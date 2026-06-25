「壱角家 浜松町店」が2026年6月26日(金)にオープン！都内有数のオフィス＆観光拠点で、仕事帰りや一日の締めくくりに家系ラーメンが楽しめる！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する「壱角家」は、「壱角家 浜松町店」を2026年6月26日(金)にオープンいたします。「壱角家 浜松町店」ではオープンを記念して、2026年6月26日(金)限定で「ラーメン並（醤油／塩）」を710円（税込780円）で提供いたします。

浜松町・大門エリアは、JRと都営線の1日乗降客数が合計57万人を超えるなど、多くの人が行き交うビジネス街です。また羽田・成田両空港からのアクセスが良く、周辺には100軒以上のホテルが集まっており、国内外の宿泊客で賑わいを見せています。昼はランチ、夜は飲み会終わりの締めのラーメンとしてオフィスワーカーや壱角家を利用したことがない幅広い層の方にご利用いただけるよう、スタッフ一同心を込めて営業してまいります。

■「壱角家 浜松町店」について

オープン日 ：2026年6月26日(金) 11時

営業時間 ：月曜～木曜 11時～翌3時

金 11時～翌6時

土日祝日 11時～23時

所在地 ：東京都港区浜松町2-1-3 第二森ビル 1F

■おすすめメニューについて

人気No.1「MAXラーメン」

商品特徴 ：『濃まろ豚骨スープ』の中にチャーシュー３枚、海苔

が６枚、味玉という人気トッピングTOP３すべてが贅

沢に乗った壱角家の定番・一番人気メニュー

価格 ：1,146円（税込1,260円）

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006 年に進出した飲食事業では、「壱角家」、「山下本気うどん」、「萬馬軒（まんばけん）」、「高田屋（たかだや）」など、計 13 ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co. Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※2026年2月末現在

従業員数 正社員：289名、アルバイト：3,594名

※2026年2月末現在

店舗数 213店舗 (内 FC34店舗)※ 2026年6月24日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 「壱角家」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/