秋の国際会議シーズンに向け、海外研究者招へいにおける航空券・宿泊手配を呼び寄せエクスプレス YXPがサポート
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353594/images/bodyimage1】
Science Alliance Japan株式会社が運営する「SAJサイエンスニュース」は、6月キャンペーンを開始いたします。
「SAJサイエンスニュース」（運営：Science Alliance Japan株式会社の子会社５社）のプレスリリースを配信します。
月曜日 大学ホームページ制作 サイエンスウェブ SWC
火曜日 学会システム開発 サイエンスウェブ SWT
水曜日 大会開催サポート サイエンスウェブ SWO
木曜日 海外研究者の招へい 呼び寄せエクスプレス YXP
金曜日 研究論文の校閲校正 CRL
呼び寄せエクスプレス YXPは、10月から11月にかけて開催が集中する国際会議・シンポジウムに向け、海外研究者招へいに関する実務支援サービスを提供しています。
秋は国際会議や学術シンポジウムの開催が重なるため、海外からの招待講演者の航空券需要が高まる時期です。出発都市によっては、希望する航空便の満席や運賃上昇が発生しており、早期の手配が重要となっています。
呼び寄せエクスプレス YXPでは、今年5月に実施した10月開催案件において、以下のような手配実績があります。
・ワシントン発着 335,000円（往復・羽田空港利用・ユナイテッド航空）
・ベルリン発着 310,000円（往復・羽田空港利用・全日空）
国際会議における招へい実務では、出発地ごとに最適な航空便を選定し、開催の約3か月前から準備を進めることで、運賃を抑えながら円滑な日程調整を行いやすくなります。また、到着時刻を考慮した手配により、空港送迎や宿泊の手配もスムーズに進めることができます。
呼び寄せエクスプレス YXPでは、海外研究者招へいに関する以下の実務をワンストップで支援しています。
・招へい研究者とのメール連絡
・旅券（パスポート）コピーの受領
・航空券の予約・発券
・座席指定
・同行者の確認
・宿泊手配
・旅程表の作成
など、招へい担当者の負担となりやすい各種手続きを代行しています。
現時点で具体的な手配内容が決まっていない場合でも、招へい人数や渡航時期が決まり次第、最適な航空便や宿泊プランについて提案しています。
【会社概要・お問い合わせ先】
Science Alliance Japan株式会社
TEL：050-3538-6117
Mail：y-class-asap@yobiyose-express.jp
会社案内：https://www.yobiyose-express.com/
配信元企業：Science Alliance Japan株式会社
Science Alliance Japan株式会社が運営する「SAJサイエンスニュース」は、6月キャンペーンを開始いたします。
「SAJサイエンスニュース」（運営：Science Alliance Japan株式会社の子会社５社）のプレスリリースを配信します。
月曜日 大学ホームページ制作 サイエンスウェブ SWC
火曜日 学会システム開発 サイエンスウェブ SWT
水曜日 大会開催サポート サイエンスウェブ SWO
木曜日 海外研究者の招へい 呼び寄せエクスプレス YXP
金曜日 研究論文の校閲校正 CRL
秋は国際会議や学術シンポジウムの開催が重なるため、海外からの招待講演者の航空券需要が高まる時期です。出発都市によっては、希望する航空便の満席や運賃上昇が発生しており、早期の手配が重要となっています。
呼び寄せエクスプレス YXPでは、今年5月に実施した10月開催案件において、以下のような手配実績があります。
・ワシントン発着 335,000円（往復・羽田空港利用・ユナイテッド航空）
・ベルリン発着 310,000円（往復・羽田空港利用・全日空）
国際会議における招へい実務では、出発地ごとに最適な航空便を選定し、開催の約3か月前から準備を進めることで、運賃を抑えながら円滑な日程調整を行いやすくなります。また、到着時刻を考慮した手配により、空港送迎や宿泊の手配もスムーズに進めることができます。
呼び寄せエクスプレス YXPでは、海外研究者招へいに関する以下の実務をワンストップで支援しています。
・招へい研究者とのメール連絡
・旅券（パスポート）コピーの受領
・航空券の予約・発券
・座席指定
・同行者の確認
・宿泊手配
・旅程表の作成
など、招へい担当者の負担となりやすい各種手続きを代行しています。
現時点で具体的な手配内容が決まっていない場合でも、招へい人数や渡航時期が決まり次第、最適な航空便や宿泊プランについて提案しています。
【会社概要・お問い合わせ先】
Science Alliance Japan株式会社
TEL：050-3538-6117
Mail：y-class-asap@yobiyose-express.jp
会社案内：https://www.yobiyose-express.com/
配信元企業：Science Alliance Japan株式会社
プレスリリース詳細へ