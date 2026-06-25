アプリ『ピカピカ』×浅沼晋太郎、朗読劇企画が盛況のうちに終了

大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校で朗読劇『出会いにエラーはつきものです！』を上演

夢の光株式会社

夢の光株式会社（本社：東京都港区、代表：顧 勇𨉷）が運営する音声コミュニティアプリ「ピカピカ」にて開催された、声の表現をテーマとした特別企画『ボイス・ドリーム SP.2』が、2026年6月、盛況のうちに終了いたしました。

本企画は、大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校とのタイアップにより実現した、ピカピカとして大阪初となるラジオ収録およびオフライン朗読劇ステージ企画です。声優・浅沼晋太郎さんを迎え、イベントを通じて選出されたピカピカライバーと同校の学生が共演し、朗読劇『出会いにエラーはつきものです！』を上演しました。

当日は約50名の観客が来場し、出演者たちの個性豊かな声と演技に温かな拍手が送られました。本企画は、オンラインでの声の活動をリアルなステージへとつなげる新たな試みとなり、ライバーおよび「ピカピカ」にとっても新たな挑戦となりました。

■ピカピカ初のオフライン朗読劇ステージが大阪で実現

『ボイス・ドリーム SP.2』は、ピカピカで活動するライバーや声劇・朗読に挑戦する表現者が、自身の声の魅力を発揮し、新たな可能性を広げることを目的とした特別企画です。

今回のステージでは、声優・脚本・演出など多方面で活躍する浅沼晋太郎さんとの共演が実現。参加ライバーは、プロの声優と同じ現場で作品づくりに取り組み、観客の前で声の表現を届ける貴重な機会を得ました。

会場となった大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校では、朗読劇『出会いにエラーはつきものです！』を上演。キャラクター同士の掛け合いやテンポの良い会話を通じて、ラブコメ作品ならではの明るさと臨場感を届けました。

■浅沼晋太郎さんとピカピカライバー、専門学校の学生が共演

本公演では、声優・浅沼晋太郎さんをはじめ、ピカピカで活動するライバー、そして大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校の学生が同じ舞台に立ちました。

出演者たちは、事前の準備や収録を通じて互いに刺激を受けながら、それぞれの声の魅力や表現力を発揮。ライバー、学生、プロ声優が同じ作品に向き合うことで、オンラインとオフライン、配信活動と専門的な学びが交わる企画となりました。

出演キャストは以下の通りです。

・須賀海斗／浅沼晋太郎

・アイ／なみ_73

・内宮絵里／てち

・星芽姫羅麗／のじまりおん

・紀本卓帝／毒島へきる

・郷之原茉莉／えるは

・郷之原剛志／雄仁

■声の表現をリアルに体験

当日は約50名の観客が来場し、ピカピカ初のオフライン朗読劇ステージを見守りました。アプリ内で応援してきたライバーがリアルな舞台に立ち、プロ声優や専門学校の学生とともに作品を届ける姿は、来場者にとっても特別な体験となりました。

オンラインで生まれた応援が、実際のステージ出演へとつながった本企画は、ピカピカならではの参加型イベントとして、多くのユーザーにとって印象深いものとなりました。

■今後の展開

ピカピカはこれまでも、音楽イベント、声劇・朗読企画、広告オーディション、著名人とのコラボレーションなど、ライバーの活躍の場を広げる企画を展開してまいりました。

今回の『ボイス・ドリーム SP.2』では、初のオフライン朗読劇ステージを通じて、声の表現者たちが新たな一歩を踏み出す機会を創出しました。

今後もピカピカは、声優を目指す方、声劇や朗読に挑戦する方、声を通じて表現活動を行うすべてのユーザーに向けて、オンラインとオフラインをつなぐ新たな体験を提供してまいります。

【ピカピカについて】

「声の世界で最高の楽しみを」

声の世界でライブ配信、コンテンツ、コミュニティを一体化したピカピカは、声の魅力を通じて人と人とのつながりを築き上げてきました。

音楽イベント、声劇・朗読企画、広告オーディション、著名人とのコラボレーションなど、ライバーの活躍の場を広げる企画を展開し、夢を持つ方々へ新たな可能性の創出に取り組んでいます。

今後も皆様により一層お楽しみいただけるイベントを企画してまいりますので、引き続きピカピカの展開にご期待ください。

■会社概要

会社名：夢の光株式会社

代表者：代表 顧 勇𨉷

所在地：東京都港区麻布台1-7-3 vort神谷町II 5階

ピカピカHP：https://pikapika.live/

夢の光株式会社HP：https://www.dream-light.co.jp/

■公式SNS情報

公式X（旧Twitter）：https://x.com/PIKAPIKALIVE_JP

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pikapika.live

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ピカピカ公式(https://www.youtube.com/@%E3%83%94%E3%82%AB%E3%83%94%E3%82%AB%E5%85%AC%E5%BC%8F)