新型Audi A6 / A6 Avantを発売：エレガントかつスポーティ、効率性とパフォーマンスを両立



























エクステリア：エレガントかつスポーティなデザインと卓越したエアロダイナミクスを両立新型Audi A6は、ロングノーズとロングホイールベースによる伸びやかなプロポーションが特徴です。ソフトなサーフェスとはっきりとしたダイナミックな線で構成されたボディは、削ぎ落とされたアウディ特有のデザイン言語により、エレガンスとスポーティさを完璧に融合させています。セダンボディのAudi A6は、ウィンドウ上部から流れるルーフラインのカーブがリヤエンドのエッジまで流れるようにつながり、独自のプロポーションによってプレステージ感を演出します。ステーションワゴンタイプのAudi A6 Avantでは、フラットでストレッチされたキャビンがプログレッシブな印象を醸し出しています。伝統を受け継ぐビジネスセダンとして、新型Audi A6はその確かな進化の中に際立つ個性を感じさせます。フロントエンドは、低くワイドに構えた大型シングルフレームグリルと、スリークでスリムなヘッドライト、そして際立った位置に配置されたアウディのフォーリングスが調和し、精悍で存在感のある表情を作り出しています。その美しさの背景には、洗練されたエアフローコンセプトが存在します。フロントの空力性能において重要な役割を担うサイドエアインテークは、形状と機能の双方から最適化され、フロント両端に配置されたエアカーテンがより優れた空気の流れを実現するとともに、力強い印象を強調します。さらに、フロントバンパーのフロントスポイラーは、フロントアクスルのリフトを軽減し、アンダーボディのパネルとともに車両下部の空気の流れを緻密に制御します。リヤエンドにおいても、伸びやかでわずかに上向きになったシルエットが、格調の高さを演出しています。また、ヘッドライト同様に薄くシャープなデザインを採用した2つのリヤライトと、その下に広がる一体型のライトストリップがワイド感を強調し、新型Audi A6に圧倒的な存在感と洗練された印象を与えています。新型Audi A6の卓越した空力性能には、ノッチバックの特別な形状をはじめとするリヤの造形が大きく寄与しています。テールゲートに施された鋭いカーブとその手前のくぼみは、最適な気流の剥離（ストール）を生み出し、高効率な空力特性を実現します。これに大型で幅の広いディフューザーを組み合わせることで、リヤアクスルのリフトと空気抵抗（ドラッグ）の間に理想的なバランスを確保し、ドライビングダイナミクスを向上します。さらにフロントのエアカーテンや、跳ね上がる車両後端のデザインをはじめとする徹底したエアロダイナミクスの最適化により、空気抵抗係数（Cd値）はセダンが0.23、Avantは0.25という、アウディの内燃機関モデル史上、最も優れた数値を達成しています。インテリア：アウディの最新のデザインフィロソフィーを体現インテリアは、乗員のニーズを第一に考えたヒューマンセントリックなデザイン思想に基づき、アウディの最新デザインフィロソフィーを体現しています。MMIパノラマディスプレイを中心としたデジタルステージは、左右のドアとインパネをつなぐソフトラップデザインによって、より広々とした空間を創出しています。新型Audi A6は11.9インチのバーチャルコックピットと14.5インチのMMIタッチディスプレイに加え、助手席用の10.9インチのMMIパッセンジャーディスプレイを全車に標準装備しました。また、新型Audi A6は、広い後席ヘッドルームを確保しており、デザイン性と快適性を高次元で両立しています。さらに、オプションであるアンビエントライティングプロ／ダイナミックインタラクションライト／フロントヘッドレストスピーカーを含むMMI experience proパッケージを追加することで、視覚的なドライバーサポートと臨場感溢れるサウンド体験が実現し、より快適で上質な室内空間を創出します。MHEV plusと俊敏なシャシーテクノロジー新型Audi A6のパワートレインは、セダンとAvantのそれぞれに150kW（204PS）を発揮する2.0ℓ TDI quattroと200kW（272PS）を発揮する2.0ℓ TFSI quattroの2種類の設定で、ともに7速Sトロニックにquattro四輪駆動を組み合わせています。また、最新の48VマイルドハイブリッドシステムのMHEV plusシステムを搭載して走行性能と効率性を高め、CO2排出量を低減します。発信や追い越しの際には最大18kW（24PS）の電力アシストと230Nmの追加トルクを提供し、減速時には最大25kWの回生エネルギーが得られます。また、低速走行時や駐車時では部分的電動走行を可能にして燃費向上を実現しています。走行性能においては、トーションバー、ステアリングギア、コントロールアームブッシングなどの構成部品を先代モデルよりも硬めに設計しました。これにより、ステアリングレスポンスの向上と正確かつシャープなハンドリングに寄与します。サスペンションは前後ともに5リンク式を採用しています。新たに追加されたオプションのアダプティブエアサスペンションを装着すると、車高や減衰力の調整して、ダイナミックな走りとプレミアムセグメントに相応しい上質な乗り心地を提供します。また、オプションのオールホイールステアリングを選択することで、最小回転半径を6.0mまで小さくし、市街地での優れた取り回しと高速走行時の安定性を両立します。高解像度ライティングと最新のアシスタンス機能新型Audi A6には、最新のマイクロLED技術を採用したデジタルマトリクスLEDヘッドライトおよびデジタルOLEDリヤライトを標準装備しています。デジタルマトリクスLEDヘッドライトには48個のLEDセグメント、デジタルOLEDリヤライトには左右それぞれ198個のセグメントが装備され、高度なパーソナライゼーションと高精度なライティングを実現します。MMIを通じて、8通りのライティングパターンから選択することが可能です。また、カミングホームおよびリービングホーム時のアニメーションは3パターンから選択でき、車両前方にアニメーションを投影します。運転支援システムも大幅に進化しました。アダプティブクルーズアシストプラスには、新たに高速道路における車線変更アシスト機能が追加されました。ウィンカー操作により車両が周囲の状況を確認し、可能な場合はハンドリング操作をアシストします。また、パークアシストプロには、狭い道などで後退が必要な際、車両が直前に通ったルートを最大50mまで正確に戻る操作を自動で行う「リバースアシスト」、過去の駐車操作を最長200mまで記憶し、以降は車両が自動で駐車を行う「メモリー機能」、および縁石などの低い障害物がホイールに接近した際にワーニングを表示し、ホイールの損傷を防止する「カーブストーンアシスト」など、最新の機能でドライビングをより快適にしています。また、走行状況や学習したドライバーの好みに基づき、最適な走行モードを車両が自動で選択するアウディドライブセレクト アシスタントも標準装備となっています。パーソナライゼーション新型Audi A6では、SモデルやRSモデルで導入初期に提供していたAudi exclusiveのインテリアオプションからバイカルブルー、ネオジムゴールド、ジンジャーホワイトといった新しいカラーがラインナップに加わり、また、エクスクルーシブインテリアエレメンツ、エクスクルーシブレザーステアリングブラック、エクスクルーシブレザーシートも選択可能です。さらにカスタマイズオプションも充実しています。ポリマー分散型液晶（PDLC）技術を用いたスマートパノラマガラスルーフは、電圧操作によりガラスを透明から不透明へ瞬時に切り替え可能となり、Audi A6では6セクション、Audi A6 Avantでは9セクションに分割して個別に制御することができます。