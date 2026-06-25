登録者数477万人 大人気キッズYouTuber『MINO CHANG』。今話題のシール帳をテーマにした曲「帳！(Super)」をリリース！

株式会社アナライズログ

登録者数477万人、累計再生数31億万回再生を突破している大人気キッズYouTuber『こたみのチャンネル』のみのちゃんが、MINO CHANGとして2曲目である「帳！（Super）」をリリース！

今、子供だけでなく、世の中のトレンドとなっている「シール帳」をモチーフにしつつ、お菓子帳やプロフィール帳など、様々なアイテムを収集したい女の子の気持ちを表現した曲となっている。

2025年5月に「キミのことがすし」でメジャーデビューを果たし、「TGC KIDSフェス2025」や、国立代々木競技場 第一体育館で行われた「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2025@TOKYO」などのステージに、アーティストとして出演。

今回も、1曲目に引き続き、creative directorクドウ ナオヤ、Composer齋藤亮太、Music Video OBF、Director YUKARI、Head piece Artist YAMAなど、人気クリエイターが集合。

「シール帳」をテーマにしたポップでスタイリッシュな楽曲に乗せて、友達とのシール交換に憧れる女の子の想像の世界を描いたMV。小学生の女の子のかわいらしさや無邪気さの中に、ほのかな切なさを感じさせるストーリーと、煌びやかなシール帳を思わせる衣装、クールな表情とダンスが楽曲の世界観を表現している。サビで繰り返される「chou」のフレーズは一度聴いたら耳から離れない中毒性を持ち、楽曲の大きな魅力のひとつに。

▼プロデューサー / クリエイティブディレクター クドウナオヤ コメント

子供から大人まで大流行中の「シール帳」。最近では、シールだけでなく、お菓子や、化粧品なんかまで帳にして交換して楽しむ方々も。本楽曲では、そんな自分の欲望に正直に、なんでも欲しがる女の子の心情をポップに表現しました。MVでは実際に僕もMINO CHANGとシール交換をしながら楽しく撮影に臨みました。前作よりも難易度の上がったかっこいいダンスにもご注目ください。神保町にはカレー屋が多いです。

▼クドウナオヤ プロフィール

クリエイティブディレクター/CMプランナー

TVCMからMV、プロダクト/サービス開発など様々な領域を越境したクリエイティブディレクションを行う。ano「ちゅ、多様性。」をはじめ、幾田りら、櫻坂46 などアーティストのクリエイティブプロデュースやMV制作を担当。NY広告祭の若手コンペで世界一になるなど、国内外の様々な広告賞を受賞。

孫の服を着て世界的ファッションアイコンとなった「シルバーテツヤ」の“生みの孫”としてもTED TALK等で登壇。最近ハムスターを飼い始める。

▼Music Video Director YUKARIコメント

前作に続き、みのちゃんに不思議な女の子のキャラクターを演じてもらった今回のMV。今回は可愛さたっぷりな演出にしています。ただ、可愛さだけでなく、迫力・ノスタルスタジーといったムードも詰め込んだ作品となっています。不思議でSUPER(=帳)な力を表現するように、たくさんのVFXを取り入れたのもポイントです。

前作から表現力がパワーアップしたMINO CHANGがそこにはいると思うので、是非ご覧ください。

▼YUKARIプロフィール

国内外のファッションビジュアル・MV・ジャケット写真などを手がける、アートディレクター・映像監督・CGアーティスト。

「柔らかくも強い、矛盾性のあるビジュアル表現」が特徴で、乃木坂46・XG・幾田りらといった音楽アーティストから、DIESEL・COACH・NIKEなどのファッションビジュアルのディレクションも行っている。

Music Video Director YUKARI

▼MINO CHANG 基本情報

6/25（木）「帳！(Super)」 各種配信サイト・YouTubeにて公開

▼公式URL

・MINO CHANG TikTok

https://www.tiktok.com/@minochang

・MINO CHANG Instagram

https://www.instagram.com/m1n0chang

・Kota Mino Channel / こたみのチャンネル

https://www.youtube.com/@kotamino

『Kota Mino Channel / こたみのチャンネル』にて、2026年6月25日（木）17:00頃、MV公開予定

▼『こたみのチャンネル』プロフィール

小学生のみのちゃん、こたくん、パパくんが繰り広げるコミカルな寸劇やアニメが大人気のキッズチャンネルで、YouTube登録者数は驚異の470万人超え！近年ではクッキング対決などの食育関係や楽しく学べる教育系コンテンツにも力を入れており、「キッズYouTubeランキング」では常に上位にランクインするなど、絶大な人気を誇るこたみのチャンネル。

▼今後の予定

・2026年6月28日（日）

グリーンランド「キッズ＆ファミリーチャンネルファンミーティング」イベント出演

・2026年7月28日（火）

「TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF」出演

《お問合せ先》

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MINO CHANG宣伝本部 Tel: 03-4500-2212 / Mail: info@analyzelog.co.jp