「MM総研大賞2026」地域モビリティ分野最優秀賞を受賞

株式会社みちのりホールディングス

株式会社みちのりホールディングス（東京都千代田区、代表取締役グループCEO：吉田元）および茨城交通株式会社（茨城県水戸市、代表取締役社長：任田正史）、茨城県日立市は、「MM総研大賞2026」において表彰を受けました。

■地域モビリティ分野 最優秀賞

みちのりホールディングス／茨城交通／日立市 「ひたちBRT」の自動運転バスを中心とした取り組み

地域の主要交通事業者を中心とした事業者間連携による地域モビリティの利便性向上や交通課題解決の動きが広がりつつある。地域モビリティ分野では、みちのりホールディングス（東京都千代田区）、茨城交通（水戸市）、茨城県日立市を中心に事業展開している「ひたちBRT」の自動運転バスを中心とした取り組みを最優秀賞に選定した。2025 年2 月から中型バス車両での自動運転「レベル4」の営業運行を開始。国内最長距離で、鉄道の廃線跡を専用道として活用するなど、地域の移動課題解決に向けた積極的な取り組みを評価した。

ひたちBRT・自動運転車両

【ひたちBRT・自動運転】

- 2025年2月より、国内最長6.1km区間をレベル４自動運転で営業運行。- BRT専用道区間には、バス停が 14 箇所、一般道との交差部が 11 箇所、横断指導線(歩行者等の横断部)が15箇所含まれています。- 車両は、中型車両（いすゞ エルガミオ）をベースに、LIDAR、カメラ、ミリ波レーダ、ジャイロセンサ、GPS受信装置等を搭載。＊2025年1月の営業運転開始プレスリリースhttps://www.michinori.co.jp/pdf/20250124_PR_ibako.pdf＊経済産業省・国土交通省：自動運転レベル４等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト（RoAD to the L4）の中での紹介https://www.road-to-the-l4.go.jp/activity/theme02/

【MM総研大賞】

- 「MM総研大賞」は、株式会社MM総研が2004年に創設。今回は23回目となります。- ICT 分野における優れた技術やサービスで新商品や新市場の開拓に取り組んでいる企業を表彰対象としている。＊MM総研大賞2026https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=722

■株式会社みちのりホールディングス

- 所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 丸の内二丁目ビル6階- 設立：2009年3月- 代表者：代表取締役グループ CEO 吉田 元- グループの事業内容：バス事業（乗合・高速・貸切）、鉄道事業、観光事業（旅行代理店・ホテル）- 車両整備事業、不動産事業https://www.michinori.co.jp/

■茨城交通株式会社

- 所在地：〒310-0055 茨城県水戸市袴塚三丁目5番36 号- 設立：2009年3月- 代表者：代表取締役社長 任田 正史- 事業内容：バス事業（乗合・高速・貸切）、旅行業、自動車整備業、不動産業・広告業・保険業、 レンタカー業https://www.ibako.co.jp/