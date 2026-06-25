シリコン・ラボ、200ノードのMatter over Thread検証ネットワークでMatterの大規模導入を推進
同時マルチプロトコル（CMP）技術を活用した検証を通じて、商業ビル、スマートホーム、次世代IoT導入に向けたMatterの実用性を実証
本リリースは、2026年6月16日（米国時間）に配信された英文プレスリリース < https://news.silabs.com/2026-06-16-Silicon-Labs-Advances-Large-Scale-Matter-Deployments-with-200-Node-Matter-over-Thread-Validation-Network > を抄訳したものです。
内容に相違がある場合は、英文が優先されます。
テキサス州オースティン ― 2026年6月16日（米国時間） ― 低消費電力ワイヤレス接続分野のリーディングカンパニーであるシリコン・ラボラトリーズ（NASDAQ: SLAB、以下 シリコン・ラボ）は本日、200ノードからなるMatter over Thread検証ネットワークの構築および運用に成功したことを発表しました。この成果により、大規模なスマートビルディング、商用IoT、次世代スマートホームアプリケーションにおける、Matterの拡張性、信頼性、および性能が実証されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353588/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353588/images/bodyimage2】
本成果は、Connectivity Standards Alliance（CSA）による初の公開IoTイベント「Unify 2026」で発表され、Matterエコシステムにおける重要な進化を浮き彫りにしました。業界は、相互運用性を実証する段階を超え、実環境での導入に向けた拡張性の検証へと移行しつつあります。200ノードからなるシリコン・ラボのMatter over Thread検証ネットワークは、商業ビル、集合住宅、次世代スマートホーム環境などで想定される、より大規模かつ複雑な環境にも、Matterが対応できることを実証しています。
シリコン・ラボの最高技術責任者であるDaniel Cooleyは、次のように述べています。
「Matterは、スマートホーム向け技術から、より大規模な導入を支えるプラットフォームへと急速に進化しています。今回の取り組みによって、Matter over Threadが理論上数千台規模のデバイスにまで拡張可能であると実証されたことに加え、シリコン・ラボがMatter、Thread、および同時マルチプロトコル（CMP）技術におけるイノベーションを通じて、お客様によるネットワークの展開・管理や、将来の拡張にも対応可能なネットワーク構築を支援していることが示されています」
最大級の公開検証ネットワークで産業用・商用アプリケーションにおけるMatterの拡張性を実証
この検証ネットワークは、これまで公開されたMatter over Threadの性能テストネットワークとして最大級のものの一つと考えられており、ネットワークが従来の住宅向けユースケースを超えて拡大していく中で、Matterがどのような性能を発揮するかを評価するために構築されました。制御された実験室環境でのシミュレーションとは異なり、このネットワークはシリコン・ラボのボストン・コネクティビティ・ラボおよびオフィス環境で運用され、施設内のさまざまな場所に配置されたデバイスが、Wi-Fi、Bluetooth、Threadを含む実際の無線通信にさらされる環境下で検証されました。このネットワークでは、実運用に近い条件下で、マルチキャストメッセージング、ユニキャスト通信、コミッショニングワークフロー、および長期的なネットワーク安定性の検証が行われました。
今回の検証は、Matterエコシステムの発展を推進するとともに、デバイスメーカーがMatter対応製品を自信を持って大規模に展開できるよう支援するという、シリコン・ラボの継続的な取り組みを反映しています。シリコン・ラボは、Matter分野で業界をリードする主要企業の一社として、ワイヤレスSoC、ソフトウェア、開発ツール、OpenThread実装に基づくThreadボーダールーター、認証リソース、およびエコシステムサポートを提供しており、開発者が構想から量産までMatter導入を加速できるよう支援しています。
今回の結果は、Matterエコシステムが成熟と拡大を続けている中で得られたものです。シリコン・ラボは最新のMatter規格をサポートしており、そこに含まれるMatter 1.6の機能群はデバイスの相互運用性を高め、対応デバイスのカテゴリを拡大し、新たなスマートホームおよびスマートビルディング体験を可能にします。シリコン・ラボは、自社の包括的なMatterポートフォリオを通じて、開発者が主要なエコシステム間でシームレスに動作する製品を構築できるよう支援するとともに、開発・認証・導入のプロセスを簡素化します。
200ノードのMatter over Thread検証ネットワークによる主な検証結果は以下の通りです。
● 実際のオフィス環境において、200ノードのMatter over Threadネットワークの導入および安定運用に成功
● オンネットワークコミッショニングで成功率100%を達成
● 信頼性の高いマルチキャストおよびマルチホップユニキャスト通信を実現し、ほとんどのペイロードサイズにおいてマルチキャストの平均遅延最小87ms、パケット損失率1%未満を達成
● Wi-Fi、Bluetooth、Threadによる通信が活発に行われている環境下でも、特別なトポロジー設計は不要で安定した動作を実現
● Matter over Threadが商用規模の照明、ビルオートメーション、および大規模IoT導入に対応できることを実証
シリコン・ラボのOpenThreadボーダールーターと同時マルチプロトコル（CMP）技術が、安定したMatter基盤を提供
200ノードからなるMatter over Thread検証ネットワークは、OpenThreadボーダールーター（OTBR）を用いて構築されました。これにより、テストに参加するデバイスのコミッショニングおよび管理に使用されるThreadネットワークインフラが提供されました。Matter over Threadの導入規模が拡大する中で、ボーダールーターはThreadデバイスをコントローラー、クラウドサービス、より広範なIPネットワークに安全に接続する上で極めて重要な役割を果たします。シリコン・ラボは、大規模なMatterネットワークの導入を簡素化するOTBRソリューションと開発リソースを開発者に提供しています。
また、今回の結果は、シリコン・ラボが先駆けて開発した同時マルチプロトコル（CMP）技術における同社のリーダーシップの価値を改めて裏付けるものです。この技術により、デバイスは単一の無線で複数の無線プロトコルを同時にサポートすることが可能になります。CMPによって、同一デバイス内でZigbeeおよびMatter over Threadネットワークの両方をサポートできるようになることで、メーカーは既存の導入環境との互換性を維持し、将来を見据えた製品ポートフォリオを構築しながら、Matterへの移行を簡素化できます。
この機能により、メーカーは将来のMatter導入に備えつつ既存の顧客環境もサポートすることが可能となり、開発の複雑さを軽減し、在庫管理を効率化し、エコシステム間の移行をよりスムーズにできます。シリコン・ラボは、MG26やシリーズ3デバイスを含む最新のワイヤレスプラットフォーム全体でCMPをサポートしており、開発者が複数のワイヤレスエコシステムにまたがる相互運用性の高い製品を開発できるよう支援しています。
今回の「Matter Large Network Performance」レポート全文は、こちらからご覧いただけます。https://www.silabs.com/wireless/matter/matter-over-thread-large-network-performance-testing
シリコン・ラボについて
シリコン・ラボ（NASDAQ：SLAB）は、低消費電力ワイヤレス接続の分野におけるトップイノベーターであり、様々なデバイスを接続して生活をより良くする組込みシステム技術を構築しています。世界最高レベルの集積密度を誇るSoC（システム・オン・チップ）に最先端の技術を融合させたシリコン・ラボは、先進的なエッジ・コネクティビティ・アプリケーションを開発するために必要なソリューション、サポートおよびエコシステムをデバイス開発者に提供しています。米国テキサス州オースティンに本社を置くシリコン・ラボは、現在16カ国以上で事業を展開しており、スマートホーム、産業用IoT、スマートシティの市場における革新的ソリューションの信頼できるパートナーです。詳しくは、www.silabs.com < https://www.silabs.com > をご覧ください。
Silicon Laboratories, Silicon Labs, S ロゴ, Silicon Laboratories ロゴ, Silicon Labs ロゴは、Silicon Laboratories Inc.の商品名は商標である可能性があり、各所有者にその権利が帰属します。
【お客様お問合せ先】
シリコン・ラボラトリーズ有限会社
https://jp.silabs.com/about-us/contact-us
【報道関係者お問合せ先】
シリコン・ラボラトリーズ 広報事務局
Tel: 03-4405-9537
Email: siliconLab-pr@next-pr.co.jp
配信元企業：シリコン・ラボラトリーズ有限会社
本リリースは、2026年6月16日（米国時間）に配信された英文プレスリリース < https://news.silabs.com/2026-06-16-Silicon-Labs-Advances-Large-Scale-Matter-Deployments-with-200-Node-Matter-over-Thread-Validation-Network > を抄訳したものです。
内容に相違がある場合は、英文が優先されます。
テキサス州オースティン ― 2026年6月16日（米国時間） ― 低消費電力ワイヤレス接続分野のリーディングカンパニーであるシリコン・ラボラトリーズ（NASDAQ: SLAB、以下 シリコン・ラボ）は本日、200ノードからなるMatter over Thread検証ネットワークの構築および運用に成功したことを発表しました。この成果により、大規模なスマートビルディング、商用IoT、次世代スマートホームアプリケーションにおける、Matterの拡張性、信頼性、および性能が実証されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353588/images/bodyimage1】
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本成果は、Connectivity Standards Alliance（CSA）による初の公開IoTイベント「Unify 2026」で発表され、Matterエコシステムにおける重要な進化を浮き彫りにしました。業界は、相互運用性を実証する段階を超え、実環境での導入に向けた拡張性の検証へと移行しつつあります。200ノードからなるシリコン・ラボのMatter over Thread検証ネットワークは、商業ビル、集合住宅、次世代スマートホーム環境などで想定される、より大規模かつ複雑な環境にも、Matterが対応できることを実証しています。
シリコン・ラボの最高技術責任者であるDaniel Cooleyは、次のように述べています。
「Matterは、スマートホーム向け技術から、より大規模な導入を支えるプラットフォームへと急速に進化しています。今回の取り組みによって、Matter over Threadが理論上数千台規模のデバイスにまで拡張可能であると実証されたことに加え、シリコン・ラボがMatter、Thread、および同時マルチプロトコル（CMP）技術におけるイノベーションを通じて、お客様によるネットワークの展開・管理や、将来の拡張にも対応可能なネットワーク構築を支援していることが示されています」
最大級の公開検証ネットワークで産業用・商用アプリケーションにおけるMatterの拡張性を実証
この検証ネットワークは、これまで公開されたMatter over Threadの性能テストネットワークとして最大級のものの一つと考えられており、ネットワークが従来の住宅向けユースケースを超えて拡大していく中で、Matterがどのような性能を発揮するかを評価するために構築されました。制御された実験室環境でのシミュレーションとは異なり、このネットワークはシリコン・ラボのボストン・コネクティビティ・ラボおよびオフィス環境で運用され、施設内のさまざまな場所に配置されたデバイスが、Wi-Fi、Bluetooth、Threadを含む実際の無線通信にさらされる環境下で検証されました。このネットワークでは、実運用に近い条件下で、マルチキャストメッセージング、ユニキャスト通信、コミッショニングワークフロー、および長期的なネットワーク安定性の検証が行われました。
今回の検証は、Matterエコシステムの発展を推進するとともに、デバイスメーカーがMatter対応製品を自信を持って大規模に展開できるよう支援するという、シリコン・ラボの継続的な取り組みを反映しています。シリコン・ラボは、Matter分野で業界をリードする主要企業の一社として、ワイヤレスSoC、ソフトウェア、開発ツール、OpenThread実装に基づくThreadボーダールーター、認証リソース、およびエコシステムサポートを提供しており、開発者が構想から量産までMatter導入を加速できるよう支援しています。
今回の結果は、Matterエコシステムが成熟と拡大を続けている中で得られたものです。シリコン・ラボは最新のMatter規格をサポートしており、そこに含まれるMatter 1.6の機能群はデバイスの相互運用性を高め、対応デバイスのカテゴリを拡大し、新たなスマートホームおよびスマートビルディング体験を可能にします。シリコン・ラボは、自社の包括的なMatterポートフォリオを通じて、開発者が主要なエコシステム間でシームレスに動作する製品を構築できるよう支援するとともに、開発・認証・導入のプロセスを簡素化します。
200ノードのMatter over Thread検証ネットワークによる主な検証結果は以下の通りです。
● 実際のオフィス環境において、200ノードのMatter over Threadネットワークの導入および安定運用に成功
● オンネットワークコミッショニングで成功率100%を達成
● 信頼性の高いマルチキャストおよびマルチホップユニキャスト通信を実現し、ほとんどのペイロードサイズにおいてマルチキャストの平均遅延最小87ms、パケット損失率1%未満を達成
● Wi-Fi、Bluetooth、Threadによる通信が活発に行われている環境下でも、特別なトポロジー設計は不要で安定した動作を実現
● Matter over Threadが商用規模の照明、ビルオートメーション、および大規模IoT導入に対応できることを実証
シリコン・ラボのOpenThreadボーダールーターと同時マルチプロトコル（CMP）技術が、安定したMatter基盤を提供
200ノードからなるMatter over Thread検証ネットワークは、OpenThreadボーダールーター（OTBR）を用いて構築されました。これにより、テストに参加するデバイスのコミッショニングおよび管理に使用されるThreadネットワークインフラが提供されました。Matter over Threadの導入規模が拡大する中で、ボーダールーターはThreadデバイスをコントローラー、クラウドサービス、より広範なIPネットワークに安全に接続する上で極めて重要な役割を果たします。シリコン・ラボは、大規模なMatterネットワークの導入を簡素化するOTBRソリューションと開発リソースを開発者に提供しています。
また、今回の結果は、シリコン・ラボが先駆けて開発した同時マルチプロトコル（CMP）技術における同社のリーダーシップの価値を改めて裏付けるものです。この技術により、デバイスは単一の無線で複数の無線プロトコルを同時にサポートすることが可能になります。CMPによって、同一デバイス内でZigbeeおよびMatter over Threadネットワークの両方をサポートできるようになることで、メーカーは既存の導入環境との互換性を維持し、将来を見据えた製品ポートフォリオを構築しながら、Matterへの移行を簡素化できます。
この機能により、メーカーは将来のMatter導入に備えつつ既存の顧客環境もサポートすることが可能となり、開発の複雑さを軽減し、在庫管理を効率化し、エコシステム間の移行をよりスムーズにできます。シリコン・ラボは、MG26やシリーズ3デバイスを含む最新のワイヤレスプラットフォーム全体でCMPをサポートしており、開発者が複数のワイヤレスエコシステムにまたがる相互運用性の高い製品を開発できるよう支援しています。
今回の「Matter Large Network Performance」レポート全文は、こちらからご覧いただけます。https://www.silabs.com/wireless/matter/matter-over-thread-large-network-performance-testing
シリコン・ラボについて
シリコン・ラボ（NASDAQ：SLAB）は、低消費電力ワイヤレス接続の分野におけるトップイノベーターであり、様々なデバイスを接続して生活をより良くする組込みシステム技術を構築しています。世界最高レベルの集積密度を誇るSoC（システム・オン・チップ）に最先端の技術を融合させたシリコン・ラボは、先進的なエッジ・コネクティビティ・アプリケーションを開発するために必要なソリューション、サポートおよびエコシステムをデバイス開発者に提供しています。米国テキサス州オースティンに本社を置くシリコン・ラボは、現在16カ国以上で事業を展開しており、スマートホーム、産業用IoT、スマートシティの市場における革新的ソリューションの信頼できるパートナーです。詳しくは、www.silabs.com < https://www.silabs.com > をご覧ください。
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