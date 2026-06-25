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業界特化型ECプラットフォーム「NS Eclipa」の提供を開始 〜商慣習に対応した柔軟なEC基盤で、サプライチェーン全体のデジタル化と需要可視化を実現
プレスリリース
2026年6月25日
日鉄ソリューションズ株式会社
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下 「NSSOL」）は、業界特化型ECプラットフォーム「NS Eclipa（エヌエス・エクリパ）」の提供を開始しました。
NS Eclipaは、従来のECパッケージでは対応が難しい業界固有の商慣習や業務プロセス等の課題に柔軟に対応し、企業間取引（B2B）を含むサプライチェーン全体のデジタル化と需要の可視化を実現します。
背景
デジタル化の進展に伴い、サプライチェーン全体の効率化や需給最適化に対するニーズが高まっています。特に昨今では、需要変動への対応力強化や在庫リスク低減を目的とした需要の可視化が重要な経営課題となっています。
一方で、受注生産や加工取引、相対取引等の業界特有の商慣習や業務プロセスが障壁となり、標準的なECサービスでは十分に対応できないケースが多く存在しています。
NSSOLはこれまで、製造業・流通事業者・小売事業者向けを中心に、多様な業界におけるB2B・B2CのECサービスを構築し、運用まで支援してきました。「NS Eclipa」は、これらの実績を通じて蓄積した知見をもとに、業界ごとの商慣習や業務要件に適したEC基盤として提供するものです。
「NS Eclipa」サービス概要
「NS Eclipa」はECサービスの企画、開発、運用、クラウド提供までを一貫して提供する業界特化型ECプラットフォームです。NSSOLのセキュリティ基準を満たしたサービスプラットフォーム「Nestorium※1」上で構築、提供しています。
一般的なEC機能に加え、B2B取引や製造業・流通事業者・小売事業者間の複雑な取引形態にも対応し、サプライチェーン取引全体のデジタル化を実現します。また、業界固有の商習慣に応じてUI/UXや業務機能を柔軟に設計・実装できる点や、サプライチェーンの末端における需要データを把握・分析できる点を特徴としています。
サプライチェーンが抱える課題
・標準的なECサービスでは対応が困難な業界特有の商慣習が存在
例：受注生産、加工処理、複雑な商品構成、特殊なステータス管理、消化仕入等
・中間業者が多い非効率な商流構造や、従来型業務プロセスの残存
例：商品リードタイムや突発的な需要に対応するための在庫リスク、電話・FAXによる事務処理、相対取引等
・サプライチェーン全体で需要が可視化されておらず、商流や需給最適化が困難
NS Eclipaによる解決
・一般的なEC機能のほか、B2B取引に対応した業務機能を標準提供
相対取引、リクエスト発注、ステータス管理、帳票管理（製品保証・検査証明書等）、認証・認可、ワークフロー機能等
・業界固有の商慣習・業務プロセスに応じた柔軟なUI/UX設計・システム構築
・需要の可視化を可能とするデータ管理および販売分析機能
対象の業界
機械、機器、資源・素材、食品、農業等、製造業に加え、物流・小売を含む幅広い業界に対応。
B2B、B2C、B2B2B（多段階の企業間取引）の取引が対象。
・サービス紹介サイト
▶NS Eclipa
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/ns-eclipa/
・サービス導入事例
▶株式会社農業総合研究所と農産物流通のビジネスモデル変革に関する事業提携契約を締結
https://stg.nssol.nipponsteel.com/press/2026/20260216_110000.html
今後もNSSOLは、弊社が目指す姿である「Social Value Producer with Digital」の実現に向け、「NS Eclipa」をはじめとするソリューションの提供を通じて、社会・業界課題の解決およびビジネスモデル変革による価値提供に貢献してまいります。
※1 Nestorium
NSSOL製サービスの開発から立ち上げまでを迅速化する全社共通の標準プラットフォームです。Nestoriumの活用により、新規サービス開発時に必要となるプラットフォーム構築や社内手続き等を簡略化するとともに、セキュリティを確保します。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
流通・サービスソリューション事業本部 営業本部 営業第一部
E-mail：rs-nseclipa-sales@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、NS Eclipa、NS Eclipa（ロゴ）、Nestoriumは、日鉄ソリューションズ株式会社の商標または登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
関連リンク
NS Eclipaについて
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/ns-eclipa/
導入事例 （株式会社農業総合研究所）
https://stg.nssol.nipponsteel.com/press/2026/20260216_110000.html
2026年6月25日
日鉄ソリューションズ株式会社
業界特化型ECプラットフォーム「NS Eclipa」の提供を開始
〜商慣習に対応した柔軟なEC基盤で、サプライチェーン全体のデジタル化と需要可視化を実現〜
〜商慣習に対応した柔軟なEC基盤で、サプライチェーン全体のデジタル化と需要可視化を実現〜
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下 「NSSOL」）は、業界特化型ECプラットフォーム「NS Eclipa（エヌエス・エクリパ）」の提供を開始しました。
背景
デジタル化の進展に伴い、サプライチェーン全体の効率化や需給最適化に対するニーズが高まっています。特に昨今では、需要変動への対応力強化や在庫リスク低減を目的とした需要の可視化が重要な経営課題となっています。
一方で、受注生産や加工取引、相対取引等の業界特有の商慣習や業務プロセスが障壁となり、標準的なECサービスでは十分に対応できないケースが多く存在しています。
NSSOLはこれまで、製造業・流通事業者・小売事業者向けを中心に、多様な業界におけるB2B・B2CのECサービスを構築し、運用まで支援してきました。「NS Eclipa」は、これらの実績を通じて蓄積した知見をもとに、業界ごとの商慣習や業務要件に適したEC基盤として提供するものです。
「NS Eclipa」サービス概要
「NS Eclipa」はECサービスの企画、開発、運用、クラウド提供までを一貫して提供する業界特化型ECプラットフォームです。NSSOLのセキュリティ基準を満たしたサービスプラットフォーム「Nestorium※1」上で構築、提供しています。
一般的なEC機能に加え、B2B取引や製造業・流通事業者・小売事業者間の複雑な取引形態にも対応し、サプライチェーン取引全体のデジタル化を実現します。また、業界固有の商習慣に応じてUI/UXや業務機能を柔軟に設計・実装できる点や、サプライチェーンの末端における需要データを把握・分析できる点を特徴としています。
サプライチェーンが抱える課題
・標準的なECサービスでは対応が困難な業界特有の商慣習が存在
例：受注生産、加工処理、複雑な商品構成、特殊なステータス管理、消化仕入等
・中間業者が多い非効率な商流構造や、従来型業務プロセスの残存
例：商品リードタイムや突発的な需要に対応するための在庫リスク、電話・FAXによる事務処理、相対取引等
・サプライチェーン全体で需要が可視化されておらず、商流や需給最適化が困難
NS Eclipaによる解決
・一般的なEC機能のほか、B2B取引に対応した業務機能を標準提供
相対取引、リクエスト発注、ステータス管理、帳票管理（製品保証・検査証明書等）、認証・認可、ワークフロー機能等
・業界固有の商慣習・業務プロセスに応じた柔軟なUI/UX設計・システム構築
・需要の可視化を可能とするデータ管理および販売分析機能
対象の業界
機械、機器、資源・素材、食品、農業等、製造業に加え、物流・小売を含む幅広い業界に対応。
B2B、B2C、B2B2B（多段階の企業間取引）の取引が対象。
・サービス紹介サイト
▶NS Eclipa
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/ns-eclipa/
・サービス導入事例
▶株式会社農業総合研究所と農産物流通のビジネスモデル変革に関する事業提携契約を締結
https://stg.nssol.nipponsteel.com/press/2026/20260216_110000.html
今後もNSSOLは、弊社が目指す姿である「Social Value Producer with Digital」の実現に向け、「NS Eclipa」をはじめとするソリューションの提供を通じて、社会・業界課題の解決およびビジネスモデル変革による価値提供に貢献してまいります。
以上
※1 Nestorium
NSSOL製サービスの開発から立ち上げまでを迅速化する全社共通の標準プラットフォームです。Nestoriumの活用により、新規サービス開発時に必要となるプラットフォーム構築や社内手続き等を簡略化するとともに、セキュリティを確保します。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
流通・サービスソリューション事業本部 営業本部 営業第一部
E-mail：rs-nseclipa-sales@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、NS Eclipa、NS Eclipa（ロゴ）、Nestoriumは、日鉄ソリューションズ株式会社の商標または登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
関連リンク
NS Eclipaについて
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/ns-eclipa/
導入事例 （株式会社農業総合研究所）
https://stg.nssol.nipponsteel.com/press/2026/20260216_110000.html