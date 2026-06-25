株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区、代表取締役社長執行役員：竹崎 忠)は、2026年7月2日(木)～7月5日(日)にアメリカ・ロサンゼルスで開催される北米最大級のアニメコンベンションイベント「Anime Expo 2026」にて、トムス・エンタテインメントブースを出展いたします。





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■トムス・エンタテインメントブースについて

トムス・エンタテインメントブースは、“昭和レトロな日本のお祭り”をコンセプトに展開。会場内には、提灯が灯る懐かしい街並みや屋台が立ち並び、来場者はまるで日本の縁日に迷い込んだかのような没入感を体験できます。単なる展示空間ではなく、本物のお祭りのような熱気と賑わいに包まれた“体験型ブース”としてAnime Expo 2026を盛り上げます。また、本ブースでは、『SAKAMOTO DAYS』『アオのハコ』『刃牙道』『魔法騎士レイアース』『名探偵コナン』の5作品をテーマにした展示やアクティビティを展開いたします。『SAKAMOTO DAYS』の射的、『アオのハコ』のシューティングゲーム、『刃牙道』のハイストライカーなど、体験型アクティビティを多数用意。作品の世界観とお祭りならではの遊びを掛け合わせた、Anime Expo 2026限定のコンテンツをお楽しみいただけます。





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■限定ノベルティを配布／パネル・上映会も開催

ブース来場者には、各作品デザインのお面をノベルティとしてランダム配布いたします（1人につき1枚まで）。さらに、各アクティビティで目標レベルを達成した参加者には、作品別の特製缶バッジをプレゼント予定です。加えて、『アオのハコ』『刃牙道』『魔法騎士レイアース』『名探偵コナン』の4作品では、出演声優やスタッフが登壇するスペシャルパネルや映画上映会の開催も予定しております。詳細情報はこちらをご覧ください。

https://tmsanime.com/anime-expo-2026









■「Anime Expo 2026」開催概要

イベント名：Anime Expo 2026

開催日 ：2026年7月2日(木)～7月5日(日)

会場 ：Los Angeles Convention Center

ブース位置：West Hall ― WH 2324

展示作品 ：『SAKAMOTO DAYS』

『刃牙道』

『アオのハコ』

『魔法騎士レイアース』

『名探偵コナン』





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■パネル／上映会開催概要

『アオのハコ』パネル概要

日時 ：2026年7月3日(金) 17:45～18:35

会場 ：Los Angeles Convention Center 403AB

登壇者：青山吉能(木戸夢佳役)、Zach Aguilar(英語吹き替え版・猪股大喜役)、

松隈洋人プロデューサー(トムス・エンタテインメント)





『刃牙道』パネル概要

日時 ：2026年7月3日(金) 20:00～20:50

会場 ：Los Angeles Convention Center 408AB

登壇者：横井佑来チーフプロデューサー(秋田書店)、

阿曽孝義アニメーションプロデューサー(トムス・エンタテインメント)、

ローガン・チットウッド、小林和寿





『魔法騎士レイアース』パネル概要

日時 ：2026年7月4日(土) 12:00～13:20

会場 ：JW Marriott Los Angeles L.A. LIVE - Diamond Ballroom

登壇者：高橋李依(鳳凰寺風役)、早見沙織(エメロード役)





『名探偵コナン』上映会概要

日時 ：2026年7月4日(土) 14:45～16:50

会場 ：Los Angeles Convention Center 403AB

パネル内容：劇場版「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」上映





※記載の日時は全てアメリカ現地時間です