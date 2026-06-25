携帯型端末（PDA）の世界市場2026年、グローバル市場規模（バーコード読取型、無線識別読取型）・分析レポートを発表
2026年6月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型端末（PDA）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型端末（PDA）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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携帯型端末（PDA）市場は、個人情報管理や業務用データ収集を行う携帯型機器を対象とする市場です。
小売、物流、製造、医療、公共分野などで、在庫確認、バーコード読取、無線識別、入出荷管理、現場作業の効率化に活用されています。
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世界の携帯型端末（PDA）市場規模は、2024年に28億8300万米ドルと評価され、2031年には43億4500万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.1％です。業務現場のデジタル化、在庫管理の高度化、物流効率化への投資拡大が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も分析しています。関税や政策変更は、部品調達、製造コスト、販売価格、地域別の競争力に影響するため、企業戦略上の重要な要素となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。
また、地域別、国別、種類別、用途別に市場を細分化し、数量と金額の両面から成長見通しを示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、市場シェア、価格動向も評価しています。
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種類別では、バーコード読取型と無線識別読取型に分類されています。バーコード読取型は、小売、倉庫、製造現場で広く利用され、商品管理や出荷確認の効率化に貢献します。無線識別読取型は、複数品目の一括読取や非接触管理に強みがあり、物流、医療、資産管理分野で需要が高まっています。
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用途別では、小売・卸売、物流・倉庫、工業製造、医療、政府機関、その他に分類されています。小売・卸売では在庫精度向上や棚卸作業の短縮に利用されます。物流・倉庫では入出庫管理、配送追跡、作業者の効率化に役立っています。工業製造では部品管理や工程管理に活用され、医療分野では医薬品、検体、医療資材の管理に使われています。
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主要企業としては、Zebra、Honeywell、Bluebird、Urovo Technology、Datalogic、Newland、CASIO、Denso Wave、Panasonic、Seuic、Shenzhen Chainway、iData、Handheld Group、Supoin、Keyence、Cipherlabなどが挙げられます。これらの企業は、製品性能、耐久性、読取精度、価格、地域展開、保守体制を競争力の中心として市場で競っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが対象です。北米は米国、カナダ、メキシコ、欧州はドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが含まれます。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが主要地域です。特にアジア太平洋では、製造業、物流、小売の自動化需要が市場拡大を後押ししています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型端末（PDA）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型端末（PDA）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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携帯型端末（PDA）市場は、個人情報管理や業務用データ収集を行う携帯型機器を対象とする市場です。
小売、物流、製造、医療、公共分野などで、在庫確認、バーコード読取、無線識別、入出荷管理、現場作業の効率化に活用されています。
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世界の携帯型端末（PDA）市場規模は、2024年に28億8300万米ドルと評価され、2031年には43億4500万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.1％です。業務現場のデジタル化、在庫管理の高度化、物流効率化への投資拡大が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も分析しています。関税や政策変更は、部品調達、製造コスト、販売価格、地域別の競争力に影響するため、企業戦略上の重要な要素となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。
また、地域別、国別、種類別、用途別に市場を細分化し、数量と金額の両面から成長見通しを示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、市場シェア、価格動向も評価しています。
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種類別では、バーコード読取型と無線識別読取型に分類されています。バーコード読取型は、小売、倉庫、製造現場で広く利用され、商品管理や出荷確認の効率化に貢献します。無線識別読取型は、複数品目の一括読取や非接触管理に強みがあり、物流、医療、資産管理分野で需要が高まっています。
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用途別では、小売・卸売、物流・倉庫、工業製造、医療、政府機関、その他に分類されています。小売・卸売では在庫精度向上や棚卸作業の短縮に利用されます。物流・倉庫では入出庫管理、配送追跡、作業者の効率化に役立っています。工業製造では部品管理や工程管理に活用され、医療分野では医薬品、検体、医療資材の管理に使われています。
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主要企業としては、Zebra、Honeywell、Bluebird、Urovo Technology、Datalogic、Newland、CASIO、Denso Wave、Panasonic、Seuic、Shenzhen Chainway、iData、Handheld Group、Supoin、Keyence、Cipherlabなどが挙げられます。これらの企業は、製品性能、耐久性、読取精度、価格、地域展開、保守体制を競争力の中心として市場で競っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが対象です。北米は米国、カナダ、メキシコ、欧州はドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが含まれます。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが主要地域です。特にアジア太平洋では、製造業、物流、小売の自動化需要が市場拡大を後押ししています。