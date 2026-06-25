スキンケア・ボディケア・ヘアケア等の化粧品製造を行う株式会社マックス（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：大野 範子）は、家族で使えるトータルケアブランド「無添加生活」シリーズより、ドライヤー時間を短くしながら髪をケアできる新商品「無添加生活 無添加ヘアミルク」を、2026年6月25日よりインターネットで先行発売いたします。 本商品は、カチオン界面活性剤、香料、着色料、鉱物油、エタノール、パラベンを使用しない6つのフリー処方のヘアミルクです。子どもの細くて柔らかい髪にも使いやすい、さらっと軽いミルクタイプで、ドライヤー前の髪になじませることで、髪の乾かしやすさとまとまりのある仕上がりをサポートします。 忙しい毎日の中でも、親子で心地よく髪を整えられる時間を届けたい。そんな想いから、大人も子どもも一緒に使える、無添加のヘアミルクを開発しました。

■開発の背景：忙しい朝の身支度を、もっと使いやすく、もっとスムーズに

厚生労働省「2024年 国民生活基礎調査」によると、児童のいる世帯における母親の就業率は80.9％となり、8割を超えています。平日の朝は、家事、仕事、育児、登園、登校準備などで慌ただしく、限られた時間の中で身支度を整えることが求められます。 また、夜のドライヤー時間においても、「髪が乾きにくい」「まとまりにくい」「パサつきやダメージが気になる」といった不満を感じる方は少なくありません。 そこで当社は、忙しい毎日の中でも、親子で心地よく髪を整えられるヘアケアアイテムとして、「無添加生活 無添加ヘアミルク」を開発しました。 コンセプトは、時短、ヘアケア、無添加、親子。 ドライヤー時間を短くしながら、髪のうるおいとまとまりをサポート。さらに、カチオン界面活性剤、エタノールを使用しない処方により、大人だけでなく、子どもの細くて柔らかい髪にも使いやすい設計にしました。 面倒に感じやすいドライヤー時間を、親子の心地よいコミュニケーションの時間に変えます。 「無添加生活 無添加ヘアミルク」は、忙しい毎日のヘアケアを、もっと使いやすく、もっとスムーズに整えます。

■商品の特徴

1. 毎日のドライヤー時間を短縮

ドライヤー前の髪になじませることで、髪を乾かしやすくし、毎日のドライヤー時間の短縮をサポートします。ドライヤー時間が短くなることで、ブラッシング時の摩擦や熱による髪への負担を軽減します。

2. サッとうるおい、するんとまとまる

速乾だけでなく、仕上がりの心地よさにもこだわりました。 毛髪保護、毛髪補修成分として、リンゴ酸ジイソステアリル、加水分解シルクを配合。パサつきや広がりが気になる髪にうるおいを与え、するんとまとまりやすい髪へ導きます。

3. 親子でも使いやすい設計

子どもの細くて柔らかい髪にもなじませやすい、軽い使用感のミルクタイプです。 カチオン界面活性剤、香料、着色料、鉱物油、エタノール、パラベンを使用しない6つのフリー処方で、対象年齢は3歳から。親子で一緒に使えるヘアケアアイテムです。 ※パッチテスト済。すべての方に刺激が起こらないということではありません。

■商品概要

商品名：無添加生活 無添加ヘアミルク 内容量：140g 発売日：2026年6月25日 販売場所：インターネットにて先行発売、9月より順次店頭販売 ［楽天市場］ https://item.rakuten.co.jp/soapmax/20000411/ ［Amazon.co.jp］ https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4V3BYPC 対象年齢：3歳から 配合成分：毛髪保護、毛髪補修成分としてリンゴ酸ジイソステアリル、加水分解シルクを配合

■無添加生活シリーズについて

「無添加生活」は、家族で使えるトータルケアブランドとして、毎日の暮らしに寄り添う商品を展開しています。シンプルでやさしい使い心地にこだわり、スキンケア、ヘアケア、ボディケアなど、家族みんなが使いやすいアイテムを提案しています。

■「無添加ヘアミルク」×「無添加※寝ぐせ直しウォーター」で、夜も朝も親子のヘアケアをスムーズに

夜は「無添加ヘアミルク」でドライヤー前の髪をケアし、翌朝は別売のリニューアル商品「無添加寝ぐせ直しウォーター」で寝ぐせやパサつき髪を手ぐしでするんと整えることができます。 忙しい親子の夜と朝のヘアケアを、「無添加生活」シリーズがトータルでサポートします。 ※無添加：カチオン界面活性剤、香料、着色料、鉱物油、エタノール、パラベン

株式会社マックス

1905年（明治38年）に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる"レモン石鹸"を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。 本 社：〒581-0084 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号 奈良事業所：〒634-0831 奈良県橿原市曽我町12番4号 東京支社 ：〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18第八菊星タワービル6階 電 話：072-994-5050（代） Ｆ Ａ Ｘ：072-994-4531（代） Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.soapmax.co.jp/