NTT青森八戸ビル鉄塔修復工事で感謝状を受領

電気興業株式会社

電気興業株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：近藤忠登史、以下「当社」）は、2025年12月8日に発生した青森県東方沖を震源とする地震に伴うNTT青森八戸ビル鉄塔の修復工事への協力に対し、NTT東日本株式会社（以下「NTT東日本」）より感謝状を受領しましたのでお知らせします。

同地震では、青森県八戸市で最大震度6強を観測し、地域の生活や交通にも影響が生じました。NTT青森八戸ビルに設置されている鉄塔においても一部損傷が確認され、周辺地域の安全確保と早期修復に向けた迅速な対応が求められました。

当社はNTT東日本からの要請を受け、鉄塔・通信インフラ工事で培ってきた技術と知見を活かし、NTT東日本および他の協力会社と連携して修復工事に協力し、短期間かつ無事故で鉄塔修復を完了しました。

このたび、修復工事に携わった当社を含む協力会社14社に対し、その対応と貢献が認められ、NTT東日本より感謝状が授与されました。

（画像左から）NTT東日本 取締役執行役員 ネットワーク事業推進本部長 石田信吾様、電気興業 執行役員 建設統括部長 秋元宏巳、NTT東日本 執行役員 ネットワーク事業推進本部 サービス運営部長 宅間由美子様

■ NTT青森八戸ビル鉄塔について

NTT青森八戸ビル鉄塔は、NTT東日本のビル間を接続するマイクロ無線のアンテナを設置するため、1970年9月に建設された鉄塔です。

その後、光ファイバーや携帯電話の普及に伴い、現在は携帯電話基地局の設置場所としても活用されています。

■ 感謝状受領の背景

2025年12月8日23時15分に発生した青森県東方沖を震源とする地震では、マグニチュード（M）7.5を記録し、八戸市で最大震度6強を観測しました。

NTT青森八戸ビル鉄塔については、地震後に一部損傷が確認されました。その後、周辺地域の安全確保と交通への影響の解消に向け、NTT東日本を中心に、青森県・国土交通省・八戸市等からなる技術支援チームおよび総務省、当社を含む協力会社が連携し、修復に向けた対応が進められました。

修復工事は2025年12月15日に開始され、同月26日に修復工事が完了しました。

■ 修復工事への当社の協力

当社は、鉄塔の建設・保守、通信インフラ工事などで培ってきた技術と知見をもとに、協力会社の一社として同鉄塔の修復工事に携わりました。

現地では、安全を最優先に、限られた条件のなかで作業が進められました。当社はNTT東日本および他の協力会社と連携し、早期の修復完了に向けた対応に協力しました。

■ 今後について

当社は今後も、社会インフラを支える企業として、通信インフラの安全・安心な運用を支えるとともに、災害時における迅速な修復支援を通じて、地域社会の安全・安心に貢献してまいります。

電気興業株式会社

【問い合わせ先】

電気興業株式会社 経営企画部 経営企画課

Tel 03-3520-8322

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