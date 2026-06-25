ニューヨークレストラン「サラベス」サマーフェア 第1弾 スペシャルメニュー「サニーシトラスパンケーキ」／「キューバサンド」

株式会社WDI JAPAN

販売期間：2026年7月1日（水）～8月16日（日）

ニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」の国内全店（ルミネ新宿・品川・東京・表参道・BASEGATE横浜関内）では7月1日（水）より「サマーフェア」を開催します。その第1弾メニューとして、爽やかな夏をイメージして柑橘でアレンジした「サニーシトラスパンケーキ」と、人気のホットプレスサンドをサラベス風にアレンジした「キューバサンド」を8月16日（日）までの期間、販売します。

「サニーシトラスパンケーキ」 ／ 「キューバサンド」

「サニーシトラスパンケーキ」は、レモンの香り広がるパンケーキに、自家製ハニーコムを混ぜ込んだハニーコムバター、レモンマスカルポーネホイップを添えたスペシャルメニュー。サクサク食感のクランチ、グレープフルーツとオレンジと一緒に食べると、さっぱりと爽やかな酸味が口に広がります。夏の陽射しを思わせるような見た目もキュートなパンケーキです。

サニーシトラスパンケーキ

「キューバサンド」は、外はカリッと香ばしく、中はとろけるチーズと肉の旨みが広がる、クラシックながらオリジナル感あふれるホットプレスサンド。もとはキューバからアメリカに移民した人々が、故郷の味を再現しつつ、現地の食材を取り入れて作ったのが始まりとされており、ローストポーク、ハム、チーズ、ピクルスなどの具材をパンで挟み、プレスして焼き上げますが、サラベスではじっくり熟成されたヨーロッパ産生ハムと、風味豊かな自家製スモークハムをサンドし、贅沢な味わいに仕上げました。

キューバサンド

また、これらメニューに合わせるドリンクとして、アガーを使ったパッションフルーツのジュレが入った爽やかなフルーツティーソーダ「パッションティーソーダ」をご用意しました。

サラベス「サマーフェア」 第1弾 スペシャルメニュー 販売概要

パッションティーソーダ◇ 販売メニュー：

「サニーシトラスパンケーキ」 2,200円

「キューバサンド」 2,500円

「パッションティーソーダ」 880円

◇ 販売期間：

2026年7月1日（火）～8月16日（日）

◇ 販売店舗：

「サラベス」 ルミネ新宿店／品川店／東京店／表参道店／BASEGATE横浜関内店

「サラベス」 について

「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。



日本国内においては2012年、ルミネ新宿店のオープンによって初上陸。25年12月には表参道店、本年3月には神奈川県初となるBASEGATE横浜関内店がオープン、現在5店舗（ルミネ新宿／品川／東京／表参道／BASEGATE横浜関内店）を展開しています。

【国内店舗】

ルミネ新宿店

東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F

TEL.03-5357-7535

品川店

東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F

TEL.03-6717-0931

東京店

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F

TEL.03-6206-3551

表参道店

東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階

TEL.03-6450-6474

BASEGATE横浜関内店

神奈川横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階

TEL. 045-319-6322

公式HP

https://www.sarabethsrestaurants.jp/

公式オンラインショップ

https://store.sarabethsrestaurants.jp/

Facebook

https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/

Instagram

https://instagram.com/sarabethsjapan







