高中正義 待望のワールドツアーのロンドン公演を完全収録したBlu-ray、8/12発売決定‼

世界が高中正義を待っていた――。

1976年のソロデビュー以来、唯一無二のギターサウンドとメロディで多くのファンを魅了し続けてきたギタリスト高中正義。





2026年春、イギリス・ロンドンの歴史ある名門ライブ会場「O2 Academy Brixton」にて開催されたワールドツアー公演の模様を完全収録したBlu-rayがついにリリース！近年、世界的なシティポップ再評価のムーブメントとともに、国境や世代を超えて高中正義の音楽が再発見され、海外の若い世代からも熱い支持を集めている。そんな中で開催されたワールドツアーは各地で大きな反響を呼び、ロンドン公演のチケットも即完売。会場を埋め尽くした5,000人のオーディエンスが、日本からやって来たギターヒーローの登場を待ちわびた。

ステージに響き渡るギターの一音一音に大きな歓声が上がり、「BLUE LAGOON」「READY TO FLY」をはじめとする名曲の数々では、国籍も言葉も超えて観客が大合唱。長年日本で愛され続けてきた高中サウンドが、海を越え世界のファンへ届いた感動的な瞬間が刻まれている。

本作品では、ロンドン公演で披露された楽曲を全曲完全収録。圧巻のパフォーマンスはもちろん、海外ファンならではの熱量あふれるリアクションや、会場全体が一体となって盛り上がる瞬間まで余すことなく収録。まるでその場にいるかのような臨場感で、歴史的一夜を体感することができる。

ソロデビュー50周年という大きな節目を迎える高中正義が、これまで歩んできた音楽人生の集大成でありながら、新たな可能性を世界へ証明したロンドン公演。

日本が誇るギタリスト高中正義が世界を魅了した――

奇跡の一夜、そして新たな伝説がここに蘇る。

初回限定盤には同公演のライブ音源を収録したCD付き。

収録日：2026年4月1日(水) O2 Academy Brixton

【収録予定曲（全18曲）】

1、BLUE LAGOON 2、RADIO RIO 3、BLUE CURACAO 4、BRASILIAN SKIES

5、OH! TENGO SUERTE 6、トーキョーレギー 7、哀愁のヨーロッパ 8、JUNGLE JANE

9、SHAKE IT 10、渚・モデラート 11、Saudade 12、PALM STREET

13、TAJ MAHAL 14、THUNDER STORM 15、READY TO FLY 16、黒船(嘉永6年6月4日) 17、Jumping Take Off 18、YOU CAN NEVER COME TO THIS PLACE

【初回生産限定盤】

発売日：2026年8月12日(水)

＜内容＞Blu-ray1枚組＋CD2枚組＋ｶﾗｰﾌﾞｯｸﾚｯﾄ

品番： LAGＢ-22,23,24

価格：\8,800(税込)

【通常盤】

発売日：2026年8月12日(水)

＜内容＞Blu-ray1枚組＋ｶﾗｰﾌﾞｯｸﾚｯﾄ

品番： LAGＢ-25

価格：\5,500(税込)

高中正義- 公式プロフィール（2026年版）

1953年東京都生まれ。ギタリスト、作曲家、プロデューサー。日本を代表するギター・プレイヤーとして、50年以上にわたり第一線で活動を続けている。

1971年、つのだ☆ひろ、故・成毛滋らと結成した「フライド・エッグ」に参加しプロとしてのキャリアをスタート。1972年には「サディスティック・ミカ・バンド」にギタリストとして加入し、その後「サディスティックス」での活動を経て、1976年アルバム『SEYCHELLES（セイシェルズ）』でソロ・デビュー。

ロック、ジャズ、ラテン、フュージョンを融合させた独自のサウンドと卓越したギタープレイで人気を確立し、『READY TO FLY』『BLUE LAGOON』など数々の名曲を発表。1981年のコンセプト・アルバム『虹伝説 THE RAINBOW GOBLINS』は、日本のインストゥルメンタル音楽史に残る名盤として高い評価を受けている。

これまでにリー・リトナー、カルロス・サンタナ、シーラ・Eなど世界的アーティストとも共演。2000年には自身のレーベル「Lagoon Records」を設立し、現在も精力的に活動を続ける。

近年、世界的なシティポップ再評価の流れとともに海外での注目も急速に拡大。2025年～2026年に開催されたワールドツアーでは、ロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シドニーなど世界各都市でソールドアウトを記録。2026年8月にはロンドン「Crystal Palace Bowl」で開催される「City Pop Waves」へのヘッドライナー出演も決定。

ソロ・デビュー50周年を迎えた現在も、日本が世界に誇る唯一無二のギタリストとして進化を続けている。

オフィシャルサイト：www.takanaka.com