6次元力センサー業界動向：2026年の市場規模は468百万米ドル見込み
6次元力センサーとは
6次元力センサーとは、三次元空間における力成分（Fx, Fy, Fz）とトルク成分（Mx, My, Mz）を同時に計測し、6自由度の力情報を取得できる高精度センサーである。従来の単軸・多軸センサーと比較し、力とモーメントを統合的に取得できる点により、ロボット制御および動的補正能力を大幅に向上させる。
近年では、ひずみゲージ設計の高密度化、信号処理アルゴリズムの進化、温度ドリフト補正技術の改善により、測定精度とクロストーク抑制性能が大幅に向上している。2025年前後では、AIベースのキャリブレーション技術やリアルタイム補正アルゴリズムの導入が進み、動的環境下での安定性が大きく改善されている。
人型ロボットの量産化、産業用ロボットの高精度化、自動化システムの高度化を背景に、6次元力センサーは次世代ロボティクスの中核センシングデバイスとして急速に市場を拡大している。本レポートでは、力覚センシング技術の進化、市場構造、供給網、ならびに人型ロボット産業との連動性を中心に分析する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353604/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353604/images/bodyimage2】
図. 6次元力センサーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「6次元力センサー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、6次元力センサーの世界市場は、2025年に364百万米ドルと推定され、2026年には468百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）25.9%で推移し、2032年には1860百万米ドルに拡大すると見込まれています。
人型ロボット需要が牽引する6次元力センサー市場
現在の6次元力センサー市場を最も強く牽引しているのは人型ロボット分野である。歩行制御、把持動作、衝突検知、安全制御において、手首・足首・エンドエフェクタに搭載されることで、リアルタイムな力フィードバック制御を実現している。
最新調査によれば、2025年の世界販売台数は約9万2,607ユニット、平均単価は約3,933米ドルに達している。また中国市場では約4万4,000台が販売され、前年比107％超の急成長を記録した。さらに2032年には世界販売台数は132万台規模へ拡大し、中国単独でも71万台に達する見通しであり、CAGRは46％と極めて高い成長が予測されている。
特に2025～2026年は、ヒューマノイドロボットの商用化初期段階にあたり、AgiBot、Unitree Robotics、Teslaなどの企業による量産準備が6次元力センサー需要を急拡大させている。
技術トレンドと性能進化の方向性
6次元力センサーは、航空宇宙分野での空力測定技術を起源として発展してきたが、現在では産業オートメーションから医療ロボットまで応用範囲が拡大している。
技術トレンドとしては以下が重要である。第一に、クロストーク低減と高帯域幅化による応答速度の向上。第二に、マルチマテリアル構造による耐過負荷性能の改善。第三に、AI統合型キャリブレーションによる長期安定性の確保である。
また、近年6か月の業界動向では、ロボット関節モジュールとセンサーの一体化設計が進み、システムレベルでの精度向上とコスト削減が同時に進展している。
市場構造とサプライチェーン分析
6次元力センサーの上流には、弾性体、ひずみゲージ、半導体チップなどのコア部品が存在し、VPG、HBM、Huntsman、BASFなどが主要サプライヤーとして位置付けられる。製造工程の精密性が高く、歩留まりは生産ラインの自動化レベルとキャリブレーション技術に強く依存する。
6次元力センサーとは、三次元空間における力成分（Fx, Fy, Fz）とトルク成分（Mx, My, Mz）を同時に計測し、6自由度の力情報を取得できる高精度センサーである。従来の単軸・多軸センサーと比較し、力とモーメントを統合的に取得できる点により、ロボット制御および動的補正能力を大幅に向上させる。
近年では、ひずみゲージ設計の高密度化、信号処理アルゴリズムの進化、温度ドリフト補正技術の改善により、測定精度とクロストーク抑制性能が大幅に向上している。2025年前後では、AIベースのキャリブレーション技術やリアルタイム補正アルゴリズムの導入が進み、動的環境下での安定性が大きく改善されている。
人型ロボットの量産化、産業用ロボットの高精度化、自動化システムの高度化を背景に、6次元力センサーは次世代ロボティクスの中核センシングデバイスとして急速に市場を拡大している。本レポートでは、力覚センシング技術の進化、市場構造、供給網、ならびに人型ロボット産業との連動性を中心に分析する。
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図. 6次元力センサーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「6次元力センサー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、6次元力センサーの世界市場は、2025年に364百万米ドルと推定され、2026年には468百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）25.9%で推移し、2032年には1860百万米ドルに拡大すると見込まれています。
人型ロボット需要が牽引する6次元力センサー市場
現在の6次元力センサー市場を最も強く牽引しているのは人型ロボット分野である。歩行制御、把持動作、衝突検知、安全制御において、手首・足首・エンドエフェクタに搭載されることで、リアルタイムな力フィードバック制御を実現している。
最新調査によれば、2025年の世界販売台数は約9万2,607ユニット、平均単価は約3,933米ドルに達している。また中国市場では約4万4,000台が販売され、前年比107％超の急成長を記録した。さらに2032年には世界販売台数は132万台規模へ拡大し、中国単独でも71万台に達する見通しであり、CAGRは46％と極めて高い成長が予測されている。
特に2025～2026年は、ヒューマノイドロボットの商用化初期段階にあたり、AgiBot、Unitree Robotics、Teslaなどの企業による量産準備が6次元力センサー需要を急拡大させている。
技術トレンドと性能進化の方向性
6次元力センサーは、航空宇宙分野での空力測定技術を起源として発展してきたが、現在では産業オートメーションから医療ロボットまで応用範囲が拡大している。
技術トレンドとしては以下が重要である。第一に、クロストーク低減と高帯域幅化による応答速度の向上。第二に、マルチマテリアル構造による耐過負荷性能の改善。第三に、AI統合型キャリブレーションによる長期安定性の確保である。
また、近年6か月の業界動向では、ロボット関節モジュールとセンサーの一体化設計が進み、システムレベルでの精度向上とコスト削減が同時に進展している。
市場構造とサプライチェーン分析
6次元力センサーの上流には、弾性体、ひずみゲージ、半導体チップなどのコア部品が存在し、VPG、HBM、Huntsman、BASFなどが主要サプライヤーとして位置付けられる。製造工程の精密性が高く、歩留まりは生産ラインの自動化レベルとキャリブレーション技術に強く依存する。