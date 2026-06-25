株式会社ジェイ・エス・エス、基幹業務システムとしてクラウドERP「ZAC」を採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352675/images/bodyimage1】
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社ジェイ・エス・エス（石川県金沢市 代表取締役社長 杉本昌啓、以下ジェイ・エス・エス）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
ジェイ・エス・エスは、情報処理の総合コンサルタントとして、ソフトウェア開発をはじめ、ソリューションサービスやデータセンターの運営といった各種ITサービスの提供、および物販アウトソーシングなど、多様なニーズに応える幅広い事業を展開している企業です。
同社は、これまで使用していた自社構築のスクラッチシステムの老朽化を背景に、基幹システムの刷新を検討していました。クラウドERP「ZAC」がプロジェクト採算管理に特化しているという点が評価され、今回の採用に至りました。
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【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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オロは今後もソフトウェア開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社ジェイ・エス・エス（石川県金沢市 代表取締役社長 杉本昌啓、以下ジェイ・エス・エス）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
ジェイ・エス・エスは、情報処理の総合コンサルタントとして、ソフトウェア開発をはじめ、ソリューションサービスやデータセンターの運営といった各種ITサービスの提供、および物販アウトソーシングなど、多様なニーズに応える幅広い事業を展開している企業です。
同社は、これまで使用していた自社構築のスクラッチシステムの老朽化を背景に、基幹システムの刷新を検討していました。クラウドERP「ZAC」がプロジェクト採算管理に特化しているという点が評価され、今回の採用に至りました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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オロは今後もソフトウェア開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
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株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
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