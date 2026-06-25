スキンケア・ボディケア・ヘアケア等の化粧品製造を行う株式会社マックス(本社:大阪府八尾市、代表取締役社長:大野 範子)は、家族で使えるトータルケアブランド「無添加生活」シリーズより、ヘアケア商品「無添加生活 無添加寝ぐせ直しウォーター」をリニューアルし、2026年6月25日よりインターネットで先行発売いたします。9月からは、店頭でも順次発売予定です。 今回のリニューアルでは、従来品に配合していたエタノールを除き、新たにカチオン界面活性剤もフリーにしました。アルコール臭をなくし、ミストタイプで肌あたりを和らげながら、寝ぐせ直し力と仕上がりの良さを両立。忙しい朝でも、手ぐしで寝ぐせやパサつき髪をするんと整え、親子で使いやすい処方へと生まれ変わりました。(無添加:カチオン界面活性剤、香料、着色料、鉱物油、エタノール、パラベン)

■商品コンセプト:忙しい朝の身支度を、もっと使いやすく、もっとスムーズに

厚生労働省「2024年 国民生活基礎調査」によると、児童のいる世帯における母親の就業率は80.9%となり、8割を超えています。平日の朝は、家事、仕事、育児、登園・登校準備などで慌ただしく、限られた時間の中で身支度を整えることが求められます。 「無添加生活 無添加寝ぐせ直しウォーター」は、そんな忙しい朝の髪悩みに寄り添う寝ぐせ直しウォーターです。子どもの寝ぐせ直しはもちろん、大人のパサつき髪にも使いやすく、親子の朝の身支度をスムーズにサポートします。

■リニューアルのポイント:エタノール・カチオン界面活性剤もフリーに

今回のリニューアルでは、無添加生活シリーズのやさしい使い心地はそのままに、エタノールとカチオン界面活性剤もフリーにしました。 従来品に含まれていたエタノールを除くことで、アルコール臭をなくし、親子でより使いやすい処方へ。さらに、寝ぐせ直し力や乾きやすさにも配慮し、忙しい朝でも使いやすい仕上がりを目指しました。

■商品概要

商品名:無添加生活 無添加寝ぐせ直しウォーター(内容量 235ml) 発売日:2026年6月25日 インターネット先行発売(2026年9月より順次発売予定) [楽天市場] https://item.rakuten.co.jp/soapmax/20007741/ [Amazon.co.jp] https://www.amazon.co.jp/dp/B0H45N187S

商品名:無添加生活 無添加寝ぐせ直しウォーター詰替(内容量 400ml) 発売日:2026年8月3日 インターネット先行発売(2026年9月より順次発売予定) 価格:オープン価格

■商品の特徴

1. 親子でもっと使いやすい、6つのフリー処方

カチオン界面活性剤、香料、着色料、鉱物油、エタノール、パラベンの6つのフリー処方です。天然由来成分97%で、対象年齢は3歳から。アルコール臭をなくすことで、親子で使いやすく、毎日のヘアケアに取り入れやすい寝ぐせ直しウォーターです。

2. 手ぐしで寝ぐせ・パサつき髪がするんと整う

朝の気になる寝ぐせやパサつき髪にシュッと吹きかけ、手ぐしで整えるだけ。エタノールを除いた処方でありながら、寝ぐせ直し力と乾きやすさをキープし、ナチュラルにまとまる髪へ導きます。

3. 寝ぐせ直しに加え、髪を守る機能性も

毛髪補修・毛髪保護成分として、天使のリング®※1とリンゴ酸ジイソステアリルを配合。寝ぐせを直すだけでなく、乾燥、湿気、静電気から髪を守り、毎朝の髪をなめらかに整えます。 ※1 天使のリング®はフクロフノリエキスです。リファインホールディングス株式会社の登録商標です。

4. 毎日使いたくなる容器仕様とデザインへ

日常的に持っておきたくなる、使いたくなるようなデザインへリニューアルしました。細かいミストが出るため、気になる部分を狙った使用にも、髪全体への噴霧にも使いやすい仕様です。

■無添加生活シリーズについて

「無添加生活」は、家族で使えるトータルケアブランドとして、毎日の暮らしに寄り添う商品を展開しています。 シンプルでやさしい使い心地にこだわり、スキンケア、ヘアケア、ボディケアなど、家族みんなが使いやすいアイテムを提案しています。

■「無添加寝ぐせ直しウォーター」×「無添加※2ヘアミルク」で、朝も夜も親子のヘアケアをスムーズに

朝は「無添加寝ぐせ直しウォーター」で寝ぐせやパサつき髪を手ぐしでするんと整え、夜は別売の新商品 「無添加ヘアミルク」でドライヤー前の髪をケアできます。 忙しい親子の朝と夜のヘアケアを、「無添加生活」シリーズがトータルでサポートします。 ※2無添加:カチオン界面活性剤、香料、着色料、鉱物油、エタノール、パラベン

株式会社マックス

1905年(明治38年)に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる"レモン石鹸"を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。 本 社:〒581-0084 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号 奈良事業所:〒634-0831 奈良県橿原市曽我町12番4号 東京支社 :〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18第八菊星タワービル6階 電 話:072-994-5050(代) Ｆ Ａ Ｘ:072-994-4531(代) Ｕ Ｒ Ｌ: https://www.soapmax.co.jp/