「ホロライブEnglish」4回目の全体ライブ『hololive English 4th Concert -Serendipity-』に「あみあみ」が協賛参加決定！

大網株式会社

日本最大級のホビー商品通販サイト「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：金坂瑞樹）は、2026年7月に米国・ロサンゼルスで開催される「hololive English 4th Concert -Serendipity-」へ協賛参加することをお知らせいたします。

また、同時期に開催される北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo 2026」に出展し、「hololive English」関連施策を実施いたします。

「あみあみ」は、これまでも「hololive English」所属タレントの皆様との取り組みを通じて、世界中のファンとホビー・エンターテインメント文化をつなぐ活動を行ってまいりました。

今回の協賛および関連施策を通じて、「hololive English」の活動を応援するとともに、ファンの皆さまに特別な体験をお届けしてまいります。

■注目ポイント

１.「あみあみ」が「ホロライブEnglish」4回目の全体ライブ『hololive English 4th Concert -Serendipity-』へ協賛参加。

２.また、北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo 2026」の、あみあみブース（SH-314）にて、『hololive English 4th Concert -Serendipity-』公式グッズを販売予定。

３. 「Anime Expo 2026」会場では、『hololive English』タレントやファンの願いを集める参加型企画「Wishing Wall」を実施予定。

『hololive English 4th Concert -Serendipity-』について

■イベント名

hololive English 4th Concert -Serendipity-

■開催日時

2026年7月3日(金)・4日(土)

開場 18:30 / 開演 20:00

※現地時間

■会場

Shrine Auditorium（アメリカ・ロサンゼルス）

■出演

hololive English -Myth-

森カリオペ / 小鳥遊キアラ / 一伊那尓栖

hololive English -Promise-

IRyS / オーロ・クロニー / ハコス・ベールズ

hololive English -Advent-

シオリ・ノヴェラ / 古石ビジュー / ネリッサ・レイヴンクロフト / フワワ・アビスガード / モココ・アビスガード

hololive English -Justice-

エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム / ジジ・ムリン / セシリア・イマーグリーン / ラオーラ・パンテーラ

ゲスト

ベスティア・ゼータ / こぼ・かなえる / 角巻わため / 大神ミオ

■主催

カバー株式会社

詳細は公演の公式サイトでご確認ください。

https://serendipity.hololivepro.com/(https://serendipity.hololivepro.com/)

■Anime Expo 2026 あみあみブース「ホロライブ」関連施策情報

■イベント名

Anime Expo 2026

■開催日時

2026年7月2日(木）～7月5日(日)

※現地時間

■開催会場

Los Angeles Convention Center

（アメリカ・ロサンゼルス）

■「あみあみ」ブース

SH-314

■実施予定内容 ※「ホロライブ」関連施策

・「hololive English 4th Concert -Serendipity-」公式グッズ販売

・「Wishing Wall」施策

「hololive English」タレントの皆様からのメッセージを展示するとともに、来場者の方々にも自由に願いや応援メッセージをご記入いただける参加型展示企画です。

※「ホロライブ」関連以外の施策は別途発信されるものをご確認ください。

■「あみあみ」とは

大網株式会社（東京都文京区）が運営する、日本最大級のキャラ＆ホビー通販店。商品開発・越境販売・実店舗出店（秋葉原ラジオ会館店、秋葉原フィギュアタワー店、池袋miniフェアグッズ店）など商品を主役に沿えて事業展開。キャラ＆ホビーに特化した数万点を超える取り扱い商品の中から、当店独自の視点で皆さまに“楽しい！”を共有します。

(C) Oh-ami Inc.

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)