ステルスアクションゲーム『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』より、「ケロタン」と「ガーコ」がソフビ製コインバンクとして登場！ 2026年6月25日予約開始！
ホビーメーカー株式会社Gecco（本社：大阪府東大阪市）は、KONAMIのステルスアクションゲーム『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』に登場する「ケロタン」と「ガーコ」のソフビ貯金箱の予約受付を2026年6月25日に開始します。
【商品概要】
・商品名：
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER ケロタン ソフビ貯金箱
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER ガーコ ソフビ貯金箱
・商品サイズ：全高約210ｍｍ（ケロタン）、190mm（ガーコ）
・仕様：塗装済みフィギュア
・素材：PVC（ソフトビニール）
・販売価格：各14,800円（税込）
・発売日：2026年10月～12月
・原型制作：ヒミツノサト
・製品ページ：
https://gecco.co.jp/product/kerotan-coin-bank/
https://gecco.co.jp/product/gako-coin-bank/
・企画・製造・：株式会社Gecco
・販売：メトロ科学模型株式会社
・コピーライト：(C)Konami Digital Entertainment
ステルスアクションゲーム『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』より、「ケロタン」と「ガーコ」が劇中イメージそのままにソフビ製コインバンクとして登場。
シンプルが故に誤魔化しがきかないそのフォルムを、徹底的なバランス調整により立体化しました。
ソフビならではの温かみのある質感とマットな彩色により、ゲーム内のオブジェクトがそのまま現実へ飛び出してきたかのような仕上がりです。
貯金箱としての実用性はもちろん、愛くるしいインテリアフィギュアとしての存在感も抜群。ゲーム中に見つけると思わずホッとするあの佇まいに、ぜひ癒されてみてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353275/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353275/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353275/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353275/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353275/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社Gecco
【商品概要】
・商品名：
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER ケロタン ソフビ貯金箱
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER ガーコ ソフビ貯金箱
・商品サイズ：全高約210ｍｍ（ケロタン）、190mm（ガーコ）
・仕様：塗装済みフィギュア
・素材：PVC（ソフトビニール）
・販売価格：各14,800円（税込）
・発売日：2026年10月～12月
・原型制作：ヒミツノサト
・製品ページ：
https://gecco.co.jp/product/kerotan-coin-bank/
https://gecco.co.jp/product/gako-coin-bank/
・企画・製造・：株式会社Gecco
・販売：メトロ科学模型株式会社
・コピーライト：(C)Konami Digital Entertainment
ステルスアクションゲーム『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』より、「ケロタン」と「ガーコ」が劇中イメージそのままにソフビ製コインバンクとして登場。
シンプルが故に誤魔化しがきかないそのフォルムを、徹底的なバランス調整により立体化しました。
ソフビならではの温かみのある質感とマットな彩色により、ゲーム内のオブジェクトがそのまま現実へ飛び出してきたかのような仕上がりです。
貯金箱としての実用性はもちろん、愛くるしいインテリアフィギュアとしての存在感も抜群。ゲーム中に見つけると思わずホッとするあの佇まいに、ぜひ癒されてみてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353275/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353275/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353275/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353275/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353275/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社Gecco
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