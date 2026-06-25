Create Good Golf. を提案するゴルフブランド「オノフ」を展開するグローブライド株式会社(本社：東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員：鈴木 一成／以下 当社)は、2026年6月25日から2026年8月16日まで、「2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」を実施いたします。

キャンペーン期間中に、CLUB ONOFF ONLINE SHOPまたはオノフ公式ショップ楽天市場店にてONOFFの商品を対象金額ご購入されたお客様に、CLUB ONOFF オリジナルグッズをプレゼントいたします。





2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN





■キャンペーン概要

タイトル： 2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN

対象店舗： CLUB ONOFF ONLINE SHOP(CLUB ONOFFメンバーの登録が必要)

オノフ公式ショップ楽天市場店

対象期間： 2026年6月25日(木)～2026年8月16日(日)ご注文分

※賞品が無くなり次第、本キャンペーンは終了となりますので

ご了承ください。

内容 ： CLUB ONOFF ONLINE SHOPまたはオノフ公式ショップ楽天市場店で

対象商品を対象金額お買い上げの方に、CLUB ONOFF オリジナルグッズ

をプレゼント

対象商品： ゴルフクラブ・クラブパーツ・イクイップメント・ウェア





※セール品は対象外となります。

※フィッティング・レッスン・イベント参加費は対象外となります。





[CLUB ONOFF ONLINE SHOP]

◇対象条件

1回のご注文で対象商品の合計金額税込44,000円以上が対象となります。

※ポイント・クーポンご利用の有無にかかわらず、商品合計金額が税込44,000円以上

のお買い上げがキャンペーン対象となります。





◇プレゼント賞品

サーモマグ＆タオルセット 先着100名様

※Wキャンペーン(CLUB ONOFF ONLINE SHOPのみ)

先着100名様のうち「抽選20名様」に90分トラックマン＆ギアーズフィッティング

(本社：東京都東久留米市)を無料でご招待





[オノフ公式ショップ楽天市場店]

◇対象条件

1回のご注文で対象商品の合計金額税込16,500円以上が対象となります。

※ポイント・クーポンご利用の有無にかかわらず、商品合計金額が税込16,500円以上

のお買い上げがキャンペーン対象となります。





◇プレゼント賞品

マーカー＆タオルセット 先着100名様





※キャンペーンの詳細については「ONOFF」ウェブサイトをご覧ください。

https://clubonoff.globeride.co.jp/blogs/topics/2026-onoff-summer-campaign









【グローブライド株式会社】

グローブライド株式会社は、DAIWAブランドを擁するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company」です。 ライフタイム・スポーツとは、人生を豊かにするスポーツ。 地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案してまいります。





企業サイトURL： https://www.globeride.co.jp/





【お客様からのお問い合わせ先】

グローブライド株式会社 お客様センター

フリーダイヤル： 0120-506-204

受付時間 ： 9:00 ～ 17:00(土日祝日、当社休業日は除く)