ネットプロテクションズの後払い決済「atone」が「KOMEHYO ONLINE」へ導入

株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下「当社」）は、株式会社コメ兵（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山内 祐也、以下「コメ兵」）が運営する「KOMEHYO ONLINE」に、当社の後払い決済サービス「atone（アトネ）」を提供開始いたしました。

導入背景

ブランドリユース市場をリードするコメ兵は、近年オンライン販売の強化を進めています。同社の運営するオンラインストア「KOMEHYO ONLINE」では、より多様な決済ニーズに応えるため、決済手段の拡充を検討されていました。

同社は、リユース品には個体差があることや、画像や文字情報で確認し想定したコンディションやサイズと、お客様の実際の感覚値の差異があることも想定し、多くの品においてお客様都合での返品・キャンセルも受け付けています。今回の「atone」導入により、返品、返金時の手続きがよりスムーズに行えるようになります。

さらに、購入者にとっては、数万～数十万円に及ぶ高額ブランド品を一括で支払うことがハードルとなるケースもあり、購買機会の拡大において一つの課題となっていました。

「atone」が利用可能になることにより、クレジットカードを利用しなくても後払いを利用できるほか、会員サービス「atoneプラス」の分割払いや利用上限枠の緩和機能を使うことで、高額アイテムも月々の負担を抑えながら購入できます。

「atone」について

「atone」は、通販・実店舗ともに使える後払い決済サービスです。購入者はお買い物をした後で代金を支払うことができ、銀行口座やクレジットカード情報の登録やチャージも不要で、すぐに利用可能となります。一方、atoneを導入した通販事業者は、取引成立直前に購入者が離脱してしまう「カゴ落ち」を防止でき、売り上げロスの減少につながります。実店舗では、クレジットカードを保有しているが使わない購入者を取りこぼすことなく、店舗のキャッシュレス化を推進できます。ポイントプログラムも導入しているため、新規獲得・リピート率UP・購買単価の向上にも貢献します。

詳細はこちら：https://atone.be/

「KOMEHYO ONLINE」について

「KOMEHYO ONLINE」は、日本最大級のリユースデパートを展開する株式会社コメ兵が運営する公式オンラインストアです。自社の資格試験に合格した鑑定士が目利きを行ったブランドバッグ、時計、ジュエリー、衣料品などの良質なリユース品を、常時10万点以上掲載しています。

詳細はこちら：https://komehyo.jp/

株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者 ：代表取締役社長 柴田 紳

URL ：https://corp.netprotections.com/

事業内容 ：後払い決済サービス各種

創業 ：2000年1月

資本金 ：1億円

所在地 ：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階

株式会社コメ兵 会社概要

商号 ：株式会社コメ兵

代表者 ：代表取締役社長 山内 祐也

URL ：https://www.komehyo.co.jp/

事業内容 ：中古品・新品の宝石・貴金属、時計、バッグ、衣料、きもの、カメラ、楽器などの仕入・販売

創業 ：2020年5月

所在地 ：愛知県名古屋市中区大須三丁目25番31号