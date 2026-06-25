ムートン・カデ・キュヴェ・ヘリテージ・ブラン 2024　6月下旬より全国で順次発売

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, ORIENT

バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド社が1930年に創業して以来、ボルドーを代表するフラッグシップブランド・ムートン・カデ。このたび、ムートン・カデの「キュヴェ・ヘリテージ」コレクションに、新たに白ワイン「ムートン・カデ・キュヴェ・ヘリテージ・ブラン 2024」が加わり、6月下旬より全国で順次発売されます。

今回発売される「ムートン・カデ・キュヴェ・ヘリテージ・ブラン 2024」は、卓越したブレンド技術により引き出された、ボルドーのテロワールの豊かさを表現した新作です。セミヨンを主体にソーヴィニヨン・ブランをブレンドし、一部樽熟成を施すことで、セミヨン由来の厚みと豊かな果実味、ソーヴィニヨン・ブラン由来の爽やかさ、そして樽熟成による複雑さを備えたボルドー・ブランに仕上がっています。

セミヨンが主役となるエレガントなボルドー・ブラン

- 提供温度：8-10℃（冷蔵庫で冷やして提供）- スタイル：セミヨンの厚みと樽熟成による複雑味に、ソーヴィニヨン・ブランの爽やかさが調和するエレガントなボルドー・ブラン- 用途：帆立や海老などの魚介料理をはじめ、サフランやトリュフの繊細な香りを活かした料理とのペアリングにおすすめ

ボルドーの伝統品種であるセミヨンを主体に据え、その魅力を現代的に表現。ユズや金柑を思わせる爽やかなアロマに、白桃やローストアーモンドの繊細なニュアンスが重なります。口に含むとネクタリンやジャスミンを思わせる華やかな風味が広がり、セミヨン由来の厚みと豊かな果実味、樽熟成による複雑さが調和。ソーヴィニヨン・ブラン由来の柑橘系のニュアンスがフレッシュさをもたらし、長く続く余韻へと導きます。

【商品概要】

商品名：ムートン・カデ・キュヴェ・ヘリテージ・ブラン 2024

（英語名：Mouton Cadet Cuvee Heritage Blanc 2024）

・容量：750ml

・アルコール度数：12.5度

・希望小売価格：2,400円（税別）／ 2,640円（税込）

・発売日：2026年6月下旬から順次発売

・品種：セミヨン60％、ソーヴィニヨン・ブラン40％

・熟成：7か月（一部樽熟成）

・取り扱い：全国のワインショップ・エノテカ、エノテカ・オンライン（https://www.enoteca.co.jp/）

全国の酒類取扱店、および酒類取扱のある飲食店

・エノテカ・オンラインフリーダイヤル：0120-81-3634（受付時間 10:00-16:00※12-13時と出荷停止日は休止）

・概要：メドック格付け第一級シャトーを所有するバロン・フィリップ・ド・ロスチャイルドが、本拠地ボルドーで手掛けるブランド「ムートン・カデ」。本商品は、ムートン・カデのシグネチャーコレクション「キュヴェ・ヘリテージ」から発売されるセミヨン主体のボルドー・ブランです。セミヨン由来の厚みと豊かな果実味に、ソーヴィニヨン・ブラン由来の爽やかさと、一部樽熟成による繊細な複雑さが調和したスタイルです。

【ヴィンテージ情報】

果実味と爽やかさが調和した2024ヴィンテージ

2024年は、恵まれた気候条件のもとでブドウがゆっくりと成熟した年でした。穏やかな冬に続き、生育期間を通じて果実のフレッシュさが保たれ、昼夜の寒暖差によってアロマも豊かに形成されました。果実味と爽やかさのバランスに優れたヴィンテージです。

【テイスティングノート】

ユズや金柑を思わせるエレガントなアロマで始まり、空気に触れることで白桃やローストアーモンドの繊細なニュアンスが広がります。ネクタリンやジャスミンを思わせる華やかで豊かなアタックから、口中ではセミヨン由来の厚みと白い果肉の果実を思わせる凝縮した果実味が展開。ソーヴィニヨン・ブラン由来の柑橘系のニュアンスが爽やかなフレッシュさをもたらし、ほのかな樽香を伴うエレガントな余韻へと続きます。

●公式インスタグラム：@moutoncadet_official

●ムートン・カデ・キュヴェ・ヘリテージとは

ボルドーの多様性を体現するシグネチャーコレクション「キュヴェ・ヘリテージ」は、現代のボルドーを表現するために誕生したムートン・カデのシグネチャーコレクションです。緻密なブレンドによって、ボルドーの豊かなテロワールの多様性を映し出しています。赤・白それぞれのキュヴェは、伝統と現代性の繊細なバランスを表現し、地域のアイデンティティを形成する土壌、ブドウ品種、そして造り手の技術を際立たせています。これはバロン・フィリップ・ド・ロスチャイルドの遺産を受け継ぐものでもあります。ムートン・カデ・キュヴェ・ヘリテージ・ブランは、5人の栽培家との緊密な協力によって誕生しました。赤ワイン同様、わずか15haに限定された区画を厳選しています。砂利質および粘土砂利質土壌のテロワールにより、白ブドウ品種は理想的な成熟を遂げ、豊かなアロマを生み出しています。また、ラベルデザインは、1950年代初頭にバロン・フィリップ・ド・ロスチャイルドが手掛けたデザインから着想を得ています。

商品ラインアップ

ムートン・カデ・キュヴェ・ヘリテージ・ルージュ

https://www.enoteca.co.jp/item/detail/017654227

ムートン・カデ・キュヴェ・ヘリテージ・ブラン

https://www.enoteca.co.jp/item/detail/01765001044200040