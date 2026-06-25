【東海大学×ウェル・アイ】体力要素とプレゼンティーズムの関連解明に向けた共同研究を開始

株式会社ウェル・アイ

東海大学スポーツ医科学研究所と株式会社ウェル・アイ（本社：東京都品川区、代表取締役：林 倫照、以下「ウェル・アイ」）は、体力要素と労働生産性の関連解明を目的とした共同研究を開始しました。

本研究では、これまで主に生活習慣（運動、睡眠、食事など）との関連が検証されているプレゼンティーズム（出勤しているが労働生産性・パフォーマンスが低下している状態）に対し、下肢筋力や敏捷性などの体力という客観的な指標を用いて、業務パフォーマンスとの関係を検証します。

■研究の背景

近年、企業経営においては労働生産性の向上が重要なテーマとなる中、「健康経営」の取り組みが広がっています。なかでも注目されているのが、欠勤には至らないものの、健康課題を抱えたまま働くことで仕事の成果が十分に発揮されない状態である「プレゼンティーズム」です。プレゼンティーズムは、企業における生産性低下の大きな要因の一つです。その損失は欠勤を上回り、健康関連コストの6割以上を占めると報告されており、近年その対策の重要性が指摘されています。

これまでの研究では、運動習慣や睡眠、ストレスなどの生活習慣要因とプレゼンティーズムとの関係が主に検討されてきました。一方で、筋力や敏捷性といった「体力そのもの」のプレゼンティーズムとの関係性については、十分な検証が行われていませんでした。どの体力要素がプレゼンティーズムと関係しているかを明らかにすることで、プレゼンティーズムを改善するための運動プログラムを設計する手がかりとすることができます。

そこで本研究では、客観的に測定した体力データを用いて、労働者の体力要素と労働生産性との関連を明らかにすることを目的としています。

■研究の概要

本研究では、企業の健康測定会に参加する労働者を対象に、以下の測定・分析を実施します。

- 下肢筋力（立ち上がりテスト）- 敏捷性（座位ステッピングテスト）- 歩行能力（2ステップテスト）- バランス能力（閉眼片足立ち）- 柔軟性（長座体前屈）

これらの体力とプレゼンティーズムに関するデータを用い、各体力要素とプレゼンティーズムとの関連を統計的に分析し、関係構造の可視化を目指します。

さらに、各体力測定項目について体力水準の高低による比較を行い、単なる運動習慣の有無では捉えきれない「体力の中身」が、プレゼンティーズムとどのように関係しているかを検討します。

■本研究の意義

本研究は、生活習慣評価だけではなく体力測定という客観指標を活用する点と、その体力の“要素”に着目する点で新規性を持ちます。

本研究により、今後のプレゼンティーズム対策において、どの体力要素を高めるべきかという具体的な示唆や、その体力の向上に焦点を当てたデータに基づく運動プログラムの施策設計が可能になることが期待されます。

■現時点での示唆

本研究の探索的な分析から、労働者の下肢筋力や敏捷性はプレゼンティーズムと有意な関連があることが見込まれています。したがって、下肢筋力や敏捷性の維持・向上が労働生産性の維持・向上に寄与する可能性が示唆されました。

これらの結果は、「運動しているかどうか」といった行動指標にとどまらず、体力という客観的な身体機能が労働生産性と関係し得る可能性を示す初期的な知見であり、健康経営における新たな評価・介入の視点につながることが期待されます。

※本結果はサンプル数が限られた探索的研究に基づくものであり、今後さらに検証を進めていきます。

■今後の研究展開

本研究は探索的な横断研究として位置づけられており、今後以下の展開を予定しています。

- サンプル数を拡大した詳細な分析- 時系列変化を追う縦断研究- 運動介入による因果関係の検証（介入研究）

これらを通じて、体力向上が労働生産性に与える影響の因果関係の解明を目指します。また、心理的要因との関連も含め、より包括的なプレゼンティーズム対策モデルの構築を進めていきます。

■本研究の示唆を活かしたウェル・アイの提供プログラム（例）

株式会社ウェル・アイでは、本研究で得られる知見をもとに、今後、プレゼンティーズム対策を目的とした体力づくり支援として、企業向けに以下のようなプログラムやセミナーの提供を進めていきます。

１. 体力×労働生産性の可視化プログラム（体力測定会・評価レポート・課題抽出）

２. 労働生産性を高める、体力向上を目的とした実践型プログラム

３. 研究結果をもとにした健康経営施策の高度化支援

■研究体制

■ 研究代表者：松下宗洋（東海大学スポーツ医科学研究所）

■ 共同研究機関：

・東海大学スポーツ医科学研究所

・東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校

・株式会社ウェル・アイ

■株式会社ウェル・アイについて

コンサルティングから実行支援まで。施策を一過性で終わらせないデータ活用と、専門家集団の確かな展開力で、多様な課題にワンストップで対応します。

株式会社ウェル・アイは、データ分析を基盤とした、認定取得に留まらない経営コンサルティングを強みとしながら、専門家の知見に基づく健康施策を行うウェルビーイング支援企業です。企業や健康保険組合向けに、健康経営やデータヘルスの戦略立案から、測定会・コンディショニング・セミナー・コンテンツ等の「気づきを与え、行動を促す」施策の実施までトータルでサポート。企業の健康経営優良法人取得支援にも力を入れており、各企業に合わせたカスタマイズコンサルティングを得意としています。

【会社概要】

会社名：株式会社ウェル‧アイ

本社所在地：東京都品川区東五反田5-26-5 ニッセイ五反田駅前ビル２F

代表取締役：林 倫照

URL： https://wel-i.com

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ウェル‧アイ

電話番号：03-6910-4981

お問い合わせフォーム(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TICHAdqZZUerlFLgzHZfzK0i-h8JhyREkFUwsAR0NNxUNkc4V01MVDlENzUzWTZEUUpWN1JBQTAwNyQlQCN0PWcu)