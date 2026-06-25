SFWSC最高金賞を受賞した「嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH」

「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」を製造コンセプトに掲げる小正嘉之助蒸溜所株式会社（蒸溜所名：嘉之助蒸溜所／所在地：鹿児島県日置市／代表取締役社長：小正芳嗣）は、世界三大酒類コンペティションの一つである「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション2026（SFWSC：San Francisco World Spirits Competition）」において、「嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH」が最高金賞にあたる「ダブルゴールド」を受賞したことをお知らせいたします。

「嘉之助シングルモルトシリーズ」は、同コンペティションにおいて4年連続でゴールド以上を獲得しています。昨年は「嘉之助シングルモルト PEATED」がダブルゴールドを、フラッグシップである「嘉之助シングルモルト」が3年連続でゴールドを受賞したほか、「 嘉之助シングルモルト KAGOSHIMA EXCLUSIVE 」もゴールドを受賞しました。今回の受賞により、嘉之助シングルモルトシリーズが国際的な品評会において継続的に評価を受けていることを示す結果となりました。

今回受賞した「嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH」は、嘉之助シングルモルトのキーモルトである「焼酎リチャー樽原酒」を、2種類のダブルIPA樽で後熟したスモールバッチの限定商品です。

クラフトウイスキーとクラフトビール、それぞれの個性を掛け合わせることで、KANOSUKEらしいメローな酒質に、はちみつやライム、ホップ由来のほろ苦さが重なる味わいに仕上げました。

当社は今回の受賞を、KANOSUKEが取り組む多様な原酒設計、世界に類をみない独自の熟成環境、そして鹿児島・日置の風土が生み出すメローな酒質が、世界的な品評会において評価された結果と受け止めています。今後も皆さまのご期待にお応えできる酒質づくりに一層精進してまいります。

尚、最高金賞を受賞した「嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH」は、嘉之助蒸溜所 SHOP ならびに嘉之助蒸溜所公式オンラインショップにて＜数量限定＞で販売いたします。

SFWSCについて

サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）は、The Tasting Allianceが主催する、世界有数の蒸留酒品評会です。2000年に創設され、毎年米国・サンフランシスコで開催されています。審査は、酒類業界で豊富な経験を持つ専門家により、5,500点以上の出品商品の中からブラインドテイスティングで行われ、各カテゴリーの受賞商品が決定されます。なかでも、すべての審査員から金賞評価を受けた製品に授与される「ダブルゴールド」は、同コンペティションにおける特に高い評価のひとつです。

2026年のジャパニーズウイスキーカテゴリーにおけるダブルゴールド受賞は、世界でもわずか5社のみという非常に狭き門となりました。KANOSUKEもその一社として名を連ねています。

受賞商品概要

嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH｜SFWSC 2026：ダブルゴールド受賞

嘉之助シングルモルトのキーモルトである「焼酎リチャー樽原酒」を、

2種のダブルIPA樽でフィニッシュした、スモールバッチの限定品です。

「重厚感」と「軽やかさ」という対照的な個性を持つ2種のダブルIPA樽が、焼酎リチャー樽原酒のリッチでメローな味わいに新たな表情を重ねます。クラフトウイスキーとクラフトビール、それぞれの個性が響き合う、KANOSUKEらしいIPA樽カスクフィニッシュです。

嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH <スモールバッチ・数量限定＞

テイスティングノート

シトラス踊る。凛としたホップと甘やかなはちみつの調和

青りんごを思わせる爽やかなアロマに、はちみつやライムのニュ

アンス。ニッキのアクセントが、味わいに印象的な輪郭を与えます。

COLOUR：べっこう色

AROMA：フレッシュな青りんご、綿あめ、モルト、ニッキ

PALATE：ライム、ホップ、はちみつ

FINISH：爽やかな甘みと心地よいほろ苦さが広がる

嘉之助シングルモルトIPAカスクフィニッシュ、ダブルIPA樽の柑橘の様な爽やかさが特長

商品情報

商品名：嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH

英語表記：KANOSUKE SINGLE MALT IPA CASK FINISH

品目：ウイスキー

アルコール分：48％

容量：700ml 希望小売価格：11,550円（税込）／10,500円（税抜）

貯蔵樽：バーボン樽、アメリカンホワイトオークの焼酎リチャー樽、IPA樽 ほか

販売方法：

蒸溜所SHOPおよび公式オンラインショップにて＜蒸溜所限定・数量限定＞で販売中。

≪蒸溜所限定≫ 嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH

※公式オンラインショップでの決済方法はクレジットカードのみ、送料が別途かかります。

※発送は日本国内のみ、お電話でのご注文・ギフト包装は承っておりません。

KANOSUKEとは

鹿児島から世界に挑む、 次世代ジャパニーズウイスキー

KANOSUKEは「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」を掲げ、原酒造りから蒸留・熟成まですべて国内で行うウイスキーです。 その原点は、焼酎蔵(日置蒸溜蔵)・小正醸造の挑戦の歴史にあります。 1957年、小正醸造二代目・小正嘉之助は、日本初となる樽貯蔵米焼酎「メローコヅル」を世に送り出しました。そして、「日本一夕日の美しい場所から、鹿児島の蒸留酒文化を世界へ」という夢を抱き、吹上浜のほとりに理想の地を見つけます。 2017年、嘉之助の孫であり四代目の小正芳嗣が、祖父の夢を受け継ぎ、その地に嘉之助蒸溜所を創業しました。 140年の焼酎造りで培った発酵・蒸留・熟成の知恵や技術をウイスキーへ“越境”させ、独自のメローな味わいを追求しています。 長時間発酵したもろみを、​ワームタブを備えた形状の異なる3基のポットスチルで丁寧に蒸留し、焼酎リチャー樽など多様な樽で熟成。 吹上浜からの潮風、熟成を早める鹿児島・日置特有の厳しい寒暖差など、南国の風土を融合。 濃厚で芳醇、和のスパイスのニュアンスを持ち、日置の夕日を思わせる心地よいメローな味わいを育んでいます。 KANOSUKEはこの鹿児島の地から、世界への挑戦を続けています。

嘉之助蒸溜所

会社概要

社名：小正嘉之助蒸溜所株式会社

本社所在地：鹿児島県日置市日吉町

神之川845-3

代表取締役社長：小正芳嗣

事業内容：ウイスキー製造

設立：2017年

HP：https://kanosuke.com/