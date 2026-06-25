テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社【創業：2008年 / 所在地：東京都港区 / 代表取締役CEO：大和 新（おおわ あらた）】は、クラシコ史上最軽量の新シリーズより、AIR MELANGEとAIR LINEN LIKEを6月25日(木)に発売いたします。

シリーズについて

「空気を纏う」- 軽さと機能性を、新しい次元へ。 AIRシリーズは、クラシコが追求してきた「医療現場にふさわしい着心地」を、軽量という観点から再定義した新ラインです。忙しい中でも着ていることを忘れるほどの軽さで、一日を快適に、凛と過ごすための一着。それぞれ異なる表情を持つ2つの素材で、ラインナップしました。

AIR MELANGE

動きやすさを追求した、軽量スクラブ。 AIR MELANGEは、なめらかな肌触りの杢調素材（異なる色の糸を混紡した素材）と、軽快な着用感が特徴のスクラブです。身体の動きを妨げない設計で、長時間の着用でもストレスを感じさせません。アクティブな医療現場での着用を想定し、機能性と感性を両立した一着です。

■ 素材特徴 ・クラシコのラインナップで最軽量素材 ・Tシャツのように着れる軽い着心地 ・スムースでやわらかい肌触り ・優しい印象の杢調素材

品番：373 ユニセックス：スクラブトップス・AIR MELANGE（男女兼用） アクティブな印象のレギュラーフィットに、腕の可動域を広げるカッティングを採用。動きやすさを重視したディテールデザインで、シームポケットはすっきりとした見た目に仕上げました。 品番：374 ユニセックス：スクラブパンツ・AIR MELANGE（男女兼用） アクティブな印象のテーパードシルエット。着脱のしやすい総ゴム仕様を採用し、シームポケットですっきりとしたシルエットを保ちながら、動きやすさを重視したディテールデザインに仕上げました。 価格：各7,590円（税込） カラー：ダークブラウン／カーキ／ディープネイビー／ピンク サイズ：XXS、XS、S、M、L、XL、XXL 機能：軽量、高通気、吸水速乾、ノンアイロン

AIR LINEN LIKE

軽く、涼しく、動きやすく。 AIR LINEN LIKEは、麻のようなドライタッチと快適性を追求した軽量スクラブです。肌離れの良い素材感と、ゆとりを持たせた設計で、長時間でも快適に。軽やかでありながら、落ち着きのある印象に仕上げました。

■ 素材特徴 ・着ているストレスのない超軽量素材 ・ドライタッチの軽い着心地 ・麻のようなシャリ感のある肌触り ・ハリ感のある素材で清潔感をキープ

品番：371 ユニセックス：スクラブトップス・AIR LINEN LIKE（男女兼用） 肩のラインを落としたリラクシングフィットで、可動域を重視したゆとりのある腕まわりを設計。前屈の動きを妨げない背面のタックを取り入れ、動きやすさを重視したディテールデザインに仕上げました。 品番：372 ユニセックス：スクラブパンツ・AIR LINEN LIKE（男女兼用） ゆとりあるストレートシルエット。素材の軽さと肌あたりを重視したシームレス構造と、着脱のしやすい総ゴム仕様を採用。動きやすさを重視したディテールデザインに仕上げました。 価格：各7,590円（税込） カラー：ベージュ／ブルー／バーガンディー／チャコールグレー サイズ：XXS、XS、S、M、L、XL、XXL 機能：軽量、高通気、吸水速乾

販売について

クラシコ オンラインストア https://www.clasic.jp/products/scrub_air/ 2026年6月25日(木)より販売開始 クラシコ直営店（丸の内店・大阪店・名古屋店・横浜店）でもお取り扱いいたします。 各店舗詳細はこちら https://www.clasic.jp/c/real_shop/

クラシコ株式会社について

「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生し、「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています 。 日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています 。 さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています 。(*2) クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています。 *1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。 *2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。 会社名：クラシコ株式会社 代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた) 本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2F コーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/ 日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/ オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/