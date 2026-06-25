九州最大級の製造業向け専門展示会、待望の初開催決定!「第1回［九州］次世代工場展」2027年２月マリンメッセ福岡

株式会社イノベント

［九州］次世代工場展 実行委員会（実行委員長：株式会社イノベント 取締役代表執行役社長 堀 正人）は、2027年2月3日(水)～4日(木)の2日間、マリンメッセ福岡A・B館にて製造業の課題解決を網羅的に支援するBtoB展示会「第1回［九州］次世代工場展」の開催を決定いたしました。



現在、日本の製造業、とりわけシリコンアイランドとして半導体産業の集積が進む［九州］地域において今後も新たな施設の建設、増設が予定されていますが、それに伴い、人材不足・技術継承・原材料費/燃料費の高騰・サプライチェーンの強靭化など様々な課題を抱えております。本展はDX/AI/IoT化・省人化・人材育成など次世代の工場経営に不可欠な製品・サービスを一堂に集めることにより、九州地域のひいては日本の製造業が抱える課題解決に向けて、情報交換・商談を行う場を提供することを目的に開催いたします。

公式ホームページ： https://k-kojo.jp/

本展を構成する４つの専門展示会

公式ホームページ :https://k-kojo.jp/

九州地域・日本の製造業が抱える課題解決に向けて、「生産管理・現場DX EXPO」「スマート保全EXPO」「カーボンニュートラル実現EXPO」「人手不足対策EXPO」４つの専門エリアに分けて【工場のDX/AI/IoT化・省人化・人材】に特化した展示会を開催します。

出展対象製品・サービス



・FA/DX/生産管理システム ・AI検査/AI解析/生成AI活用 ・設備保全/稼働率向上

・IoTによる遠隔監視、可視化 ・技術継承/人材採用・育成・定着支援

・CO2排出量削減/工場エネルギー管理

その他、工場のDX/AI/IoTなどに関する製品・サービス

来場対象者

九州地域を中心としたメーカーの生産・製造・工場・情報システム・経営・総務・物流関連業務の従事者、マスコミ/メディアの方々

【［九州］次世代物流展】【［九州］倉庫・工場向けロボット展】３展同時開催

初回から大盛況をおさめた【［九州］次世代物流展】と今回初開催の【［九州］倉庫・工場向けロボット展】を３展同時開催することにより幅広い分野での来場者が見込まれます。

「工場(生産・製造)」×「物流(搬送・サプライチェーン)」×「ロボット(自動化・省人化)」を網羅する３つの展示会がマリンメッセ福岡A・B全館にて開催。初開催ながら九州最大規模（来場見込み：10,000名）での開催となり、業界の垣根を超えた製造業の課題解決へ向けた大規模展示会となります。

第2回［九州］次世代物流展 https://k-logi.jp/

第1回［九州］倉庫・工場向けロボット展 https://k-robo.jp/

◆本展示会では出展社のお申込を受付しております。

出展のお問合せはこちらから＞https://k-kojo.jp/contact.php(https://k-kojo.jp/contact.php)

またはお電話でもお気軽にお問合せください。

TEL：03-6812-9422（受付時間：平日10：00～17：30）

◇本展への事前取材・会期中の取材のご希望はプレス登録からお願いします。

プレス登録はこちら https://k-kojo.jp/press.php

報道関係者のお問い合わせはこちら＞＞ メール：press2@innovent.co.jp