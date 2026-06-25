昭和株式会社、丹波康頼コエンザイムQ10関連製品の資料保管ルールを更新
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昭和株式会社、丹波康頼コエンザイムQ10関連製品の資料保管ルールを更新 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのコエンザイムQ10関連製品について、商品写真と表示情報を含む資料保管ルールを更新しました。公開資料、店舗案内、オンライン掲載で使用する情報を同じ基準で確認します。 今回の更新では、商品写真、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、ラベル表示、注意事項を基本項目として管理します。資料の更新時には、掲載中の説明文と保存資料の内容を照合します。 昭和株式会社は、今後も商品情報を継続的に見直し、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい環境づくりに取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、丹波康頼コエンザイムQ10関連製品の資料保管ルールを更新 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのコエンザイムQ10関連製品について、商品写真と表示情報を含む資料保管ルールを更新しました。公開資料、店舗案内、オンライン掲載で使用する情報を同じ基準で確認します。 今回の更新では、商品写真、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、ラベル表示、注意事項を基本項目として管理します。資料の更新時には、掲載中の説明文と保存資料の内容を照合します。 昭和株式会社は、今後も商品情報を継続的に見直し、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい環境づくりに取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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