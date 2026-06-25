大町市プロモーション委員会は、黒部ダムをイメージした新作スイーツ5種類を、2026年7月1日(水)より販売開始いたします。





ポスター





今回登場する「黒部ダムスイーツ」は、国内外から多くの観光客が訪れる黒部ダムに携わる関係者スタッフによるプロジェクトチームから生まれました。

「黒部ダムをもっと楽しんでもらいたい」「黒部ダムならではのスイーツが欲しい」

そんな想いを持ったスタッフが集まり、黒部ダムの魅力を“食”で表現した新商品です。

“見て・撮って・食べて楽しめる”スイーツとして表現し、見た目のインパクトだけではなく、味わいにもこだわり、それぞれの個性を楽しめる全5品を提供します。









【開発への想い】

着目したのは、黒部ダムをイメージする「黒」とダム湖の「緑」。

試作や意見交換を重ねながら、黒部ダムの魅力を食で表現する商品開発に挑戦しました。

スタッフならではの視点と遊び心が詰まった「黒部ダムスイーツ」。

観光地として知られる黒部ダムを、“食”という新たな切り口で楽しんでいただける商品として、若年層やインバウンド観光客にも発信してまいります。

思わず写真を撮りたくなる、そして誰かにシェアしたくなる商品を目指しています。ぜひ“黒部ダムを食べて”みてください。」

黒部ダムを訪れた際は、ぜひ食べるダムをお楽しみください。









【黒部ダム】

黒部ダムは富山県に位置していますが、長野県側大町市の扇沢駅から黒部ダムへは「関電トンネル電気バス」で約16分とアクセスが非常に良いです。





黒部ダム





【販売概要】

販売日時： 第一弾 7月1日(水)～

販売場所： 黒部ダムドリンクコーナー

販売内容： 3種類

・もなか(2個セット) 650円(税込)

・黒部ダムカレーまんスイーツ 850円(税込)

・ドリンク 1000円(税込)





7月販売商品





※商品ご購入後ご希望いただいた方に、スイーツデザインのアクリルチャームをプレゼント

(7月販売開始商品チャーム限定100個、9月販売商品チャーム限定50個)





数量限定アクリルチャームデザイン





黒部ダムカレーまんスイーツをご購入の方には、お召し上がり方のカードも差し上げます。





黒部ダムカレーまんスイーツカード





販売日時： 第二弾 9月1日(火)～

販売場所： 黒部ダム展望台レストラン

販売内容： 2種類

・かき氷

・パフェ





※9月販売商品詳細につきましては、販売開始までに下記ページにてお知らせいたします。

https://kanko-omachi.gr.jp/event/93531/