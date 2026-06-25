アナグラム株式会社、世界大会に出場するアルティメットチーム「東京マーベリックス」のオフィシャルサポーターに。

アナグラム株式会社

アナグラム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小山純弥）は、アルティメット（フライングディスク競技）の社会人チーム「東京マーベリックス」のオフィシャルサポーターとして支援をしています。

スポンサーのきっかけは、「社員が情熱を注いでいるチームを応援したい」

東京マーベリックスは、アナグラムの社員である中嶋果歩がトレーナーとして関わっているチームです。

2021年には世界大会への帯同も経験しており、当時の様子は社員インタビューとして公開しています。

「本気の人を支援したい」と再認識した。アルティメット競技にも本気で向き合う中嶋さん(https://anagrams.jp/recruit/staff-interview/interview29/)

スポンサーとしての関わりのはじまりは、「社員が情熱を注いでいるチームを応援したい」というシンプルな思いでした。

スポンサー活動をするなかで気づいた価値

※写真提供：一般社団法人日本グライングディスク協会

スポーツチームのスポンサーには、知名度向上やCSR活動としての側面など、さまざまな目的があります。ただ、チームのみなさんとの関わりを重ねるなかで、そのほかにも目には見えにくい大きな価値があると気づきました。

それは、「仕事と本気の活動を両立する姿を間近で見られること」です。

9:00～18:00で働き、土日は練習や試合で汗を流す。限られた時間だからこそ、「どうやったら勝てるのか」「チームとしてどうあるべきか」を真剣に考え、変化を恐れず主体的に動く。

選手たちと交流する場では、具体的に以下のような話を伺うことができました。

- 逆算で動くスポンサー戦略：「世界大会で優勝する」という目標から逆算し、スポンサー集めやファンクラブ設立を能動的に進めてきた経緯- 体格差を超えるための戦略：海外選手と戦ううえで、体格差をトレーニングと戦術でいかにカバーするか- 自律とチームの両立：個人の自律性を大切にしながら、勝利に向かってチームで動けるための組織づくり- 「人は宝」という哲学：選手一人ひとりをどう活かし、育て、関係性をつくってきたか

フィールドが違っても、仕事にそのまま応用できる考え方ばかりで、本気の姿を間近で見ることで、「私たちにももっとできることがある」という純粋なエネルギーをもらえています。

選手と社員の交流会を実施しました。

2026年8月、アイルランドでの世界大会へ

東京マーベリックスは現在、2026年8月にアイルランドで開催される「WFDF2026世界アルティメットクラブチーム選手権大会」への出場に向けて準備を進めています。

アナグラムは引き続き、選手・スタッフのみなさんを社員一同で応援しています。ぜひ注目していただければ幸いです。

東京マーベリックス公式サイト：https://tokyomavericks.com

WFDF2026世界アルティメットクラブチーム選手権大会：https://wucc.sport/

アナグラム株式会社について

アナグラム株式会社は、運用型広告に強みを持つマーケティング支援会社です。

スタートアップから中小企業、ナショナルクライアントを含め、これまでに数百社に及ぶマーケティングの支援を行っています。

【本件の問い合わせ】

担当 ：古田のどか

E-mail：info@anagrams.jp

お問い合わせ：https://anagrams.jp/contact/

会社名 ：アナグラム株式会社

代表者 ：代表取締役 小山 純弥

事業概要：運用型広告コンサルティング、マーケティング支援、クリエイティブ制作

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目4-4 フィールド北参道 1-3F

URL ：https://anagrams.jp/