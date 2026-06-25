組込みFPGA向けRDMA (RoCEv2) IP、200Gbps/400Gbpsイーサネット対応版を提供開始

Intellectual Highway株式会社

Intellectual Highway株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：貞末多聞）は、組込み機器向けに提供しているFPGA用RDMA（RoCEv2）IPについて、新たに200Gbps Ethernetおよび400Gbpsイーサネットへの対応を開始したことを発表します。

https://www.i-highway.com/products/rdma-ip/

当社はこれまで、CPUレスかつストリームインターフェース対応の100Gbps RDMA（RoCEv2）IPを提供してまいりました。今回の機能拡張により、半導体製造装置、映像機器、医療機器、AIインフラなど、さらなる大容量データ転送を必要とするシステムにおいて、200Gbpsおよび400Gbpsイーサネット環境でのRDMA通信が可能になります。

主な用途

近年、AIの学習用に構築されたデータセンター内のネットワークインフラでは、高帯域・低遅延のメモリ転送が必須となるため、RDMA (Remote Direct Memory Access) 技術を使うことで、CPUパワーを使わずにメモリ転送する方式が主流となっています。

さらに、この技術の組み込みなどの分野への応用が広がり始めており、高帯域なセンシングデータを試験装置に送る半導体製造分野や、高画質な映像データを非圧縮で転送する映像分野、医療画像を使う装置分野などでは、CPUパワーを消費せず、かつ低遅延な転送を可能とするRDMAが有用になります。センシングを行う機器側では、FPGAなどの組み込みデバイスを利用し、接続相手にはRDMAに対応したNIC (Network Interface Card) を使う利用例が考えられます。

従来の特長を維持したまま高速化

組込みRDMA利用例

本IPは従来製品と同様に、

- CPUレスでのコネクション管理- 送達保証のあるコネクションを含めた、RC/UC/UDの各通信モード対応- ストリーム入出力インターフェースによる超低遅延通信- CPUレスでのDRAM経由のデータ転送- 超低遅延な受信・送信完了通知- PFCによる優先度ごとのフローコントロール- ECN、CNP, DSCP対応

といった特長を備えています。

また、サブマイクロ秒級の低遅延通信および通知を維持したまま、200Gbpsおよび400Gbps環境での高スループット転送を実現します。

主な仕様

今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140453/table/9_1_4693160eb64df2be982f445857e2b9fb.jpg?v=202606251152 ]

2026年6月25日現在、本製品（Intellectual Property）のご評価・ご購入が可能です。

Intellectual Highwayでは、ソフトウェアによるPCI-express経由の制御を含めたソリューションや、RDMAを利用したGigE-Vision3.0のIPなどの提供を進めてまいります。