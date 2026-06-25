Amasism株式会社(所在地：神奈川県中郡大磯町、代表取締役：田中 宏和)は、フリマアプリおよびEC市場における商品調査・市場分析をサポートするシステム「SAKIDORI」について、先行情報を2026年6月23日に公開致します。

SAKIDORIは、販売事業者やEC運営者がスムーズに市場動向をつかめるよう開発された分析支援システムです。フリマアプリやEC市場の販売データ、需要の傾向、商品トレンドといった情報収集を効率化することで、日々の意思決定をサポートします。









■ 開発の背景

ここ数年、フリマアプリやEC市場の広がりとともに、個人・法人を問わずオンライン販売に参入する事業者が増えています。一方で、

●どの商品に需要があるのか見えにくい

●市場調査に手間と時間がかかる

●販売前のリサーチがどうしても担当者個人のスキルに依存してしまう

といった声も少なくありません。

こうした現場の課題を受けて、Amasism株式会社では、これまで積み重ねてきた市場分析の知見を活かし、商品調査や市場分析をもっと効率的に行えるシステム「SAKIDORI」を開発しました。









■ SAKIDORIの主な特徴

【1】市場動向の可視化

フリマアプリやEC市場の販売傾向、需要の変化を分析し、市場の「今」を把握しやすくします。

【2】商品調査の効率化

販売実績や市場情報をもとにリサーチ業務を効率化し、調査にかかる時間の削減につなげます。

【3】販売戦略づくりをサポート

分析結果を活用しながら、商品選定や販売計画の立案を後押しします。

【4】継続的な研究開発

「SAKIDORI物販研究所」では市場データの分析や販売動向の研究を継続的に行い、その成果をシステムの改善に反映しています。









■ SAKIDORI物販研究所について

SAKIDORI物販研究所は、EC市場およびフリマアプリ市場の分析を目的に設立された研究組織です。市場データの収集・分析、販売動向の研究、各種ツールの開発などを通じて、販売事業者の情報活用を支えています。









■ 今後の展望

今後は分析対象となる市場データをさらに拡充するとともに、販売事業者向けの教育コンテンツや市場分析レポートの提供など、情報活用を支援するサービスの強化を進めていく予定です。

Amasism株式会社は、データ活用を通じてEC市場における事業の効率化に、これからも貢献してまいります。









■ 会社概要

会社名 ： Amasism株式会社

代表者 ： 代表取締役 田中 宏和

所在地 ： 〒255-0005 神奈川県中郡大磯町西小磯661-1

事業内容： EC関連事業、市場分析支援サービスの開発・運営

HP ： https://www.amasism.com/

TEL ： 0463-64-2780

Email ： info@amasism.com

受付時間： 12時～19時(土日祝休み)