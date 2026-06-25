「とうもろこしの概念が変わる」糖度20度超えの雪の妖精の期間限定メニューが登場！｜純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役：河村則夫）が運営する「純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店」（大阪市中央区）は、2026年6月25日(木)より、大阪府泉州地域の～百生～中出農園より直送される白いとうもろこし「雪の妖精」を使用した期間限定メニューの提供を開始いたします。

フルーツのような甘さを持つ「雪の妖精」

今回使用するホワイトコーン「雪の妖精」は、大阪府泉州地域にある～百生～中出農園で育てられています。～百生～中出農園では、「素材本来の味を大切にし、食べていただく方の美味しさと健康を守る」という想いのもと、土づくりから収穫まで丁寧な農業に取り組まれています。

なかでも「雪の妖精」は、粒皮がやわらかく、生でも食べられるほどの瑞々しさと、真っ白な見た目からは想像できないほどの強い甘みを持つのが特徴です。一般的なスイートコーンの糖度が15度前後と言われるなか、「雪の妖精」は20度を超えることもあり、その甘さから“とうもろこし界のスイーツ”とも呼ばれています。多くの方が「とうもろこしの概念が変わった」と感じるほど。その甘さはフルーツにも例えられ、一度食べると印象に残る夏の味覚として注目されています。

また、ホワイトコーンは収穫後から糖度が変化しやすく、旬の期間も非常に短いことから、毎年この時期を楽しみにしているお客様も少なくありません。

今回は、生で味わうみずみずしさ、蒸して引き出される濃厚な甘み、天ぷらの香ばしさ、そして炊き込みご飯に閉じ込めた旨みなど、「雪の妖精」の魅力をさまざまな調理法でお楽しみいただける4種類のメニューをご用意いたしました。

なかでもホワイトコーンの炊き込みご飯は、まずはそのまま頬張り、素材本来の甘みを堪能していただきたい一品。さらにバターと醤油を合わせることで、焼きもろこしを思わせる香ばしさとホワイトコーンの甘みが調和した味わいへと変化します。食を通じて大阪の旬を感じられる、この時期だけの味覚をぜひお楽しみください。

提供概要

提供開始：2026年6月25日(木)～

※無くなり次第終了

価格：

・生ホワイトコーン 600円(税込)

・蒸しホワイトコーン 600円(税込)

・ホワイトコーンの天ぷら 650円(税込)

・ホワイトコーンの炊き込みご飯 680円(税込)

店舗情報

純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

所在地：大阪府大阪市中央区安土町２丁目４－５ 地下１階

アクセス：堺筋本町駅 徒歩2分

営業時間：17:00～24:00（L.O.23:30）

定休日：不定休

席数：62席

ホットペッパー：https://nihonichi-sakaisujihonmachi.owst.jp/(https://nihonichi-sakaisujihonmachi.owst.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202606_whitecorn)

公式HP：https://shop.ni-290.co.jp/stores/1(https://shop.ni-290.co.jp/stores/1?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202606_whitecorn)

純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店は、大阪・堺筋本町エリアに位置し、純国産の馬肉と新鮮な朝引き鶏を使用した料理を提供する居酒屋です。

仕事帰りの気軽な利用から、グループでの食事まで幅広く対応しており、馬刺しと鶏料理を一度に楽しめる、満足感のある食事体験を提供しています。

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〈株式会社N・I会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928