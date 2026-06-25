カランダッシュとポール・スミス、個性あふれる第5弾コラボレーションを発表

カランダッシュジャパン株式会社

カランダッシュジャパン株式会社（東京都港区：代表取締役 宮地寛典、本社：スイス）は、 過去４回に渡り大変好評を博した、ポール・スミスとのスペシャルコラボレーションの第5弾『カランダッシュ＋ポール・スミス エディション5』を2026年6月27日より発売いたします。

エレガントで時代を超越したモダンな魅力を放つこの第5弾コレクションは、コントラストと繊細なディテールを巧みに織り交ぜています。サテンブラックの質感と無垢なシルバーが調和し、ポール・スミスのシグネチャーであるストライプが鮮やかに彩りを添えています。美しく洗練された作品の魅力を、まさに「英国らしい」ひねりを加えることで、その存在感を一層高めています。カランダッシュの卓越した職人技と、デザイナーならではの独創的な精神が見事に融合した、大胆なコレクションです。

このコラボレーションの歴史において初めて、エクリドール ギフトセットがコレクションに加わりました。真のコレクターズアイテムであるこのセットには、限定の「シャドーストライプ」ギロシェパターンが施されており、刻まれたラインと鏡面仕上げの表面が、光と奥行きを織りなす繊細なコントラストを生み出しています。

エクリドールには、「Paul Smith」とデザイナーの真のモットーであり、「アイデアを決して逃さない」というメッセージでもある「Write it down」の手書きサインが刻印されています。さらに、エンボス加工を施したレザーケースとセットになっており、まさにコレクターズアイテムとなっています。

象徴的な「849シリーズ」のボールペンとメカニカルペンシルは、2つの限定モデルで展開されています。ブラックモデルはサテンブラックのラッカー仕上げ、シルバーモデルは無垢のシルバー調メタル仕上げで、いずれもポール・スミスの有名な8色の「シグネチャーストライプ」が施されています。リフィル交換が可能で耐久性に優れたこれら4つの筆記具は、スイス製ならではの卓越した品質を体現するグラフィックデザインを纏い、同デザインのメタルケースに収められています。

画材からは、芸術的な感性を持つ人々の創造性を呼び覚ますべくデザインされた特別なカラーセットが登場します。24色の水溶性カラーを備えた12本のバイカラー色鉛筆がメタルケースに厳選されて収められています。

最後に、このコレクションを締めくくるのはA6サイズのノートブックです。アイデアを書き留めたり、スケッチを描いたりするために常にポケットにノートを忍ばせているポール・スミスにインスパイアされたこのノートは、デザイナーによる手描きのイラストが添えられどこにでも自然に溶け込みます。

このスペシャルエディションは、両ブランドが共有するビジョン――「大胆に、驚きを与え、書くこと、スケッチすること、夢見ることといったあらゆる営みを、個性あふれるひとときへと変える」――を体現しています。

「カランダッシュ＋ポール・スミス エディション5」は、2026年6月27日より、カランダッシュ銀座ブティック（東京都中央区銀座2-5-2）、カランダッシュ公式オンラインショップ（www.carandache.co.jp(https://www.carandache.com/jp/ja/)）、ポール・スミス取扱店、ポール・スミス公式オンラインショップ（www.paulsmith.co.jp）、順次、その他カランダッシュ取扱店にてご購入いただけます。

＜製品仕様＞

エクリドール ポール・スミス エディション5 ボールペン ギフトセット

■ボディ：

・ プラチナ仕上げの真鍮製ボディ。エクリドールを象徴する六角形。

・ 「Paul Smith」および「Write it down」のサインは、ポール・スミスによる直筆で、ミルカッターを用いてギロシェで刻印されています。

■リフィル：

A4用紙600枚分の筆記が可能となる、ミディアムサイズのブラック「カランダッシュ ゴリアットカートリッジ」リフィルを装備

■ギフトセット：

・ 滑らかなブラックの牛革で、「シャドーストライプ」が施されたペンシース

・ 前面にはカランダッシュのヘキサゴンマーク、背面にはポール・スミスのロゴがエンボス加工されています。

■パッケージ：

・ 耐久性に優れ、繰り返し使用可能なメタルケース

・ 外側と内側の蓋には「CARAN D'ACHE + Paul Smith」のロゴ入り

■価格：70,400円（税込）

849ボールペン/メカニカルペンシル0.5mm ポール・スミス エディション5

■ボディ：

・ 六角形のアルミニウム製ボディ。軽量かつ耐久性に優れています。

・ ポール・スミスの象徴的なシグネチャーストライプをあしらったデザイン

・ クリップの反対側に「Paul Smith」のサイン入り

■リフィル：

・ ボールペン：細字のブラック「カランダッシュ ゴリアットカートリッジ」リフィルを装備。A4用紙600枚分の筆記が可能

・ メカニカルペンシル0.5mm：0.5 mm HB グラファイト芯が3本付属

■パッケージ：

・ 耐久性に優れ、繰り返し使用可能なメタルケース

・ 蓋の外側には「CARAN D'ACHE + Paul Smith」のロゴ入り、内側はシグネチャーストライプをあしらったデザイン

■価格：15,400円（税込）

ノートブック A6 ポール・スミス エディション5

■本体：

・ A6サイズ (104 x 148 x 8 mm)

・ 白のドット入りページ 216枚、アシッドフリー（無酸性）のFSC認証紙

■デザイン：

・ 表紙にはニス加工された「CARAN D'ACHE + Paul Smith」のロゴ、側面には「Always keep a notebook handy（常にノートをそばに）」と印字

・ ノート全体に、ポール・スミス氏による手描きの小さなイラストが4ページごとに添えられています。

・ フラットに180度開くように縫製された装丁

■価格：5,500円（税込）

バイカラーセット ポール・スミス エディション5

■本体：

・ 限定バイカラー水溶性色鉛筆12本セット（全24色）+ 筆（No.5）1本

・ 最高級杉材を使用した10層構造の鉛筆、FSC認証取得

■パッケージ：

・ 耐久性に優れ、繰り返し使用可能な金属製ケース

・ 蓋の外側には「CARAN D'ACHE + Paul Smith」のロゴ入り、内側はシグネチャーストライプをあしらったデザイン

■価格：9,900円（税込）

カランダッシュについて

1915年にスイス ジュネーブの鉛筆工場として誕生。ブランド名はロシア生まれのフランス人風刺画家「エマニュエル・ポアレ」の雅号“KARANDASH（鉛筆）”にちなんでいます。創業以来100年以上にわたってスイス伝統のクラフトマンシップを受け継ぐ企業として、品質へのこだわりと情熱をもって数々の製品を生み出してきました。現在もすべての画材・筆記具はジュネーブの工房で開発・製造され、卓越した「スイスメイド」の品質は世界で高く評価されています。

環境への深い配慮を礎に、持続可能な発展――人間を尊重すること――を企業理念の中心におき、ジュネーブの本社・工場では、太陽光エネルギーやFSC認証木材の活用、廃棄物のリサイクルなどを通じて、環境的な取り組みを生産工程に組み込んでいます。

2008 年からは「ペイント・ア・スマイル」活動をサポートしています。これは、小児病院や老人ホームなどを中心に、医療施設内に絵を描くことで、患者、家族、医療スタッフの心や身体に良い効果をもたらすというプロジェクトで、世界18 カ国で実績があります。

カランダッシュは、スイス国内外に10のブティック、120以上のショップインショップ、オンラインストアを展開しています。

ポール・スミスについて

ポール・スミスは、英国を代表するファッションライフスタイルブランドです。ポジティブな姿勢や好奇心、創造性を大切にしており、その価値観は商品、ショップ、コラボレーションなど、<ポール・スミス>のすべてのデザインに散りばめられています。1970年、英国・ノッティンガムにてわずか3m x 3mの小さなショップからスタートし、現在では60以上の国や地域でおよそ130の店舗を展開しています。