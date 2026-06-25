スポーツもライブもアニメも、この夏を彩る話題作が続々登場！“選べる”から自分にぴったりの熱狂が見つかる「ドコモMAXの選べるガイド7月号」を公開

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、料金プラン「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の特典として利用可能な映像サービスの中から、2026年7月の注目配信コンテンツをまとめた「ドコモMAXの選べるガイド 7月号」を公開いたします。

梅雨明けとともに夏本番の7月は、大谷翔平選手や鈴木誠也選手をはじめとする日本人選手の活躍や各国のスター選手に注目が集まるMLB on SPOTVのライブ配信、King Gnu CEN+RAL Tour 2026のファイナル公演生配信など、スポーツもライブも熱狂が勢ぞろい。さらに、注目作が続々と幕を開ける夏アニメや、NBA・WNBAの名勝負アーカイブ配信など、熱狂の余韻に浸りながら楽しめるコンテンツもラインアップ。

熱戦に興奮し、ライブに熱狂し、話題作に夢中になるような夏を彩るエンタメとの出会いをぜひお楽しみください。

■「毎月選べる特典」7月の注目コンテンツ（一部）

＜Lemino＞

MLB on SPOTV

世界最高峰の舞台で繰り広げられるMLBを平日毎日1試合ライブ配信。大谷翔平選手や鈴木誠也選手をはじめとする日本人選手の活躍や各国のスター選手たちの野球ファンを熱狂させるスーパープレー や白熱の展開をリアルタイムで楽しめます。さらに、その日の見どころを凝縮したハイライトも毎日配信。シーズンを通して続く熱戦から目が離せません。

特設サイトURL：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000177/

生中継！King Gnu CEN+RAL Tour 2026

King Gnu史上最多都市・最多公演数となる全国ツアー「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」。ツアーファイナルとなる横浜アリーナでの追加公演を生配信します。全国とアジアを駆け抜けたツアーの締めくくりとなる特別な一夜を、ぜひリアルタイムでお楽しみください。

特設サイトURL：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000175/

乃木坂46・櫻坂46・日向坂46出演の人気バラエティー番組

「乃木坂工事延長中」

乃木坂46の冠番組「乃木坂工事中」から生まれたスピンオフ番組「乃木坂工事延長中」。本編では放送しきれなかった企画の延長戦などファン必見の内容をお届けします。

「そこ曲がったら、櫻坂？」

櫻坂46のメンバーがトークやゲーム、そしてコントなどの様々な企画にチャレンジするバラエティ番組。

普段舞台では見せない姿や表情を見ることができる、ファン必見の人気番組！

「日向坂で会いましょう」

日向坂46のグループの特性「ハッピーオーラ」を武器に、見ている人たちを笑顔に変えるハッピー全開のバラエティ番組！様々なことに挑戦し、苦難を乗り越えトップアイドルへと成長していく姿を追いかけます ！！

特設サイトURL：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000046/

新入社員カン会長

(C) SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.

「財閥家の末息子～Reborn Rich～」の原作者・サンギョン作家による同名ウェブ小説を原作とした韓国ドラマ「新入社員カン会長」。“ビジネスの神”と称された財閥グループの会長が、新入社員として人生をやり直すことに。2度目の人生で繰り広げられる逆転劇と、後継者争いの行方に注目です。

特設サイトURL：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000179/

- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]（6/7公演）

(C)SM ENTERTAINMENT JAPAN

日本デビュー15周年を迎えたSHINeeが、4人で8年ぶりとなる待望のドーム公演を開催。

"裏返す""転換する"の意味を込めた「THE INVERT」をテーマに、最新ミニアルバム『Atmos』からの新曲、

長年愛され続ける名曲まで、進化を続けるパフォーマンスでファンを魅了。三部作の幕開けを飾る、

記念すべきステージをお見逃しなく。

特設サイトURL：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000152/

＜dアニメストア＞

いよいよ夏クールが始まります！dアニメストアでは今期大注目の話題作を多数配信しているほか、誰よりも早くチェックできる地上波先行・最速配信の作品も盛りだくさん！

夏アニメ配信ラインナップも随時更新していきますので、ぜひお楽しみに。

今年の夏はdアニメストアで、充実したアニメライフを始めましょう！

夏アニメ配信ラインナップ（随時作品追加中！）

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/summer

『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』地上波同時・最速配信（配信開始：7月4日 20:00）

『猫と竜』地上波先行・最速配信（配信開始：6月27日 21:30）

＜DAZN＞

この夏のサッカー観戦は、DAZNで

この夏のDAZNはサッカーが盛りだくさん。国内リーグから世界トップレベルの試合まで、見逃せない熱戦を多数配信します。さらにドコモMAXなら、6-7月に2回以上、8月に2回以上の視聴でdポイントがもらえるキャンペーンも開催中。この夏は、ドコモMAXから選べるDAZNを存分にお楽しみください。

視聴リンク：https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/contents/dazn/

＜NBA docomo＞

2026 WNBA をライブ配信！

未来のスター候補たちが躍動するNBAサマーリーグ、世界最高峰の女子プロバスケットボールリーグWNBAをライブ配信！

そしてNBAの歴史に刻まれた数々の名勝負集をお届けします。次世代スターの才能に触れ、女子バスケットボールの熱戦を楽しみ、伝説の試合を振り返る――オフシーズンならではの多彩なコンテンツをぜひお楽しみください。

視聴リンク：https://nba.docomo.ne.jp/

■特別な体験価値

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザー限定の特典として、映像視聴にとどまらない「リアルでの希少性の高い体験」を順次提供いたします。

＜音楽＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/144861/table/36_1_f395116f1fb748e103490d6bc4684916.jpg?v=202606251152 ]

＜スポーツ＞

7月中旬頃を目処にご案内予定です。

https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/soccer/

＜テーマパーク等＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/144861/table/36_2_21d1eacc4948cc9054000872f84ef099.jpg?v=202606251152 ]

応募はこちらから→

https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/perks/?utm_source=others&utm_medium=lp&utm_campaign=rs01_6#value(https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/perks/?utm_source=others&utm_medium=lp&utm_campaign=rs01_6#value)

※1 パレード・ショーは株式会社NTTドコモ提供の東京ディズニーランド(R)パレード「ディズニー・ハーモニー・イン・ カラー」または東京ディズニーシー(R)ハーバーショー「ビリーヴ！～シー・オブ・ドリームス～」のいずれかになります。

＊NTTドコモは、「東京ディズニーランド(R)」「東京ディズニーシー(R)」のオフィシャルスポンサーです。

※２NTTドコモはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。

TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved. CR26-2264

■切り替え方法について

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の「選べる特典」は、専用のマイページ等から月単位で簡単に変更することが可能です。

切り替え方法はこちら→

https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/perks/?utm_source=others&utm_medium=lp&utm_campaign=rs01_6#value(https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/perks/?utm_source=others&utm_medium=lp&utm_campaign=rs01_6#value)

■「ドコモMAXの選べるガイド」とは

「Lemino」「dアニメストア」「DAZN for docomo」「NBA docomo」の4つのサービスで配信される豊富なコンテンツの中から、毎月おすすめの作品を厳選してご紹介するものです。 毎月最大2つのサービスを追加料金なしで選べる「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のお客さまが、その月の「推し」や「好み」に合わせて最適なサービスを選択するためのガイドとしてご活用ください。

■ドコモMAXについて

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」は、ドコモのあらゆるバリューと通信を組み合わせて提供する料金プランです。

本プランの「選べる特典」では、「Lemino」「dアニメストア」「DAZN for docomo」「NBA docomo」の4つのサービスの中から、毎月お客さまの興味や視聴したいコンテンツに合わせて最大2つのサービスを追加料金なしでご利用いただけます。

また、選択したサービスは月ごとに切り替えることが可能で、スポーツ、ドラマ、アニメなど多様なエンターテインメントコンテンツをおトクに楽しむことができます。

<「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」特設サイト>

https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」」は今後もお客さまのニーズにお応えし、一人一人へ新たな体験や価値を提供してまいります。