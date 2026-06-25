書籍『ＤＸ対応版 オフィスの業務改善がすぐできる本』6月24日（水）発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『ＤＸ対応版 オフィスの業務改善がすぐできる本(https://pub.jmam.co.jp/book/b676791.html)』を2026年6月24日（水）全国の書店およびネット書店で発売しました。

■本書の内容

2010年4月刊行の『はじめの1冊！ オフィスの業務改善がすぐできる本』を

最新の働き方やＤＸ、ＡＩなどの潮流を踏まえて大幅にアップデート。

かつてはオフィスに集まって働くことが当たり前でしたが、現在はテレワークやハイブリッドワークが普及し、働く「場所」の制約がなくなりました。また、テクノロジーの進化も目覚ましく、スマートフォンやクラウドツールの活用は日常となり、さらには生成AIをはじめとする人工知能の台頭が、情報の収集・加工・伝達というオフィス業務の本質そのものを変えようとしています。こうした環境の変化に伴い、業務改善の手法もまた、アップデートが求められています。

現代においては「いかにITツールを使いこなすか」という視点が欠かせません。今回の改訂では、初版から一貫して伝えてきた「実務担当者の視点で、小さなことから改善を始める」という基本精神はそのままに、環境の変化に対応した業務改善手法の内容を盛り込みました。

時代がどれほど変わり、ツールが進化しても、業務改善の主役が「現場で働く皆さん一人ひとり」であることに変わりはありません。「もっと楽に、もっと楽しく、もっと付加価値の高い仕事をしたい」という皆さんの想いを形にするためのガイドとなる１冊です。

■書籍概要

タイトル：ＤＸ対応版 オフィスの業務改善がすぐできる本

著 者：日本能率協会コンサルティング

発 売 日 ：2026年6月24日（水）

価 格：1,870円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：228ページ

判 型：四六

ISBN ：9784800594617

■目次

第1章 業務改善とは何か？

第2章 改善ポイントを見つけ出そう！

第3章 改善案を考えよう！

第4章 改善をやりきろう

■著者プロフィール

日本能率協会コンサルティング（JMAC［ジェイマック］）

経営戦略、研究開発、生産、営業、物流、人事、システム、BCP・リスクマネジメントなどの革新パートナーとして80年以上の歴史をもつ日本を代表する総合コンサルティングファーム。

「現場主義」「成果主義」に代表されるJMACのコンサルティングスタイルは、日本のみならず海外のクライアントからも高く支持されており、特に一人ひとりのコンサルタントによる顧客現場での革新実践力には定評がある。

■紙面のご紹介

・フルカラー図解で「現状分析→改善策→効果測定」の流れをひと目で理解

■ご購入はこちらから

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