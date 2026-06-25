淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、ドラゴンクエストシリーズでおなじみの人気モンスター「スライム」をモチーフにしたクラフト体験イベント『スライム風鈴～わたしだけの音だより～』を、2026年7月10日（金）から9月14日（月）までの期間限定で開催いたします。

本イベントは、「ドラゴンクエスト アイランド」に隣接する「オノコガルド工房」で楽しめる夏限定のクラフト体験です。参加者は、願いごとやメッセージを書き込めるオリジナル短冊を選び、スライム型の風鈴に取り付けることで、世界にひとつだけのオリジナル「スライム風鈴」を制作することができます。

今年は、『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』の世界観に合わせ、新たにホミロット4世がデザインされた短冊が登場。既存デザインと合わせた全5種類の中からお気に入りを選び、自分らしいアレンジをお楽しみいただけます。

完成した風鈴はそのままお持ち帰りが可能。スライムのかわいらしいフォルムと、夏らしい涼やかな音色を楽しめるオリジナルグッズとして、ご自宅でも冒険の余韻を感じることができます。願いごとを込めて作る風鈴は、夏の思い出や淡路島に訪れた記念としてもぴったりです。この夏は、願いを込めた自分だけのスライム風鈴づくりに挑戦してみませんか。

■クラフト体験 「スライム風鈴～わたしだけの音だより～」概要

開始： 2026年7月10日（金）～9月14日（月） 場所： 「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城下町 営業時間： 10:00～18:00（最終受付17:30） 料金： 2,700円（税込） 内容： アトラクションに入場せずとも楽しめるクラフト体験イベント。全5種類のオリジナル短冊から好きなデザインを選び、願いごとやメッセージを書き込んでスライム型の風鈴に取り付けることで、自分だけの「スライム風鈴」を制作することができます。完成した風鈴は、当日にお持ち帰りいただけます。 HP： https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr 備考： 記載は現時点のもので、変更の可能性があります 問合わせ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタからの挑戦状！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

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