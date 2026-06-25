2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN 2026年6月25日～8月16日まで実施！対象のONOFF商品購入でCLUB ONOFF オリジナルグッズをプレゼント！
Create Good Golf. を提案するゴルフブランド「オノフ」を展開するグローブライド株式会社(本社：東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員：鈴木 一成／以下 当社)は、2026年6月25日から2026年8月16日まで、「2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」を実施いたします。
キャンペーン期間中に、CLUB ONOFF ONLINE SHOPまたはオノフ公式ショップ楽天市場店にてONOFFの商品を対象金額ご購入されたお客様に、CLUB ONOFF オリジナルグッズをプレゼントいたします。
2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN
■キャンペーン概要
タイトル： 2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN
対象店舗： CLUB ONOFF ONLINE SHOP(CLUB ONOFFメンバーの登録が必要)
オノフ公式ショップ楽天市場店
対象期間： 2026年6月25日(木)～2026年8月16日(日)ご注文分
※賞品が無くなり次第、本キャンペーンは終了となりますので
ご了承ください。
内容 ： CLUB ONOFF ONLINE SHOPまたはオノフ公式ショップ楽天市場店で
対象商品を対象金額お買い上げの方に、CLUB ONOFF オリジナルグッズ
をプレゼント
対象商品： ゴルフクラブ・クラブパーツ・イクイップメント・ウェア
※セール品は対象外となります。
※フィッティング・レッスン・イベント参加費は対象外となります。
[CLUB ONOFF ONLINE SHOP]
◇対象条件
1回のご注文で対象商品の合計金額税込44,000円以上が対象となります。
※ポイント・クーポンご利用の有無にかかわらず、商品合計金額が税込44,000円以上
のお買い上げがキャンペーン対象となります。
◇プレゼント賞品
サーモマグ＆タオルセット 先着100名様
※Wキャンペーン(CLUB ONOFF ONLINE SHOPのみ)
先着100名様のうち「抽選20名様」に90分トラックマン＆ギアーズフィッティング
(本社：東京都東久留米市)を無料でご招待
[オノフ公式ショップ楽天市場店]
◇対象条件
1回のご注文で対象商品の合計金額税込16,500円以上が対象となります。
※ポイント・クーポンご利用の有無にかかわらず、商品合計金額が税込16,500円以上
のお買い上げがキャンペーン対象となります。
◇プレゼント賞品
マーカー＆タオルセット 先着100名様
※キャンペーンの詳細については「ONOFF」ウェブサイトをご覧ください。
https://clubonoff.globeride.co.jp/blogs/topics/2026-onoff-summer-campaign
【グローブライド株式会社】
グローブライド株式会社は、DAIWAブランドを擁するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company」です。 ライフタイム・スポーツとは、人生を豊かにするスポーツ。 地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案してまいります。
企業サイトURL： https://www.globeride.co.jp/
【お客様からのお問い合わせ先】
グローブライド株式会社 お客様センター
フリーダイヤル： 0120-506-204
受付時間 ： 9:00 ～ 17:00(土日祝日、当社休業日は除く)