメリカ・ロサンゼルス）



■出演


hololive English -Myth-


森カリオペ / 小鳥遊キアラ / 一伊那尓栖



hololive English -Promise-


IRyS / オーロ・クロニー / ハコス・ベールズ



hololive English -Advent-


シオリ・ノヴェラ / 古石ビジュー / ネリッサ・レイヴンクロフト / フワワ・アビスガード / モココ・アビスガード



hololive English -Justice-


エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム / ジジ・ムリン / セシリア・イマーグリーン / ラオーラ・パンテーラ



ゲスト


ベスティア・ゼータ / こぼ・かなえる / 角巻わため / 大神ミオ



■主催


カバー株式会社



詳細は公演の公式サイトでご確認ください。


https://serendipity.hololivepro.com/(https://serendipity.hololivepro.com/)


■Anime Expo 2026 あみあみブース「ホロライブ」関連施策情報



■イベント名


Anime Expo 2026



■開催日時


2026年7月2日(木）～7月5日(日)


※現地時間



■開催会場


Los Angeles Convention Center


（アメリカ・ロサンゼルス）



■「あみあみ」ブース


SH-314



■実施予定内容　※「ホロライブ」関連施策


・「hololive English 4th Concert -Serendipity-」公式グッズ販売


・「Wishing Wall」施策



「hololive English」タレントの皆様からのメッセージを展示するとともに、来場者の方々にも自由に願いや応援メッセージをご記入いただける参加型展示企画です。



※「ホロライブ」関連以外の施策は別途発信されるものをご確認ください。




■「あみあみ」とは


大網株式会社（東京都文京区）が運営する、日本最大級のキャラ＆ホビー通販店。商品開発・越境販売・実店舗出店（秋葉原ラジオ会館店、秋葉原フィギュアタワー店、池袋miniフェアグッズ店）など商品を主役に沿えて事業展開。キャラ＆ホビーに特化した数万点を超える取り扱い商品の中から、当店独自の視点で皆さまに“楽しい！”を共有します。



(C) Oh-ami Inc.



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗ご案内


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)