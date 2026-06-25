「基幹システムのリアルを変える3つのアプローチ」をテーマにしたオンラインセミナー開催～AI時代のレガシー対策 ・業務自動化・現場定着まで、基幹DXを実現する実践的アプローチを紹介～

東京システムハウス株式会社

システムインテグレーターの東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「東京システムハウス」）は、7月23日（木）にオンラインセミナー「基幹システムのリアルを変える3つのアプローチ～AI時代のレガシー対策・自動化・定着で導く、基幹DXソリューションの全体像～」を開催します。

■セミナー詳細・申し込み

https://tsh-webinar-ms.tsh-world.co.jp/tsh-webinar-20260723

■概要

企業の基幹システムは、事業を支える重要な基盤である一方、老朽化やブラックボックス化、人材不足など、多くの課題を抱えています。

本セミナーでは、生成AIやOSSを活用したレガシーシステムの刷新から、RPAによる周辺業務の自動化、DAP（デジタルアダプションプラットフォーム）を活用した現場定着まで、基幹システムDXを推進するための実践的なアプローチを導入事例やデモを交えながらご紹介します。基幹システムの価値を最大限に引き出すための考え方や具体的な手法を90分に凝縮してお届けします。

本セミナーは、次のような課題をお持ちの方におすすめです。

●基幹システム刷新（COBOLなどのレガシー資産）からDXへの一歩を踏み出したい方

●基幹システムと連携する周辺業務の自動化をさらに推進したい方

●新基幹システム導入後の利用定着や教育、問い合わせ対応に課題を感じている方

■セミナー詳細

日時：2026年7月23日（木）15:00 ～ 16:30

参加費：無料 （事前申し込み制※先着50名）

開催形式：オンライン（Zoom）

主催：東京システムハウス株式会社

詳細・申し込み：https://tsh-webinar-ms.tsh-world.co.jp/tsh-webinar-20260723

【プログラム】

15:00～15:05 はじめに

15:05～15:35 基幹システム刷新の現実解 ─老朽化したCOBOL資産を、確実に次世代化する方法

15:35～15:55 基幹システムの「手作業」を、RPAで解放する ─AI時代こそRPAが輝く理由と、ZACデモで見る基幹自動化の現実

15:55～16:15 基幹システム導入後の「定着の壁」をDAPで越える ─現場が自律的に使いこなせるようになるまで

16:15～16:30 質疑応答

■東京システムハウス株式会社について

東京システムハウスは、お客様の業務改革・IT戦略立案から、システムの企画・設計、開発、導入、運用・保守までを一貫して支援する独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウを強みに、クラウド、AI・機械学習、自動化、データ活用、レガシーシステム刷新など、幅広い技術を組み合わせた総合ソリューションを提供しています。

代表取締役：林 知之

本社住所：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階

設立：1976年

URL：https://www.tsh-world.co.jp/

【本件に関する問い合わせ先】

東京システムハウス株式会社

セミナー事務局

Mail：mms@tsh-world.co.jp