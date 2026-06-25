【おもてなしセレクション2026 金賞】 ベビーギフトブランド　amanoppoの「もちっとラトル こぐまくんの焼きたてパン」が選ばれました

株式会社TowaStela

株式会社TowaStela（本社：東京都豊島区、代表取締役：丸谷陽介）が展開する日本生まれのベビーブランド〈amanoppo（あまのっぽ）〉は、日本の優れた商品・サービスを発掘・認定するプログラム「おもてなしセレクション 2026 第1期」にて金賞を受賞しました。

■ おもてなしセレクションとは

「おもてなしセレクション」は、日本の優れたおもてなし心あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に2015年に創設されたアワードです。米国バイヤー・訪日外国人向けツアー運営者・ライター/エディターなど国内外の有識者が現物審査を行い、「世界に発信したい日本ならではの魅力にあふれている」と認められた商品・サービスのみが受賞します。

ANA・日本郵便をゴールドパートナーに、三越伊勢丹・小田急百貨店などが参画する権威あるプログラムで、2026年第1期は日本全国から61の商品に金賞が贈られました。

おもてなしセレクション公式サイト：https://omotenashinippon.jp/selection/

■ 受賞商品について：もちっとラトル こぐまくんの焼きたてパン

amanoppoの「もちっとラトル こぐまくんの焼きたてパン」は、人気の布絵本シリーズ『こぐまくんの焼きたてパン』の世界観をそのままパンの形をしたラトルに落とし込んだ商品です。

焼きたてパンをモチーフにした愛らしいフォルムのやわらか布ラトルは、にぎると「カシャカシャ」「鈴の音」が鳴り、赤ちゃんの感覚を心地よく刺激します。くるくると巻けるクロワッサンなど、"ごっこ遊び"にも広がる設計になっており、成長とともに遊び方が変わる点も魅力です。

選定員による評価コメント

- 五感を全て捉えた、思わず握りたくなるデザインがとてもかわいい。国内・国外の法律や安全基準をいくつも満たしており、洗いやすいのも良い点。ベビーシャワーやスプリンクルギフトセットとして素晴らしい。- "カワイイ文化"を体現したベーカリーモチーフのデザインと、赤ちゃんの手に馴染む独自の"もちっと触感"は、欧米やアジアのギフト市場で高い差別化要因。誤飲防止に配慮した設計と丸洗い可能な衛生面は、世界共通の「育児の安心」ニーズに合致し、信頼を得られる。- 作り込まれた製品であることがわかり、どの国でも成功するような製品。赤ちゃんはさまざまな音を聞くのが特に楽しいだろう。日本滞在中の外国人の子供にも受けると思うし、海外のおもちゃ販売店などでも十分通用する。価格も手頃。■ amanoppoについて

amanoppo（あまのっぽ）は、

「家族の心地よさ」「ギフトとしての特別感」「安心安全」 を軸とした日本発のベビートイブランドです。

家の中に自然に馴染むくすみカラーのデザイン、特別な贈り物として喜ばれる品質、赤ちゃんが安心して遊べる素材（CEマーク適合／食品衛生法対応）を大切に、ものづくりを続けています。

ふんわりえほんシリーズ （左：うさぎたちのお茶会 中：こぐまくんの焼きたてパン 右：りすくんのさくらんぼ探し）もちふわブロック ふわふわ＋ 森の新しいおともだち

「おもちゃは遊ぶための道具であると同時に、暮らしの風景の一部になる」という思いのもと、やさしい色・ふんわりとした素材・贈り物にふさわしい佇まいを追求しています。

国内では百貨店やライフスタイル雑貨店、ベビー用品専門店を中心に全国300店舗以上で展開。

台湾・オーストラリア・シンガポールなど海外市場での取り扱いも拡大しています。

これまでの主な受賞歴

- おもてなしセレクション 2026 金賞- goooods AWARD 2025 日用品部門 優秀賞（全国2,760ブランド中）- 第66回インターナショナル・ギフトショー大阪 新製品コンテスト大賞- 台湾「2025 第一屆 安心好玩具大賞」最優秀人気賞（0～6歳部門）ノミネート■ 受賞コメント

このたびは、「おもてなしセレクション 2026」という名誉ある賞に選出いただき、誠にありがとうございます。

amanoppoは「赤ちゃんも、ママパパも、贈る方も、すべての人に喜んでもらえる商品」を目指したものづくりを続けてまいりました。その取り組みがこのような形で評価いただけたことを大変光栄に思います。

今回の受賞を励みに、これからも日本の丁寧なものづくりの精神を大切に、世界中の子育て家庭に愛されるブランドを目指してまいります。

株式会社TowaStela 代表取締役 丸谷 陽介

■ 受賞商品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/163259/table/7_1_d7c99e59ea84130b1547ae3ba5052673.jpg?v=202606251152 ]

【取扱希望・取材・掲載のご連絡について】

本商品は全国のギフトショップ・雑貨店等でもお取り扱いがございます。

取材・掲載や、卸売に関するご相談などございましたら、以下よりお気軽にお問い合わせください。

■ お問い合わせ先

株式会社TowaStela（トワステラ） 広報担当

Email：info@towastela.co.jp

■ 会社概要

amanoppoを運営する株式会社TowaStelaは、「いちばん子育ての楽しい時代をつくる」を理念に掲げ、子育て領域に特化した商品開発やECサイト運営、企業のデジタルマーケティング支援を行う企業です。

自社ブランド〈amanoppo〉では、“ずっとそばに置きたい”をテーマに、赤ちゃんにも大人にも心地よいベビートイを企画・製造。自社公式オンラインストアのほか、全国のギフトショップ・雑貨店等でも販売しています。

ブランドサイト：https://amanoppo.com/

公式Instagram : @amanoppo ( https://www.instagram.com/amanoppo_official )

■株式会社TowaStela概要

本社所在地：東京都豊島区南大塚3-36-7

代表取締役：丸谷 陽介

URL：https://towastela.co.jp/