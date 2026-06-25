双日テックイノベーション、AIネイティブ採用を実現する「MyTalent Platform」を活用し、事業変革を担う人材の獲得に向けてリファラル採用を推進

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「TalentX」）は、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」をご利用いただいている双日テックイノベーション株式会社（以下「双日テックイノベーション」）の取り組みを発表いたしました。同社による、事業変革を牽引し、自社のカルチャーにもフィットする人材を獲得するリファラル採用の取り組みについてご紹介します。

■取り組み背景

国内外の最新ソリューションによるネットワーク・ITインフラ構築や、DX・AI支援などを手掛ける双日テックイノベーションにとって、顧客への提供価値を高める新たな取組みを推進する人材の採用は重要なテーマです。

同社では現在、大規模プロジェクトや難易度の高い案件を牽引し、新たな視点でビジネスを次のステージへ引き上げられるプロフェッショナル人材やマネージャー層の採用に注力しています。その中で、スキルやカルチャーなどのミスマッチを防ぎ、事業に必要な人材を持続的に獲得できる「リファラル採用」を重要なチャネルとして位置づけています。

■取り組み成果と展望

双日テックイノベーションは、現場のマネジメント層から現場社員へ、事業変革と連動したリファラル採用の意義を継続的に発信することで、当事者意識の醸成を促しました。さらに「MyRefer（MyTalent Refer）」のニュース配信通知を活用し、社員に継続的にリファラル採用を想起させる仕組みを構築。TalentXの採用ブランディングサービス「MyTalent Brand」で制作したオウンドメディア「STech Eye(https://stech-eye.brandmedia.i-myrefer.jp/media)」を通じて、同社で働く魅力を社内外に届けることで、友人や知人に紹介しやすいインフラ整備を進めました。

このように、「なぜやるのか」という意義の浸透と、紹介ハードルを下げるシステム運用の両輪を回したことで、中長期の事業変革に耐えうる持続的なタレントアクイジションの基盤を確立しました。結果的に、導入から約半年で9名の採用という成果を創出しました。今後は「採用＝自分ごと」という文化をさらに広げ、自発的に仲間を増やすリファラル文化のさらなる定着を目指しています。



取材対象者：

コーポレート統括本部 人事部 部長 田村 智美 氏

コーポレート統括本部 人事部 人材開発課 課長 森川 竜士 氏

取材記事 ：https://mytalent.jp/lab/case_sojitz-ti/

採用オウンドメディア：https://stech-eye.brandmedia.i-myrefer.jp/media

■AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」／「MyRefer（MyTalent Refer）」について

「MyTalent Platform」は、日本初のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームです。従来の外部サービスなどに依存した「掛け捨て」の採用から脱却するため、候補者データを経営資産へと転換する採用CRMを基盤に、タレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理といった全機能を統合。AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能することで、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで実現します。

また、本プラットフォーム内の「MyRefer（MyTalent Refer）」は、社員紹介（リファラル）を通じて社員と採用の距離を縮める、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスです。リファラル制度の設計や運用定着、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備えています。AIによる運用の自動化機能も搭載し、採用担当者の人事の工数を削減しながら、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めてファン化を促進することで、自律的なリファラル採用の仕組みを構築します。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）

（サービスサイト：https://mytalent.jp）

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、AIネイティブ採用を実現する統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を展開しています。国内初の採用CRMをはじめ、採用ブランディング、リファラル採用、アルムナイ採用、候補者管理などを通じて、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで支援しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現をめざしています。

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 ONEST 飯田橋スクエアG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

「MyTalent Platform」 サービスHP： https://mytalent.jp/