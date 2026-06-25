梅雨時期の片付け相談に対応。買いクル太田桐生店、6月25日より「梅雨のおうち整理応援キャンペーン」を開始

株式会社RC

出張買取サービス「買いクル太田桐生店」は、2026年6月25日より、「梅雨のおうち整理応援キャンペーン」を開始いたします。

梅雨時期は屋外での活動が減る一方、自宅で過ごす時間が増えることから、収納スペースの見直しや片付けを進める方が増える季節です。

一方で、「使わなくなった家具や家電を整理したい」、「実家の片付けを進めたいが何から手を付ければよいか分からない」といった理由から、整理が途中で止まってしまうケースも少なくありません。

買いクル太田桐生店では、こうした地域の片付け・整理ニーズに対応するため、「梅雨のおうち整理応援キャンペーン」を実施。ご自宅で査定から引き取りまで完結する出張査定サービスを通じて、おうち整理をサポートいたします。

【キャンペーン概要】

期間：2026年6月25日～

※終了時期は未定のため、混雑状況により早期に受付を終了する場合がございます。

対象エリア：群馬県太田市・桐生市

ご相談・ご予約は、お電話またはお問い合わせフォームより承っております。

直近の空き状況の確認は、お電話でのご連絡がスムーズです。

【梅雨時期に増える片付け・整理相談】

梅雨時期は、クローゼットや物置、納戸などの整理を進める方が増える一方で、「重くて運べない」「どこへ相談すればよいか分からない」といった悩みも多く寄せられています。

特に、住み替えや実家整理を予定している方からは、長年保管されていた家具や家電、趣味用品などの整理に関する相談が増える傾向があります。

買いクル太田桐生店では、こうした品物についても一点ずつ状態を確認し、リユース可能なものは次に必要とする方へつなぐ取り組みを行っています。

【買いクル太田桐生店の出張査定】

・梅雨時期のおうち整理をサポート

収納スペースの見直しや実家整理など、梅雨時期に増える片付け相談に対応しています。

「何から整理すればよいか分からない」といった場合も、お気軽にご相談いただけます。

・大型家具や家電もご自宅で査定

査定員がご自宅へ訪問するため、ソファや食器棚、家電製品など、ご自身で運び出すことが難しい品物についても査定が可能です。

持ち込みの手間なく、ご自宅で整理を進めることができます。

・幅広い品目をまとめて相談可能

家具・家電だけでなく、趣味用品や日用品、贈答品などについても査定を行っています。

一度の訪問で複数の品目を確認できるため、まとめて整理したい方にもご利用いただいています。

・その場で整理の判断が可能

査定は平均30分～1時間程度で完了します。

売却するか保留するかをその場で判断できるため、片付けの優先順位を整理するきっかけとしても活用いただけます。

【梅雨時期に増える整理相談への対応】

買いクル太田桐生店では、収納スペースの見直しや実家整理など、地域で増える片付け・整理の相談に対応しています。

ご自宅で利用できる出張査定サービスを通じて、整理の負担軽減や相談しやすい環境づくりに取り組んでまいります。

今後も地域の皆さまにとって身近な相談先として、片付けや整理に関するさまざまなお悩みに対応してまいります。

■店舗情報

店舗名：買いクル太田桐生店

対応地域：群馬県太田市・桐生市

出張・査定料： 出張料・査定料無料（その場で現金買取）

電話で問い合わせ：0120-826-710

LINEで問い合わせ：https://line.me/R/ti/p/@686fmjsh?ts=11181724&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@686fmjsh?ts=11181724&oat_content=url)

ホームページ：https://kaikuru.com/area/otakiryu

■買いクル本部

運営会社： 株式会社RC

代表者： 大堀 直樹

本社： 東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ： 0120-22-8196

ホームページ： https://kaikuru.com

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