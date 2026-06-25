世界のMVRシステム市場規模、2026年1897百万米ドルから2032年2602百万米ドルへ拡大
MVRシステムとは
MVRシステムは、蒸発過程で発生する二次蒸気を機械的に圧縮し、再び加熱源として利用することで外部蒸気依存を大幅に削減する省エネ蒸発技術である。典型的な構成要素は蒸発器、蒸気圧縮機、熱交換器、分離器、循環ポンプ、真空ユニットおよび自動制御システムからなる。
近年は圧縮機効率向上と熱交換設計の最適化により、従来の多重効用蒸発（MEE）と比較してエネルギー消費を40～70％削減するシステムも実用化されている。2024～2025年にはAI制御による結晶化プロセス最適化や、腐食・スケーリング予測モデルの導入が進み、長周期安定運転の実現が加速している。
省エネルギー型蒸発技術としてのMVRシステムは、蒸発プロセス最適化・エネルギー効率・ゼロ液体排出（ZLD）の観点から、化学・環境・新エネルギー分野で採用が急速に進んでいる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353607/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353607/images/bodyimage2】
図. MVRシステムの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「MVRシステム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、MVRシステムの世界市場は、2025年に1830百万米ドルと推定され、2026年には1897百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.4%で推移し、2032年には2602百万米ドルに拡大すると見込まれています。
MVRシステム市場構造と産業別需要動向
MVRシステムは、蒸気圧縮機・熱交換器・ステンレス／チタン材料などの上流部品、設計・製造・EPCを担う中流インテグレーター、そして化学・食品・医薬・リチウム産業などの下流需要で構成される。
アプリケーション別では、化学工業、環境産業、食品・飲料、医薬品、製塩およびリチウム電池材料分野が主要市場である。特に近年はリチウム塩精製・電池リサイクル領域において、母液濃縮および塩結晶化用途の需要が急増している。
最新業界動向では、2025年前後においてZLD（Zero Liquid Discharge）対応設備投資が中国・インド・中東で増加しており、MVR導入率は化学・石炭化学分野で前年比8～12％上昇しているとされる。
成長ドライバーと技術トレンド
MVRシステム市場の成長は以下の3要因に集約される。
第一に、カーボンニュートラル政策と省エネ規制の強化により、従来蒸発技術からMVRへの代替需要が加速している点である。第二に、リチウム電池・新素材産業の拡大に伴う高塩分・腐食性プロセスの増加である。第三に、食品・医薬分野における低温濃縮ニーズの高まりである。
技術面では、蒸気圧縮機の高効率化（ターボ・ルーツ型の最適化）、耐スケーリング材料の開発、インライン洗浄（CIP）制御の高度化が進展している。また、デジタルツインによる熱収支最適化やAIベースの結晶挙動予測が実装されつつある。
競争環境と主要企業分析
市場は中程度に集中しており、GEA Group、Piller、ANDRITZ、Veolia、Chart Industries/Howdenなどの欧米企業と、中国系のMyande Group、Hebei Lehengなどが主要プレイヤーとなっている。
日本企業ではMayekawaやKimura Chemical Plantsが食品・化学プロセス向けに強みを持つ。欧州企業は高効率圧縮機とプロセス統合設計で優位性を維持し、中国企業はコスト競争力とZLD市場対応力でシェアを拡大している。
MVRシステムは、蒸発過程で発生する二次蒸気を機械的に圧縮し、再び加熱源として利用することで外部蒸気依存を大幅に削減する省エネ蒸発技術である。典型的な構成要素は蒸発器、蒸気圧縮機、熱交換器、分離器、循環ポンプ、真空ユニットおよび自動制御システムからなる。
近年は圧縮機効率向上と熱交換設計の最適化により、従来の多重効用蒸発（MEE）と比較してエネルギー消費を40～70％削減するシステムも実用化されている。2024～2025年にはAI制御による結晶化プロセス最適化や、腐食・スケーリング予測モデルの導入が進み、長周期安定運転の実現が加速している。
省エネルギー型蒸発技術としてのMVRシステムは、蒸発プロセス最適化・エネルギー効率・ゼロ液体排出（ZLD）の観点から、化学・環境・新エネルギー分野で採用が急速に進んでいる。
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図. MVRシステムの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「MVRシステム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、MVRシステムの世界市場は、2025年に1830百万米ドルと推定され、2026年には1897百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.4%で推移し、2032年には2602百万米ドルに拡大すると見込まれています。
MVRシステム市場構造と産業別需要動向
MVRシステムは、蒸気圧縮機・熱交換器・ステンレス／チタン材料などの上流部品、設計・製造・EPCを担う中流インテグレーター、そして化学・食品・医薬・リチウム産業などの下流需要で構成される。
アプリケーション別では、化学工業、環境産業、食品・飲料、医薬品、製塩およびリチウム電池材料分野が主要市場である。特に近年はリチウム塩精製・電池リサイクル領域において、母液濃縮および塩結晶化用途の需要が急増している。
最新業界動向では、2025年前後においてZLD（Zero Liquid Discharge）対応設備投資が中国・インド・中東で増加しており、MVR導入率は化学・石炭化学分野で前年比8～12％上昇しているとされる。
成長ドライバーと技術トレンド
MVRシステム市場の成長は以下の3要因に集約される。
第一に、カーボンニュートラル政策と省エネ規制の強化により、従来蒸発技術からMVRへの代替需要が加速している点である。第二に、リチウム電池・新素材産業の拡大に伴う高塩分・腐食性プロセスの増加である。第三に、食品・医薬分野における低温濃縮ニーズの高まりである。
技術面では、蒸気圧縮機の高効率化（ターボ・ルーツ型の最適化）、耐スケーリング材料の開発、インライン洗浄（CIP）制御の高度化が進展している。また、デジタルツインによる熱収支最適化やAIベースの結晶挙動予測が実装されつつある。
競争環境と主要企業分析
市場は中程度に集中しており、GEA Group、Piller、ANDRITZ、Veolia、Chart Industries/Howdenなどの欧米企業と、中国系のMyande Group、Hebei Lehengなどが主要プレイヤーとなっている。
日本企業ではMayekawaやKimura Chemical Plantsが食品・化学プロセス向けに強みを持つ。欧州企業は高効率圧縮機とプロセス統合設計で優位性を維持し、中国企業はコスト競争力とZLD市場対応力でシェアを拡大している。