【nana′s green tea】ロサンゼルス・パサデナ店が好調スタート　オープン初日は最大2時間待ちの行列、パフェは週末300個超を販売

株式会社七葉

抹茶・日本茶がテーマのグローバルカフェブランド「nana's green tea」を運営する株式会社 七葉（本社：東京都目黒区・代表取締役 朽網一人）は、2026年5月9日、ロサンゼルス・パサデナに北米初の直営旗艦店として「Pasadena店」をオープンしました。

オープン初日は最大300人の行列ができ、閉店まで続く

nana's green tea Pasadena店は、2026年5月9日にオープンしました。

オープン初日は店頭に約300人が並び、最大で2時間待ちになるなど、好調なスタートとなりました。中には深夜1時頃から来店を待つお客様も見られ、終日行列が続きました。

抹茶白玉パフェを中心に、パフェメニューが人気

当店では、抹茶白玉パフェ（Matcha Mochi Parfait）を中心に日本スタイルのパフェが人気を集めています。週末にはパフェ全体で300個以上を販売しており、多くのお客様にご注文いただいています。

こうした人気の背景には、オープンに先立って開催したJAPAN House Los Angelesでのブランド体験イベント(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000042376.html)や、フレンズ＆ファミリーイベントでのメディアやインフルエンサーのSNS発信などを通じて、オープン前から店舗の認知が広がり、期待感が高まっていたことが挙げられます。パサデナ中心部の好立地ということもあり、地域のお客様からも開業前より高い関心をお寄せいただいていました。

オープン後は来店されたお客様によるSNS投稿や口コミも広がり、パフェをはじめとする日本らしいスイーツメニューへの関心が高まっています。

チキン南蛮やカツカレーなど食事メニューも好調

パフェメニューだけでなく食事メニューも好評です。特に、nana’s green teaの海外店舗で定番メニューとなっている、店内仕込みのチキン南蛮（Chicken Nanban Plate）やカツカレー（Katsu Curry）などが人気を集めており、多くのお客様が食事、ドリンク、スイーツを組み合わせて注文しています。パフェを目的に来店されたお客様が食事メニューもあわせて楽しむケースも多く、日本の食文化を幅広く体験できる店舗として利用されています。

Chicken Nanban PlatePork Katsu Curry

nana's green tea Pasadena店について

nana's green tea Pasadena店は、ロサンゼルス・パサデナにある歴史的な商業地区「オールド・パサデナ」に位置しています。オールド・パサデナは、レストランやカフェ、ブティックなどが集まる人気エリアとして知られ、多くの人で賑わう街です。

当店は、nana's green teaにとって北米初の直営旗艦店として2026年5月9日にオープンしました。店内には約75席を設け、抹茶や日本茶をはじめ、日本の食文化を幅広く楽しめるメニューを提供しています。

nana's green tea Pasadena店 店舗概要

●住所： 45 N Raymond Ave, Pasadena, CA 91103

●席数：約75席

●URL：

公式サイト：https://nanasgreenteausa.com/

Instagram： https://www.instagram.com/nanasgreentea_usa/

nana's green tea Pasadena店オープンの背景

nana's green teaは北米においてフランチャイズ店舗を展開し、ブランド認知の拡大に取り組んできました。

一方で、商品・サービス・空間を通じて、日本茶文化やブランドの世界観をより一貫した形で伝える拠点の必要性が高まっていました。

そこで、創業25周年の節目となる2026年、北米初の直営旗艦店としてnana's green tea Pasadena店をオープンしました。

同店は、ブランド体験の発信に加え、人材育成やサービス・オペレーションの標準化などを担うフラッグシップ拠点として位置付けています。

nana's green teaの海外展開について

nana’s green teaは、2012年にシンガポールにAsia Pacific本部を設立し、東南アジアでの展開を開始しました。2018年には、アメリカ市場への展開強化に向けてカリフォルニア州に北米本部を設立し、フランチャイズ体制を整備してきました。2026年5月にオープンしたロサンゼルス旗艦店のオープンを契機に、北米でのブランド体験の向上と出店拡大を進めてまいります。

2030年を目処に、北米で100店舗、その他地域を含め海外全体で200店舗の展開を目指しています。

※海外店舗数：17店舗（2026年5月9日時点）

nana's green teaについて

自由が丘で2001年に誕生した株式会社七葉が運営するグローバルカフェブランドで、国内外で抹茶・日本茶をテーマにしたカフェ業態として最大規模を誇ります。「新しい日本のカタチ」をコンセプトに、抹茶をはじめとした、日本が有する食文化・食材、茶の湯の文化、その精神などの伝統を大切にしながら、その魅力を現代の生活の中でも身近にお楽しみいただけるように、商品やデザインを展開しています。

▼食材へのこだわり

●抹茶：ドリンクやパフェなど用途に応じて、 160年以上にわたり宇治茶の伝統を守り続ける京都・宇治の山政小山園をはじめ、日本各地の茶生産者と連携し、nana’s green teaのために仕立てられた本格的な抹茶をご提供しています。

※提供メニューや使用する食材は、国・地域・店舗により異なります。

▼空間へのこだわり

店内は「現代の茶室」をコンセプトにデザイン。ブランドとしての統一感を保ちながら、その土地の歴史や文化を採り入れ、茶室を現代の空間に蘇らせています。ひとつとして同じデザインの店舗はなく、オリジナリティと遊びごころあふれる空間でお客様をおもてなしいたします。

▼運営サイト・SNS

●公式サイト：https://www.nanasgreentea.com

●公式オンラインストア：https://www.nanasgreentea.com/collections/nanas-online

●Instagram：https://www.instagram.com/nanasgreentea_official/

●X：https://x.com/nanasgreentea_j

●公式アプリ：

AppStore：

https://apps.apple.com/jp/app/nanasgreentea/1610127396

Google Play Store：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nanasgreentea.app

＜本件に関するお問合わせ先＞

株式会社七葉 広報：今西・井上 press@nanaha.com

TEL：03-6421-1752 （10:00～18:00）