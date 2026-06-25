岡山に根付いた30年の実績を活かし「解体工事事業」を新展開【carpenter works OKADA】
【事業強化】carpenter works OKADA、30年の実績を活かし「解体工事事業」を新展開
地元岡山で信頼された解体技術を、より多くのお客様へ。透明性と誠実さで、安心の解体サービスを本格化
岡山市北区 - carpenter works OKADA（代表 岡田 洋之）は、建築・リフォーム事業をメインに展開してまいりましたが、この度より「解体工事」を専門事業として展開することをお知らせします。
●事業強化の背景
近年、岡山県内でも空き家の増加や老朽建物の処理、リフォーム前の解体需要が急速に高まっています。当社は過去30年間、建築施工の現場で多くの解体工事を手がけ、地元のお客様からご信頼をいただいてきました。その豊富な経験と実績、何より「誠実さ」を武器に、解体工事を独立した専門事業として本格化させることで、より多くの岡山のお客様のお力になりたいと考えています。
●carpenter works OKADA の解体工事の3つの強み
1. あんしん価格 - 直請け施工で誠実な価格を実現
中間業者を排除した直請け施工のため、不要なマージンが発生しません。各種メーカー希望小売価格よりも、誠実で良心的な価格設定で対応いたします。複数社の相見積もりも大歓迎です。
2. 岡山県内・地域密着 - 30年のご愛顧と信頼の実績
地元岡山のみなさまより30年以上のご愛顧をいただいております。地域に根ざした企業として、緊急時の対応や、施工後のフォローアップまで、きめ細かなサービスをお約束いたします。岡山県内であれば、迅速な対応が可能です。
3. 作業前の無料お見積もり - 透明性の徹底
料金をお伝えせずに作業することは一切ございません。すべての解体工事は、作業前に詳細な見積もりを無料で実施いたします。ご不明な点があれば、納得いただくまでご説明いたします。見積もりだけのご依頼でも大歓迎です。
●対応する解体工事
住宅・一戸建ての全解体
建物部分解体・内装解体
店舗・事務所の解体
リフォーム前の既存部分解体
その他建物に関わる解体工事
すべての工事において、安全管理と環境配慮を最優先に、丁寧で確実な施工を行います。
こんなお悩みはありませんか？
相続した実家をどうしたらよいか分からない
空いている建物の処分を考えている
リフォーム前の解体費用が心配
解体業者の選び方が分からない
急いで対応してほしい
一つでも当てはまれば、まずはお気軽にご相談ください。
●会社概要
屋号： carpenter works OKADA
代表： 岡田 洋之
所在地： 岡山市北区奉還町3丁目
事業内容： リフォーム・解体・建築・オーダー家具製作
Webサイト： https://carpenter-okada.com/
営業実績： 地元岡山にて30年以上の施工実績
●お問い合わせ・無料お見積もり
解体工事に関するご相談・お見積もりは、完全無料です。お気軽にお問い合わせください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353095/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353095/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353095/images/bodyimage3】
配信元企業：Carpenter
地元岡山で信頼された解体技術を、より多くのお客様へ。透明性と誠実さで、安心の解体サービスを本格化
岡山市北区 - carpenter works OKADA（代表 岡田 洋之）は、建築・リフォーム事業をメインに展開してまいりましたが、この度より「解体工事」を専門事業として展開することをお知らせします。
●事業強化の背景
近年、岡山県内でも空き家の増加や老朽建物の処理、リフォーム前の解体需要が急速に高まっています。当社は過去30年間、建築施工の現場で多くの解体工事を手がけ、地元のお客様からご信頼をいただいてきました。その豊富な経験と実績、何より「誠実さ」を武器に、解体工事を独立した専門事業として本格化させることで、より多くの岡山のお客様のお力になりたいと考えています。
●carpenter works OKADA の解体工事の3つの強み
1. あんしん価格 - 直請け施工で誠実な価格を実現
中間業者を排除した直請け施工のため、不要なマージンが発生しません。各種メーカー希望小売価格よりも、誠実で良心的な価格設定で対応いたします。複数社の相見積もりも大歓迎です。
2. 岡山県内・地域密着 - 30年のご愛顧と信頼の実績
地元岡山のみなさまより30年以上のご愛顧をいただいております。地域に根ざした企業として、緊急時の対応や、施工後のフォローアップまで、きめ細かなサービスをお約束いたします。岡山県内であれば、迅速な対応が可能です。
3. 作業前の無料お見積もり - 透明性の徹底
料金をお伝えせずに作業することは一切ございません。すべての解体工事は、作業前に詳細な見積もりを無料で実施いたします。ご不明な点があれば、納得いただくまでご説明いたします。見積もりだけのご依頼でも大歓迎です。
●対応する解体工事
住宅・一戸建ての全解体
建物部分解体・内装解体
店舗・事務所の解体
リフォーム前の既存部分解体
その他建物に関わる解体工事
すべての工事において、安全管理と環境配慮を最優先に、丁寧で確実な施工を行います。
こんなお悩みはありませんか？
相続した実家をどうしたらよいか分からない
空いている建物の処分を考えている
リフォーム前の解体費用が心配
解体業者の選び方が分からない
急いで対応してほしい
一つでも当てはまれば、まずはお気軽にご相談ください。
●会社概要
屋号： carpenter works OKADA
代表： 岡田 洋之
所在地： 岡山市北区奉還町3丁目
事業内容： リフォーム・解体・建築・オーダー家具製作
Webサイト： https://carpenter-okada.com/
営業実績： 地元岡山にて30年以上の施工実績
●お問い合わせ・無料お見積もり
解体工事に関するご相談・お見積もりは、完全無料です。お気軽にお問い合わせください。
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