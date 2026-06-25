7/15（水）『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』ブルーレイ+DVDセット発売！ 物語の鍵を握る新たな脅威―アッシュ族のカリスマ的リーダー“ヴァラン”を紐解く！

株式会社ハピネット

世界歴代興行収入1位と3位を誇る映画史上最大級のシリーズ最新作であり、その革新的な映像表現が世界中で高く評価され、第98回アカデミー賞(R)視覚効果賞を受賞した『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』を、2026 年 7 月 15 日（水）にOリング仕様のブルーレイ＋DVD セットと 4K UHD+3D+ブルーレイ セットで発売いたします。また、「アバター」シリーズ3作をそれぞれブルーレイと４KUHDのセットにした『アバター ブルーレイ ３ムービー・コレクション＜ブルーレイ／6枚組＞』『アバター 4K UHD ３ムービー・コレクション＜4K UHD＋ブルーレイ／9枚組＞』も発売いたします！ ※デジタル配信中（購入）

アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ ブルーレイ＋DVDセットアバター：ファイヤー・アンド・アッシュ ４K UHD ＋3D＋ブルーレイ セットこの発売を記念し、新たなナヴィ“アッシュ族（マンクワン）”と、そのカリスマ的リーダー・ヴァランの魅力を深掘りする映像をボーナス・コンテンツから一部解禁！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kWmLkEk8w04 ]

この映像の前半では、新たに登場する“アッシュ族（マンクワン）”と、そのリーダー・ヴァランに焦点を当て、物語の鍵を握るキャラクターの魅力に迫ります。火を崇拝し、過酷な環境で生きるアッシュ族の文化や思想に加え、ヴァランとクオリッチの運命的な出会いについても解説。ヴァランを演じるウーナ・チャップリンが、「恐怖に立ち向かうために真っすぐ向かっていく」とヴァランを語り、クオリッチを演じるスティーヴン・ラングは、ユニークな能力を持ち目的のためなら手段を選ばないヴァランに「共感し、彼女を敬愛していく」と語ります。人間の武器や力に惹かれていくヴァランの危うさにも触れるなど、改めてヴァランの魅力を深堀りしている映像です。

後半では、衣装デザイナーのデボラ・L・スコットの「悪役だってカッコよくていい」という発想のもと、火山地帯で暮らすアッシュ族ならではの外見や衣装デザインの制作過程を紹介。体を灰で覆う独特の文化や、金属や石などの天然素材を用いた衣装、ヴァランの象徴的な髪飾りなど、細部にまで作り込まれたデザインの秘密を貴重な３Dアートやマネキンとともに紐解いていきます。壮大なパンドラの世界観を支えるデザインはどのようにして作られたのかー見応えたっぷりの映像です。

この度発売するブルーレイやデジタル配信（購入）では、本日解禁の映像を含む、映画の世界観に迫る「作品の舞台裏」や、ナヴィ語にも触れることができる「RDAのオリエンテーション・ビデオ」、24年に惜しまれつつ逝去したキャメロン監督の右腕だったジョン・ランドーを偲ぶ「ジョン・ランドーへ」など、ファン垂涎の魅力たっぷりのボーナス・コンテンツを収録。伝説の映画シリーズ、神秘の星パンドラの真実が、かつてない衝撃を呼ぶ。炎の決戦を描く究極の SF スペクタクル超大作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』を、ぜひブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋3D＋ブルーレイセット、デジタル配信（購入／レンタル）でお楽しみください！

■数字で見る『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』 ― 圧倒的スケールで描かれるシリーズ最新作

本作の制作には、ニュージーランドを拠点に1,500人以上のスタッフが参加。映像面では3,382もの視覚効果ショットが使用され、その94％にあたる3,132ショットをWETA FXが手掛けている。さらに、本編で視覚効果を使用していないショットはわずか7ショット、約11秒のみという驚異的な数字を誇る。

また、2,000を超える水のエフェクトショットに加え、1,000を超える炎のエフェクトショットが登場。燃える矢や火炎放射器、大規模な爆発、さらには火の竜巻まで、多彩な表現によって圧倒的な映像体験を実現している。衣装デザインにおいても、アカデミー賞(R)受賞衣装デザイナーのデボラ・L・スコット率いるチームが2017年から開発に着手し、8,000点以上の衣装イラストを制作したほか、衣装や小道具、ウィッグなど2,000点を超えるアイテムを製作。さらに、ある群衆シーンでは536体もの異なるナヴィが同時に登場するなど、細部にまで徹底的に作り込まれた世界観と、シリーズ最大級のスケールにも注目してほしい。

※この情報をご紹介の際は、ジャケット写真と下記のクレジットの掲載を必ずお願いいたします。

2026年7月15日（水）発売

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ ブルーレイ＋DVDセット』

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ ４K UHD ＋3D＋ブルーレイ セット』

『アバター：ブルーレイ3ムービー・コレクション＜ブルーレイ／6枚組＞』

『アバター：4K UHD ３ムービー・コレクション＜4K UHD＋ブルーレイ／9枚組＞』

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン、発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信中（購入）発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

コピーライト：(C)2026 20th Century Studios

●公式サイト：https://www.20thcenturystudios.jp/movies/avatar3

●ストーリー：滅亡の危機にある人類は、容赦なく神秘の星パンドラへの再侵略を開始。長男を失ったジェイク一家だが、さらなる犠牲を阻むべく、家族を守る戦いに身を投じる。そこへ、パンドラを憎み復讐に燃えるアッシュ族のヴァランが、人類と結託し、立ちはだかる。パンドラの真実が明かされる時、かつてない危機が幕を開ける。