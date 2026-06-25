ひと塗りでプロ仕上げ！グラデーションが瞬時に決まるスティックアイカラー2026年8月20日(木)より数量限定発売『グラデシャドウスティック』
株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、濃淡3色のブラウンが1本になったスティック型アイカラー『グラデシャドウスティック』を、2026年8月20日(木)より、通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。(※一部ショップハーバーでは入荷が遅れる場合がございます。)
『グラデシャドウスティック』は、まぶたに沿って滑らせるように塗るだけで、3色のアイカラーを重ねたようなグラデーションメイクが手軽に楽しめるスティックタイプのアイカラーです。ひと塗りで立体感のある印象的な目元を演出。保湿成分としてスクワランを配合し、うるおいを与えながらまぶたにしっとりと密着します。忙しい朝はもちろん、化粧直しの際の時短アイテムとしても活躍します。
『グラデシャドウスティック』2,200円(税込)
『グラデシャドウスティック』テクスチャー
≪商品概要≫
商品名 ： グラデシャドウスティック
価格 ： 2,200円(税込)
商品特長：
◎ライトブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンの3色が1本になったスティックタイプのアイカラー。まぶたに沿って滑らせるだけで、1色1色塗り重ねたような繊細で美しいグラデーションのアイメイクが瞬時に完成します。チップやブラシなども不要で、誰でも簡単にご使用いただけます。
◎保湿成分スクワラン配合で繊細な目元にもやさしくしっとり密着。うるおいを与えてまぶたの乾燥ダメージをケアします。
◎微細パール入りで、ほどよいツヤ感と輝きを与えて華やかな目元を演出します。
◎スティックタイプなのでかさばらず、持ち運びにも便利です。
『グラデシャドウスティック』断面図
使用方法：
(1)3～4mmほど繰り出し、一番濃い色(ダークブラウン)が下側になるように持ちます。
(2)目尻から目頭に向かって、まぶたの丸みに沿うように塗布してください。
(3)最後に軽く指で押さえると、よりきれいに仕上がります。
※なくなり次第、終了となります。
ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)
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