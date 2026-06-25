さんふらわあがつなぐ地域の魅力 第二弾～人吉球磨編～を実施します！

株式会社商船三井さんふらわあ

株式会社商船三井さんふらわあ（社長：牛奥 博俊）は、今年４月に第一弾を実施した「さんふらわあがつなぐ地域の魅力」の第二弾として「人吉球磨地域」を取り上げます。人吉球磨編では、６月にＫＩＴＴＥ大阪で人吉球磨ＰＲイベントを開催するほか、７月中旬から約２週間にかけて大阪/志布志航路にて人吉球磨フェアを実施し、同地域の持つ多彩な魅力を体感できる機会の提供を目指します。

「さんふらわあがつなぐ地域の魅力」は、さんふらわあを通じて就航地域の魅力を“見つけて・触れて・楽しめる”ＰＲキャンペーンです。今回は第一弾(南鹿児島地域)に続く第二弾として、人吉球磨地域を取り上げます。本キャンペーンは、「プロモーション期間」と「キャンペーン期間」の２段階で展開します。プロモーション期間では、６月２７日（土）および２８日（日）にKITTE大阪にて人吉球磨ＰＲイベントも開催。キャンペーン期間では、７月１７日（金）から８月２日（日）までの約２週間、大阪/志布志航路の船内で人吉球磨フェアを実施します。人吉球磨地域は、志布志港をはじめ別府港や大分港からもアクセス可能な、熊本県南部の球磨川流域に位置する自然豊かな地域です。日本遺産に認定された歴史や文化を背景に、近年は豪雨災害からの復興とともに地域の魅力発信に取り組んでおり、本キャンペーンでは「再生の旅」をテーマに取り上げを行います。こうした人吉球磨の魅力をさんふらわあならではの視点で発信し、その多彩な地域の魅力に触れる機会の創出を目指します。

人吉球磨ＰＲイベント概要

開催日時：２０２６年６月２７日（土）および６月２８日(日)１１:００～２０:００

開催場所：ＫＩＴＴＥ大阪 ２階イベントスペースＢ （大阪府大阪市北区梅田３丁目２番２号）

実施内容：１.るるぶ特別編集さんふらわあ人吉球磨編の配布

２.さんふらわあがセレクトした地域の事業者やエリアを紹介するパネル展示

３.人吉球磨地域の特産品や旅行商品が当たる大抽選会(アンケート回答あり)

４.球磨焼酎の試飲会(無料/準備数がなくなり次第終了)

人吉球磨フェア概要

開催期間：２０２６年７月１７日(金)～８月２日(日)乗船分

対象航路：大阪/志布志航路（さんふらわあさつま/きりしま）船内

実施内容：１.球磨焼酎飲み比べセットをプレゼント（デラックス等級以上を対象）

２.船内レストランに特別メニュー(ジビエシチュー)が登場

３.船内に人吉球磨地域の伝統工芸品を展示

４.船内ショップで、こだわりの人吉球磨アイテムの販売を実施

５.地域の魅力を紹介するＰＲイベントを実施(予定)

▼さんふらわあ(関西～九州航路)本キャンペーン特設ページもご覧ください

https://www.ferry-sunflower.co.jp/lp/destination/hitoyoshikuma/(https://www.ferry-sunflower.co.jp/lp/destination/hitoyoshikuma/)