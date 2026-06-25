歌劇版『斬舞踊』が2026年8月7日（金）～8月11日（火・祝）に劇場・東京 両国シアターXｶｲ（東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア内）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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古事記の世界を「音楽」「歌」「パフォーマンス＆アクション」で立体的に魅せる構成舞台

現存する最古の歴史書と言われる｢古事記｣の中でヤマタノオロチ神話を描いた古事記projectの「斬舞踊」。 朗読劇・演劇・時代劇として上演されてきたこの作品を、音楽・ボイスドラマ・漫画などクロスメディアの舞台化シリーズとして歌劇化し、様々な個性あるキャラクターを全キャスト女性で上演します。

あらすじ

高天原で事件を起こし、その償いとして中つ国へと追放されたスサノオ。 あてもなくさまよっていた彼は、偶然たどり着いた村でヤマタノオロチという怪物にまつわる 過酷な運命を背負った少女と出会う。 スサノオは、ヤマタノオロチを倒し、クシナダと名乗るその少女を守り抜くと誓う。 彼女を救うため、そして自身の過去と向き合うため、クシナダと幼馴染みのヒスイとシュサ 両親のアシナヅチとテナヅチ、村長と、不思議な少年クスヒ。 スサノオは仲間たちと共にヤマタノオロチ討伐へと立ち上がる！ 冒険と戦いの末に、スサノオが掴み取ったものとは―――。

公演概要

歌劇版『斬舞踊』 公演期間：2026年8月7日（金）～8月11日（火・祝） 会場：劇場・東京 両国シアターXｶｲ（東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア内） ■出演者 スサノオ（須佐之男命）：辻美優（elfin'） クシナダ（櫛名田比売）：谷口めぐ シュサ：望月りの（22/7） ヒスイ：青木萌 クマノクスヒ：土光瑠璃子 オオゲツヒメ（大気津比売神）：高橋風香 カムムスビ（神産巣日神）：柚月恵 アマテラス（天照大御神）：四宮由佳 【ヤマタノオロチ（八俣遠呂智）】 オロイチ：美羽 オロジ：加藤亜季 オロミ：清水真由 オロヨ：片山しおり オロゴ：加藤沙彩 オロロク：岩城風羽 オロシチ：かっさいなな オロヤ：奥田萌々 アシナヅチ（足名椎命）：近藤奈保希 テナヅチ（手名椎命）：畦地日菜子 トウゴ：森ノたまみ 村長：フラワー・メグ 【村人】 アヤメ：田中桃羽 ツバキ：庄司友菜 フジ：松丸優奈 ミツバ ：真野夢実 カヤ：飯田莉加 コハク：おおのえみり 【ミュージシャン】 ボーカル：まみよ ■スタッフ 構成・演出：高橋征男（グループ虎） 脚本：土屋涼子（古事記project） 空間演出：武内塁（歌踊朗読一座漣） 音楽監督：マミヨ（古事記project） アクション監督：翁長卓 ダンス振付：永田浩司／高橋風香 舞台監督：塩澤剛史（士言堂） 演出助手：石橋狂太郎（歌踊朗読一座漣） 舞台美術：寺岡崇 照明：南条真沙代（Light Goleiro） 音響：鎌田達弥 BGM協力：Carimelo club 編曲：根岸一和 衣装プラン・製作：市原昌顕（アンルセット） ヘアメイク：藍野律子 キャラクターデザイン・イラスト：あず紗（古事記project） 撮影・宣伝デザイン：中塚健仁 ＷＥＢ：イシイアヤ 運営：鈴木郁海／岡橋京子（縁劇人） 企画協力・監修：村上良之（古事記project） プロデューサー：竹内忠宜（縁劇人） 制作協力：アンルセット／歌踊朗読一座漣／グループ虎／ 古事記project／劇場 東京・両国シアターＸ 士言堂／LightGoleiro／ロングランプランニング 企画協力：古事記project 主催：縁劇人 ■公演スケジュール 2026年 ８月7日（金）18：30 ８月8日（土）14：30 ／ 18：30 ８月9日（日）14：30 ／ 18：30 ８月10日（月）14：30 ／ 18：30 ８月11日（火・祝）14：30 ※開演の45分前ロビー開場、30分前客席開場 ■チケット料金 前売り・当日（全席指定席） S席10,000円（2列目まで＋オリジナルカラーチケット＋オリジナル絵馬＋全員集合写真付き） A席 7,000円（3列目より正面席） B席 6,000円（3列目よりサイド席）